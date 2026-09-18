Fico už dopředu poslušně hlásí do Kremlu, že je okamžitě připraven zradit spojence

Fico tak jednoduše dává Putinovi zelenou. Představme si, kdyby všichni představitelé členských zemí NATO řekli, že se kvůli nějakému článku 5 nenechají zapojit do války, zatímco by ruská armáda byla klasicky na "cvičení" například u estonských hranic. Co by po takovém vyjádření následovalo, je celkem jasné.
Když Češi, respektive Vzdušné síly Armády České republiky, strážily slovenské nebe, to bylo v pořádku. To ta kolektivní obrana platila. A jak by zareagoval Robert Fico, kdyby byla napadena Česká republika, která od září 2022 spolu s Poláky hlídala slovenský vzdušný prostor? No asi by se Fico nechtěl nechat zatáhnout do války kvůli nějakému článku 5, ne?
Žijeme v době, kdy Evropa čelí ruským sabotážím. A cílem je samozřejmě i Česká republika a Slovensko. Tyto útoky nyní primárně míří na neživé cíle, jako jsou doprava, průmysl, služby apod. To se ale velmi rychle může změnit a mohou umírat lidé. Putinův režim totiž své útoky stupňuje.
V České republice žije 125 000 lidí s občanstvím Slovenské republiky. Jde o oficiální hodnotu Českého statistického úřadu k roku 2025. Skutečný počet Slováků v České republice je samozřejmě mnohem vyšší. Odhaduje se na 350 000 - 500 000. To je více, než kolik lidí žije v druhém největším slovenském městě Košicích.
Je tak klidně možné, že obětmi některého z dalších ruských útoků prováděných například v České republice, by se mohli stát i u nás žijící slovenští občané. Není jich v Česku málo.
A jak by na to asi reagoval slovenský premiér Robert Fico? No přece by se kvůli nějakému článku 5 nechtěl nechat zatáhnout do války. A ještě by k tomu mohl vyrazit do Kremlu poklonit se Putinovi a udělat si společnou fotečku. Pak jako bonus samozřejmě pronést něco ve stylu, že mír vždy přichází z východu. To je jednoduše ta Ficova zahraniční politika na všechny čtyři světové strany, která ale končí v předklonu v Kremlu. Nyní to vidíme naprosto jasně.
Jo a v Rusku nyní probíhají parlamentní "volby". Tak potom, pane premiére Fico, nezapomeňte Vladimiru Vladimirovičovi pořádně pogratulovat k drtivému vítězství a opět můžete zdůraznit, že mír vždy přichází z východu a že jste i nadále připraven zradit své spojence.
PS. Až mi tu budou v komentářích někteří nadávat, že co si to jako Čech dovoluji školit ty svaté Slováky od rodu Kristového, co vědí vše nejlíp, protože si přečetli několik článků na Infovojně a v časopise Zem a vek, tak sám jsem po babičce ze čtvrtiny Slovák a na Slovensku mi vždy záleželo, záleží a bude záležet.