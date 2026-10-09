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9. okt 2026 o 00:10  (upravené 9. okt 2026 o 07:18)
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Maršál Konev a Ficova neutralita.

Fico vyhlásil, ze Slovensku by pristála neutralita a spochybnil spoľahlivosť a solidaritu spojencov v NATO

Radko Mačuha
Radko Mačuha Bloger
Maršál Konev a Ficova neutralita.
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Diskusia  (1)

Podobnú poziadavku si trúfol predniest aj madarsky komunisticky politik Imre Nagy pocas Madarskeho ludového povstania v roku 1956, v období studenej vojny.

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Vdaka pomerom,ktore vnucoval sovietsky zvaz verejne hovoril o "možnosti Maďarska prijať štatút neutrality podľa rakúskeho vzoru" a ziadal o vystupenie z Varsavskej zmluvy.

Povstanie zacalo 23.októbra, ako pokojná demonštrácia solidarity s Poľskym mestom Poznan, v ktorom bola krvavo potlacena protikomunisticka demonstracia robotníkov a studentov za slobodné volby.

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Neskor vsak pokojna demostracia madarov prerastla na ozbrojeny konflikt.

Vo večerných hodinách chceli studenti preniknut do budovy rozhlasu a cez radio oznamit svoje poziadavky, tu padli prvé výstrely. Od druhej hodiny rannej nasledujúceho dňa vyrazili sovietske vojská do budapeštianskych ulíc. Došlo k prvým bojom medzi maďarskými povstalcami a sovietskymi okupantmi.

25. októbra prebehla pred budovou parlamentu obrovská demonštrácia za odstúpenie prvého tajomníka Maďarskej strany pracujúcich Ernő Gerő, ktorý demonstrantov oznacil za fasisticku bandu. Príslušníci tajnej polície ukrytí na strechách začali strieľať do bezbranného davu. Bolo zastrelených 200 ludí vrátane zien a detí. Ernő Gerő bol následne zbavený funkcie a pred hnevom ľudu utiekol do ZSSR.

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Ernő Gerő bol clenom NKVD, zúčastnil sa aj Španielskej občianskej vojny. Robil čistky voči trockistom v medzinárodných brigádach. Vďaka tomu dostal prezývku „mäsiar Barcelony“.
Ernő Gerő bol clenom NKVD, zúčastnil sa aj Španielskej občianskej vojny. Robil čistky voči trockistom v medzinárodných brigádach. Vďaka tomu dostal prezývku „mäsiar Barcelony“. 

Imre Nagy neskôr predstavil novú vládu. 28. októbra nová vláda uznala povstanie za národno-demokratické hnutie. 30. októbra sa sovietske jednotky začali naoko sťahovať z hlavného mesta, zároveň sa však sovietske velenie tajne pripravovalo na ďalší ozbrojený útok.

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31. októbra vedenie Sovietskeho zväzu rozhodlo o potlačení revolúcie vojenskou cestou. Keď bol Imre Nagy informovaný o aktivizácii sovietskych jednotiek, vyhlásil neutralitu Maďarska a vystúpenie z Varsavskej zmluvy.

Za svitania 4. Novembra začala hlavná ofenzíva proti hlavnému mestu, ktorú viedol osobne Marsál I.S. Konev. Presne ten, ktorému sme práve odhalili sochu. Pre dobytie Budapešti Konev nasadili aj vtedy najmodernejšie prúdové stíhačky MiG 15. Pod názvom Operácia Víchor do krajiny vtrhlo vyše 31 000 sovietskych vojakov a 1 100 tankov, ktoré povstanie krvavo potlačili.

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Zúrivé boje povstalcov pokračovali v Budapešti aj v ďalších mestách asi týždeň. Presný pocet obetí nieje znamy, ale odhaduje na desattisice az 100 000. Po potlacení povstania bolo udelenych 22000 trestov odňatia slobody, a 350 rozsudkov smrti. Asi si 13000 ľudí zaslaných do znovu otvorených internačných táborov bez akéhokoľvek zákonného postupu. Došlo tiež k obrovskej emigrácii 200 až 300 tisícov ľudí, medzi ktorými bolo aj veľa významných osobností.

Fico rád oznacuje EU ze je zalárom národov. Brusel obvinuje z diktátu. Nadáva na NATO, ze je to zoskupenie vojnovych stvacov, pre podporu Ukrajiny.

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On moze hovorit o neutralite a vystupeni z NATO, pretoze sme v nom dobrovolne. A dá sa z neho aj na zaklade referenda vystupit. Z podrucia ZSSR a vojenskeho paktu Varsavskej zmluvy sa vsak vystupit nedalo a nepomohla by mu ani neutralita. Tak ako nepomohla Madarom.

Lídrovi revolucie Imremu Nagyovi nepomohlo ani vyhlásenie Neutrality. Po potlacení povstania bol popravený.
Lídrovi revolucie Imremu Nagyovi nepomohlo ani vyhlásenie Neutrality. Po potlacení povstania bol popravený.  

text zdroj Wikipedia: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsk%C3%A9_povstanie

Radko Mačuha

Radko Mačuha
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Som Bratislavčan, zaujíma ma všetko o jej histórii, architektúre a spoločnosti. Zoznam autorových rubrík:  Bratislavská krutosťPolitický guláš

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