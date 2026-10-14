Kto sa riadi Ústavou, Šimečka alebo Fico?

Jeden z najväčších úspechov Ficovej vlády sa považuje novelizácia Ústavy, ktorá má chrániť tradičné hodnoty.
Za rodinu sa považujú iba biologickí rodičia muž a žena.
Rodina je otec a matka
Je to aj v Ústave
Ale ten, kto to do Ústavy zakotvil, nežije so svojou ženou, matkou ich spoločného syna, ani so svojim synom.
Nežije ani so svojou prvou milenkou, kvôli ktorej svoju ženu opustil. Ten, ktorý ochránil tradičnú rodinu Ústavou, strieda milenky. Sú to mladé ženy, ktoré by mohli byť jeho dcérami.
Robert Fico, ktorý novelizoval ústavu, aby chránil rodinu, ponízil zenu na sexuálny tovar a ten, ktorý bol proti novele Ústavy, žije príkladným kresťanským zväzkom.
Prečo teda ten, ktorý žije príkladne bol proti tomu, aby si rodinu mohli založiť výhradne biologickí rodičia?
Možno preto, že niektorí nemali to štastie sa narodiť, ako normálna tradičná rodina, ale stále sú to ľudia a zaslúžia si rovnaké právo žiť ako rodina.
Napríklad tak ako poslankyna za PS Plaváková.
Premiér najnovsie kritizuje Luciu Plavákovú, poslankynu PS, ze sa zosobásila so svojou dlhorocnou partnerkou. Podľa premiéra Roberta Fica ide o porusenie ústavy a Plavákovú za to kritizoval na svojom tlačovom vyhlásení.
Plaváková poslankyna za PS totiz, ako kazdy poslanec, prisahala na Ùstavu, v ktorej sa po novom píse, ze slovenská legislatíva neuznáva sobás rovnakých pohlaví. Lenze Plavákova prisahala na starú Ùstavu, nie na Ústavu po Ficovej novelizácii. Plaváková teda svojim sobásom neporusila svoju prísahu, svojim sobásom mozno porusila Ficovu novelizáciu. Ale zosobásila sa v Rakusku, ktoré je tiez ako Slovensko v EU, tak je to diskutabilné, ci islo o porusenie, ide skor o obídenie slovenskej legislatívy.
Ùstavu vsak paradoxne dlhodobo porusuje Fico.
Robert Fico zrejme zabudol na svoj vlastný poslanecký sľub. A predovšetkým na to, že jeho súčasťou je záväzok dodržiavať nielen Ústavu SR, ale aj ostatné zákony Slovenskej republiky. Napríklad zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine, ktorého § 18 hovorí:
„Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie.“
Vzhľadom na promiskuitný život premiéra sa treba pýtat : Komu sú dobré tieto príklady zo života Roberta Fica? Komu chce ukázať, ze svojvolné porušovanie zákonov SR, je beztrestné? Aký príklad posielame občanom SR, mládeži a malým deťom, ak predseda vlády SR strieda zeny, ktoré by mali tvorit tradicné rodiny ? Čo máme mládezi povedať, keď vidia v novinových titulkoch milenky Roberta Fica?
Aby štát fungoval normálne musia sa všetci cítiť bezpečne.