S umelcami je to ako s hercami. Keď je herec dlhodobo obsadzovaný na jednu rolu, pohltí ho to a diváci ho začnú vnímat ako postavu, ktorú hrá. Tak sa to stalo napr. s hercom Johnom Depom, ktorý dlhodobo hral postavu Piráta z Karibiku. So svojou postavou sa stotožnil natoľko, že aj v civile sa obliekal ako pirát.
A tak je to aj s tvorbou sochára, ktorý odhalil pomník maršála Koneva. Sochár Slavomír Gibej sa doteraz živil odlievaním nahých ženských tiel a dokonca vagín, z ktorých robil popolníky tzv trojpičníky.
Maršál Konev však nieje vagína a preto to nefunguje. Socha je strnulá bez pohybu, je malá a má velkú hlavu. Pôsobí, ako záhradný trpaslík, alebo figúrka z torty. Pre tú tortovú gýčobosť sa viac ponáša na doterajšiu tvorbu umelca.
Takáto socha v kontexte s doterajšiu tvorbou autora pôsobí skôr ako zneuctenie legendárneho maršála Koneva. Je to paradox vďaka maršálovi Konevovi som sa dozvedel o trojpičníkoch.
Co sa však dá očakávať od vlády, ktorá si pohnevala celú umeleckú a odbornú obec. Namiesto Koneva dostali záhradného trpazlíka.
Maršál Konev pritom už na Duklianskom pamätníku svoju podobizeň má od akademického sochára Kulicha. Busta je súčasťou aleje hrdinov, ktorú tvorí 15 búst.
Táto vláda je ešte horšia, ako komunisti, oni ked už stavali sochy komunistickým osobnostiam vyberali aspoň tých najlepších sochárov a ich diela vzišli zo súťaže.