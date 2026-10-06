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6. okt 2026 o 22:28
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Dá sa z vagíny urobit pocta Konevovi ?

Na Duklianskom pamätníku, odhalili sochu maršála Koneva.

Radko Mačuha
Radko Mačuha Bloger
Dá sa z vagíny urobit pocta Konevovi ?
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S umelcami je to ako s hercami. Keď je herec dlhodobo obsadzovaný na jednu rolu, pohltí ho to a diváci ho začnú vnímat ako postavu, ktorú hrá. Tak sa to stalo napr. s hercom Johnom Depom, ktorý dlhodobo hral postavu Piráta z Karibiku. So svojou postavou sa stotožnil natoľko, že aj v civile sa obliekal ako pirát.

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A tak je to aj s tvorbou sochára, ktorý odhalil pomník maršála Koneva. Sochár Slavomír Gibej sa doteraz živil odlievaním nahých ženských tiel a dokonca vagín, z ktorých robil popolníky tzv trojpičníky.

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Maršál Konev však nieje vagína a preto to nefunguje. Socha je strnulá bez pohybu, je malá a má velkú hlavu. Pôsobí, ako záhradný trpaslík, alebo figúrka z torty. Pre tú tortovú gýčobosť sa viac ponáša na doterajšiu tvorbu umelca.

Takáto socha v kontexte s doterajšiu tvorbou autora pôsobí skôr ako zneuctenie legendárneho maršála Koneva. Je to paradox vďaka maršálovi Konevovi som sa dozvedel o trojpičníkoch.

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Co sa však dá očakávať od vlády, ktorá si pohnevala celú umeleckú a odbornú obec. Namiesto Koneva dostali záhradného trpazlíka.

Maršál Konev pritom už na Duklianskom pamätníku svoju podobizeň má od akademického sochára Kulicha. Busta je súčasťou aleje hrdinov, ktorú tvorí 15 búst.

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Táto vláda je ešte horšia, ako komunisti, oni ked už stavali sochy komunistickým osobnostiam vyberali aspoň tých najlepších sochárov a ich diela vzišli zo súťaže.

Radko Mačuha

Radko Mačuha
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Som Bratislavčan, zaujíma ma všetko o jej histórii, architektúre a spoločnosti. Zoznam autorových rubrík:  Bratislavská krutosťPolitický guláš

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