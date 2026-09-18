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18. sep 2026 o 21:34
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Fico už dopředu poslušně hlásí do Kremlu, že je okamžitě připraven zradit spojence

Robert Fico nechce, aby se Slovensko zapojilo do války kvůli nějakému článku 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně. Tím triviálně posílá do Kremlu vzkaz, že v případě ruského útoku Slovensko napadenému na pomoc nepřijde.

Roman Máca
Roman Máca Bloger
Fico už dopředu poslušně hlásí do Kremlu, že je okamžitě připraven zradit spojence
Robert Fico a Vladimir Putin (Zdroj: Kremlin.ru na Wikimedia Commons, CC BY 4.0)
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Fico tak jednoduše dává Putinovi zelenou. Představme si, kdyby všichni představitelé členských zemí NATO řekli, že se kvůli nějakému článku 5 nenechají zapojit do války, zatímco by ruská armáda byla klasicky na "cvičení" například u estonských hranic. Co by po takovém vyjádření následovalo, je celkem jasné.

Když Češi, respektive Vzdušné síly Armády České republiky, strážily slovenské nebe, to bylo v pořádku. To ta kolektivní obrana platila. A jak by zareagoval Robert Fico, kdyby byla napadena Česká republika, která od září 2022 spolu s Poláky hlídala slovenský vzdušný prostor? No asi by se Fico nechtěl nechat zatáhnout do války kvůli nějakému článku 5, ne?

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Žijeme v době, kdy Evropa čelí ruským sabotážím. A cílem je samozřejmě i Česká republika a Slovensko. Tyto útoky nyní primárně míří na neživé cíle, jako jsou doprava, průmysl, služby apod. To se ale velmi rychle může změnit a mohou umírat lidé. Putinův režim totiž své útoky stupňuje.

V České republice žije 125 000 lidí s občanstvím Slovenské republiky. Jde o oficiální hodnotu Českého statistického úřadu k roku 2025. Skutečný počet Slováků v České republice je samozřejmě mnohem vyšší. Odhaduje se na 350 000 - 500 000. To je více, než kolik lidí žije v druhém největším slovenském městě Košicích.

Je tak klidně možné, že obětmi některého z dalších ruských útoků prováděných například v České republice, by se mohli stát i u nás žijící slovenští občané. Není jich v Česku málo.

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A jak by na to asi reagoval slovenský premiér Robert Fico? No přece by se kvůli nějakému článku 5 nechtěl nechat zatáhnout do války. A ještě by k tomu mohl vyrazit do Kremlu poklonit se Putinovi a udělat si společnou fotečku. Pak jako bonus samozřejmě pronést něco ve stylu, že mír vždy přichází z východu. To je jednoduše ta Ficova zahraniční politika na všechny čtyři světové strany, která ale končí v předklonu v Kremlu. Nyní to vidíme naprosto jasně.

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Jo a v Rusku nyní probíhají parlamentní "volby". Tak potom, pane premiére Fico, nezapomeňte Vladimiru Vladimirovičovi pořádně pogratulovat k drtivému vítězství a opět můžete zdůraznit, že mír vždy přichází z východu a že jste i nadále připraven zradit své spojence.

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PS. Až mi tu budou v komentářích někteří nadávat, že co si to jako Čech dovoluji školit ty svaté Slováky od rodu Kristového, co vědí vše nejlíp, protože si přečetli několik článků na Infovojně a v časopise Zem a vek, tak sám jsem po babičce ze čtvrtiny Slovák a na Slovensku mi vždy záleželo, záleží a bude záležet.

Roman Máca

Roman Máca
Bloger 
Politik
  • Počet článkov:  2
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  • Páči sa:  373x

Bezpečnostní analytik, po babičce ze čtvrtiny Slovák, dokonce východniar, takže mi vývoj na Slovensku není lhostejný. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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