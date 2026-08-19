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19. aug 2026 o 13:03
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Keby som bol Rus volil by som stranu Jablko

Pretože sľubujú okamžité zastavenie bojov.

Radko Mačuha
Radko Mačuha Bloger
Keby som bol Rus volil by som stranu Jablko
Andrej Rybakov predseda strany Jablko
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Strana jablko slubuje okamžité zastavenue bojov na Ukrajine, nastolenie Mieru a proeurópske smerovanie ruska. Keby som bol ruský občan volil by som túto stranu a nebol by som sám, stranu by volilo až 20 percent obyvateľov.

Lenže čo sa nestalo, strana bola vylúčená z volebného zápasu a jej podpredseda Lev Slosberg bol odsúdený na 11 rokov väzenia.

Lev Shlosberg odsúdený na 11 rokov za spochybňovanie vojny.
Lev Shlosberg odsúdený na 11 rokov za spochybňovanie vojny. 

Chápete to? Strana, ktorá sľubovala Mier bola v Rusku zakázaná.

Inak strana Jablko sa hlási k sociálnej demokracii, to je to isté k čomu sa hlási aj Ficova strana Smer. A pokial sa pamätáte Fico vyhral voľby tiež vďaka heslu chceme Mier.

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Pán Fico, kto je teda v Rusku vojnový štváč, strana Jablko, alebo Putin?

Koľko krát sa Fico stretol s Putinom a nepovedal ani slovko o Mieri.

Pán premiér Fico, podávate si ruku s Putinom, ktorý ľudí zatvára za túžbu po Mieri.

Ste bohapustý vojnový štváč a klamár Slovenského národa.

Radko Mačuha

Radko Mačuha
Bloger 
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Som Bratislavčan, zaujíma ma všetko o jej histórii, architektúre a spoločnosti. Zoznam autorových rubrík:  Bratislavská krutosťPolitický guláš

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