Chcete s ním mať dieťa? 7 vecí, na ktoré nezabúdať

Mne sa to nepodarilo, no iným sa môže. Nie je nič lepšie ako keď dieťa vyrastá s oboma rodičmi a nechýba mu ženský i mužský vzor. Odkedy som sa stala matkou, mnohé veci si viac uvedomujem. Napríklad aj to, čo by nemalo chýbať otcovi žiadneho dieťaťa, ak chcete, aby z neho vyrástol jedinec s pevnými základmi. Muž, s ktorým plánujete deti by mal byť:



1. Zdravý

Fyzicky, a najmä psychicky zdravý chlap je ideálna voľba. Niekedy sa choroba dostaví až keď je dieťa na svete a s tým sa nedá nič robiť, ale kým máte možnosť voľby, určite dbajte na to, aby bol po zdravotnej stránke v poriadku. Jednak pre vás nebude záťažou, nebudete sa báť ho nechať s dieťaťom osamote, a tiež mu zdravotný stav nebude brániť v tom, aby sa potomkovi naplno venoval. Na prvý pohľad sa to nezdá, ale otázka zdravia je v mnohých smeroch kľúčová, nehovoriac o samotnej výchove.



2. Zamestnaný

Život na materskej je síce krásny, ale bez finančných prostriedkov dosť náročný. Muž by sa mal o vás po tejto stránke postarať, avšak, bez zamestnania to nepôjde. Takže, pokiaľ je váš drahý na úrade práce, celý deň nič nerobí a nebodaj ho ešte aj živíte, dieťa s ním radšej neplánujte. Pozor si dajte aj na lakomcov, ktorý vám nie sú ochotní dať ani cent navyše. Čím je ratolesť staršia, tým sú výdavky vyššie a asi nechcete žiť v strachu, či budete mať dosť peňazí minimálne na nevyhnutné výdavky.



3. Zabezpečený

Tým mám na mysli, aby ste už v tehotenstve mali vlastné a stabilné miesto, kde sa najprv budete „hniezdiť“, a potom doň prinesiete vysnené bábätko. Sťahovať sa z podnájmu do podnájmu je stresujúce a vychovávať dieťa v cudzom obydlí, z ktorého neskôr aj tak odídete nie je práve vhodná voľba. Ako rodičia mu musíte zabezpečiť istotu, bezpečie a stabilitu. Ak má váš muž vlastný trojizbák, vyhrali ste a ak vám dali hypotéku na spoločný byt, máte vyhraté tiež. Nezabudnite mu však pripomenúť, že ju minimálne počas vášho tehotenstva bude splácať on, aby nedošlo k nedorozumeniu.

4. Zodpovedný

Chlap, na ktorého sa nemôžete v ničom spoľahnúť je hotová cesta do pekla. Len si predstavte, že pôjde s dieťaťom na ihrisko a vy si ani vtedy nebudete istá, či sa s ním vráti živé a zdravé. Človek, ktorý nesplní, čo sľúbi a má stále iba plané reči nie je správny typ na založenie rodiny. Ak to robí vám, bude to robiť aj vášmu potomkovi. A nič nebolí viac ako pohľad na detské slzy. Skutočný chlap si stojí za slovom a urobí všetko pre to, aby vás nesklamal.

5. Ochranársky

Zabezpečiť, aby sa rodina cítila v bezpečí je bez debaty mužská úloha. Muž má byť ten, kto sa o ňu v každej situácii postará a vezme ju pod svoje ochranné krídla. Bohužiaľ, niektorí chlapi problémy skôr vytvárajú ako riešia a na to vy ako matka nebudete mať jednoducho čas. Vedľa seba potrebujete mať partnera, ktorý zabezpečí, vybaví, opraví a vy sa môžete ďalej starať o vytváranie láskyplného domova. Vy a vaše dieťa musíte byť preňho na prvom mieste. Už teraz viete, že je tam niekto iný? Dobre vám radím, odíďte radšej z kratšej cesty.

6. Milujúci

Čo dieťa najviac potrebuje? Lásku, lásku a znova lásku. Preto zahoďte ružové okuliare a úprimne si priznajte, či je jej váš vyvolený vôbec schopný. Za všetko hovoria najmä jeho činy a správanie, nie slová. Platí tiež, že otec musí v prvom rade milovať matku svojho dieťaťa a pekne sa k nej správať, len tak si získa jeho úctu. Preto, ak kvôli nemu každý druhý deň plačete do vankúša, dieťatko radšej neplánujte. Nechcete predsa, aby zažívalo rovnaké traumy.

7. Rodinne zmýšľajúci

V prvom rade sa pozrite, v akej rodine vyrastal a aký má vzťah so svojimi rodičmi. Nie nadarmo sa hovorí, že „ako sa správa k matke, tak sa bude správať aj k vám“. Pokiaľ sa styku s rodičmi viac vyhýba, ako ho vyhľadáva, niečo medzi nimi asi škrípe a to neveští nič dobré. Je viac ako isté, že veci, ktoré kedysi videl doma, bude opakovať aj vo vašej rodine. Pokiaľ je to len poriadkumilovnosť na bode mrazu, nejde o vážny problém, no ak sa jedná o násilie či alkoholizmus, ruky preč.