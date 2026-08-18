Rusko vyplo dopravný kamerový systém, ktorý zaisťoval bezpečnosť na moskovských cestách. Špičky režimu sa obávali, že by kamery mohli prezradiť Putinovu presnú polohu pre jeho zneškodnenie.
Podobného kamerového systému takto využili izraelské tajné služby na vypátranie niekdajšieho najvyššieho iránskeho vodcu Alího Chameneího, ktorý následne aj so sprievodom zahynul po leteckom údere. Ruské špičky sa preto obávajú, že by sieť bezmála 300-tisíc kamier rozmiestnených po Moskve mohli využiť nepriateľské tajné služby na likvidáciu najvyšších ruských predstaviteľov.
Premiér si z nás robí dobré ráno. Kvôli piatim dlažobným kockám , ktoré robotníci zabudli v kríkoch je schopný zvolať bezpečnostnú radu, no kvôli ruským kamerám, ktoré su priamo napojené na tajnú políciu v Rusku, zvolal humoristickú tlačovku. Pán premiér zobudte sa, Vy nevidíte, že Rusko už päť rokov vedie útočnú vojnu so susedným štátom?
Na čo sa dajú z neužiť dáta z kamerového systému? Napr na mapovanie presunov vojenskej techniky, zisťovanie pohybu politikov, ktorí odsudzujú ruskú agresiu, alebo na mapovanie pohybu dobrovoľníkov, ktorí podporujú ukrajinských obrancov.
Ak v tom premiér nevidí hrozbu, potom je spolupáchateľ.