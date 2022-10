Maličkosti z Malých Karpát: Godova skala

Viete čo je žiabronôžka snežná? Malá potvorka, kôrovec s veľkosťou tak do 3 centimetrov. Zvyčajne žijú v záplavovom území nížinných riek. Z vajíčok, ktorých dozrievanie je závislé na vysychaní alebo vymrznutí vodnej plochy, sa v jarných mesiacoch vyliahnu larvy. V priebehu pár týždňov dorastú do veľkosti dospelého jedinca a majú podobu takmer priesvitného vodného chrobáka s hlavičkou v tvare trojuholníka, ku ktorej je pripojený akýsi radiátor rebier. Toto malé čudo, ktoré zo všetkého najviac pripomína obyvateľov prapraoceánov sa ešte aj pohybuje veľmi zvláštne. Pláva chrbtom smerom dolu. Nožičkami, ktoré sa podobajú na ochlpené veslá si naháňa k ústam vodu plnú rias a baktérií. Nimi sa kŕmi. Teraz si predstavte, že tieto malé čudá nežijú len pri nížinných riekach, ale priamo na hrebeni Malých Karpát. Naozaj, Žiabronôžka snežná (Eubranchipus grubii) žije v mokraďiach v lokalite Godova skala.

Godova skala (zdroj: Ľ. Vodička)

Čo to teda je tá žiabronôžka?

Najdôležitejšie je, povedať si, že ide o relikt. Malá československá encyklopédia hovorí, že ide o biologický druh, rastlinu alebo živočícha, ktorý sa zachoval na malom území ako pozostatok skoršieho veľkého rozšírenia. V ČSSR (rozumej Československá socialistická republika) sú známe napr. glaciálne relikty v horách nad hranicou lesa ako pozostatky širokého rozšírenia v glaciáloch, napr. vrba laponská, niektoré druhy hmyzu[1]. Týmto je povedané všetko. Pri Godovej skale sú mokrade. V nich žijú potomkovia živočíchov z doby ľadovej. Obyčajne takýchto „starých pánov a dámy“ nachádzame v Tatrách a v Krkonošiach. Rozmerovo sú väčší, napríklad Hraboš snežný, Ďubník trojprstý, alebo Nosatec arktický. Napriek tomu sa mi zdá, povedzme, že vzrušujúce, prísť na to, že niečo z čias mamutov nám ostalo žiť pod vrcholmi Malých Karpát.

Godova skala (zdroj: Ľ. Vodička)

Godova skala, ale nie je mokraď

V princípe by som bol radšej, aby ste viac pozornosti venovali Godovej skale, skalnému útvaru ako tým mokradiam. Oni sú skutočne vzácnym biotopom, citlivým na akýkoľvek zásah. Na jar z nich voda vyteká tak intenzívne, že ešte na svahoch masívu Klokočiny vytvára veľké mláky. Skaly Godovej skaly (znie to čudne, ale Godova skala je skutočne spoločenstvo skál roztiahnuté na dĺžku niekoľkých sto metrov) sa vymykajú bežnému štandardu vápencových dolomitov Malých Karpát. Už farba je odlišná. Žiadna šedivobiela cementová, ale biela čistá až kremenisto žiarivá skala. Tvorí totiž hranicu medzi krasovými a nekrasovými horninami, medzi kremencami lúžňaského súvrstvia a lavicovitými vápencami so silicitmi.

Godova skala (zdroj: Ľ. Vodička)

Aká si Godova skala?

Keď na ňu myslím, tak ju vidím ako skalné mesto. Ibaže to by bolo skalné mesto ako do modelovej železnice. Veľmi malé, bez veží, okien, brán a divokých tvarov. Ibaže Godova skala je ako skalné pobrežie, z ktorého sa stratilo more. Slaná voda odtiekla a medzi medzi skalami zasypala naviata hlina. Kde tu vyrástli stromy, veľa kvetov a vietor neprestal pokúšať pevnosť všetkého, čo sa mu postavilo do cesty.

Godova skala je jednoducho spoločenstvo na hrebeni vrchov, ponúka krásne výhľady chrbty Malých Karpát. Je miestom súkromne tichým, malým, výtvarne zaujímavým, mimo turistických chodníkov. V pohode si poviete, že sem si zájdem, keď už sa mi nebude chcieť nikam chodiť.

Godova skala (zdroj: Ľ. Vodička)

Na ceste

Sólo vychádzka ku Godovej skale je najlepšie začať z obce Doľany. Po zelenej značke zamierite k rázcestiu Pod Klokočinou, odbočíte smerom vpravo na modrú, počkáte na druhú výraznú lesnú cestu odbáčajúcu vľavo smerom do kopca a už sa len držíte stále v smere doľava. Nejde o žiadnu komplikovanú navigačnú záležitosť. Netvrdím, že ku Godovej skale smerujú výrazne vyšliapané chodníky, ale aj tých pár ľudí, ktorí tam zájdu, nechajú po sebe stopy, ktoré dovedú pozorného turistu na miesto. Alebo stačí použiť navigačné pomôcky. Opäť však platí, turisickamapa.sk nikomu príliš nepomôže. Nepozná ani len pojem Godova skala. Možno pomôže lokalita „Staré slanisko“. Z Godovej skaly sa môžete vrátiť priamo späť, alebo zamieriť na Klokočinu a napojiť sa opäť na modro značkovaný chodník. Výstup z Dolian trvá cca 90 minút. Obťiažnosť? Vhodné aj pre deti.

Godova skala (zdroj: Ľ. Vodička)

Pre zaujímavosť:

