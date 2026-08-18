utorok, 18. august, 2026 |  Meniny má Elena, Helena
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
18. aug 2026 o 07:10  (upravené 18. aug 2026 o 07:41)
Prečítané: 418x

Moskva vypla svoje kamery, Fico v nich však nevidí hrozbu.

Ale kvôli piatim dlažobným kockám zvolával bezpečnostnú radu.

Radko Mačuha
Radko Mačuha Bloger
Moskva vypla svoje kamery, Fico v nich však nevidí hrozbu.
Zdroj Denník N
Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)

Rusko vyplo dopravný kamerový systém, ktorý zaisťoval bezpečnosť na moskovských cestách. Špičky režimu sa obávali, že by kamery mohli prezradiť Putinovu presnú polohu pre jeho zneškodnenie.

Podobného kamerového systému takto využili izraelské tajné služby na vypátranie niekdajšieho najvyššieho iránskeho vodcu Alího Chameneího, ktorý následne aj so sprievodom zahynul po leteckom údere. Ruské špičky sa preto obávajú, že by sieť bezmála 300-tisíc kamier rozmiestnených po Moskve mohli využiť nepriateľské tajné služby na likvidáciu najvyšších ruských predstaviteľov.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Premiér si z nás robí dobré ráno. Kvôli piatim dlažobným kockám , ktoré robotníci zabudli v kríkoch je schopný zvolať bezpečnostnú radu, no kvôli ruským kamerám, ktoré su priamo napojené na tajnú políciu v Rusku, zvolal humoristickú tlačovku. Pán premiér zobudte sa, Vy nevidíte, že Rusko už päť rokov vedie útočnú vojnu so susedným štátom?

Na čo sa dajú z neužiť dáta z kamerového systému? Napr na mapovanie presunov vojenskej techniky, zisťovanie pohybu politikov, ktorí odsudzujú ruskú agresiu, alebo na mapovanie pohybu dobrovoľníkov, ktorí podporujú ukrajinských obrancov.

Ak v tom premiér nevidí hrozbu, potom je spolupáchateľ.

Radko Mačuha

Radko Mačuha
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  391
    •  | 
  • Páči sa:  38 723x

Som Bratislavčan, zaujíma ma všetko o jej histórii, architektúre a spoločnosti. Zoznam autorových rubrík:  Bratislavská krutosťPolitický guláš

Prémioví blogeri

Všetky články
Věra Tepličková

Věra Tepličková

1,239 článkov
Katarína Pázmányová

Katarína Pázmányová

4 články
Tupou Ceruzou

Tupou Ceruzou

330 článkov
Roman Kebísek

Roman Kebísek

114 článkov
Dušan Koniar

Dušan Koniar

785 článkov
Juraj Karpiš - Ako na zlato

Juraj Karpiš - Ako na zlato

13 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu