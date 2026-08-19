Strana jablko slubuje okamžité zastavenue bojov na Ukrajine, nastolenie Mieru a proeurópske smerovanie ruska. Keby som bol ruský občan volil by som túto stranu a nebol by som sám, stranu by volilo až 20 percent obyvateľov.
Lenže čo sa nestalo, strana bola vylúčená z volebného zápasu a jej podpredseda Lev Slosberg bol odsúdený na 11 rokov väzenia.
Chápete to? Strana, ktorá sľubovala Mier bola v Rusku zakázaná.
Inak strana Jablko sa hlási k sociálnej demokracii, to je to isté k čomu sa hlási aj Ficova strana Smer. A pokial sa pamätáte Fico vyhral voľby tiež vďaka heslu chceme Mier.
Pán Fico, kto je teda v Rusku vojnový štváč, strana Jablko, alebo Putin?
Koľko krát sa Fico stretol s Putinom a nepovedal ani slovko o Mieri.
Pán premiér Fico, podávate si ruku s Putinom, ktorý ľudí zatvára za túžbu po Mieri.
Ste bohapustý vojnový štváč a klamár Slovenského národa.