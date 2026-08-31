Jedna otázka, ktorou zaskočíte Fica aj Uhríka.
Cítite sa byť ako protifašistický bojovník?
Nebolo to tak dávno, keď Uhrík ako člen Kotlebovej pospolitosti glorifikoval prezidenta Jozefa Tisa, pravidelne organizovali fakľové pochody v gardistických uniformách, spochybňoval holokaust a na výročie SNP nahradili štátnu vlajku čiernou zástavou.
Kotlebova strana bola za Fica zakázaná kvôli propagácii fašizmu.
Dnes však Uhrík sedí na oslavách SNP a obhajuje Putinovu denacifikaciu ukrajiny.
A Fico s ním počíta v budúcej koalícii.
Stal sa teda Uhrík antifašista, alebo Fico sa stal fašistom?
Možno len hrajú divadlo ignorujú, kto koho zastupuje a ide im hlavne o moc.
Mimochodom Fašizmus a komunizmus už mali k sebe blízko, keď spoločne začali 2 svetovú vojnu unváziou do Polska, ktoré si po víťazstve rozdelili.
Rozdelia si aj Slovensko?
Vo voľbách im to môžeme prekaziť.