Nežná DEMAFIAZÁCIA.

Viete čo sa stane, keď obrátite číslo 68 ? Vyjde vám číslo 89. Oba tieto roky sa stali synonymom boja Československého ľudu za slobodu.

Táto číselná podobnosť mi pripomína čínsky symbol rovnováhy vo svete JIN a JANG.

Podľa Čínskeho starovekého učenia sú doplnkom všetkých vecí je JIN a JANG… Princípy, ktoré sú základom vladára i služobníka, Vladár je JANG a služobník JIN

Rok 68 je možno československý JIN, pretože pri príchode okupačných vojsk sme zvolili pasivitu, zachovávanie (komunizmu) a spoluprácu s vladárom. Zachovali sme sa nežne.

Rok 89 by mohol byť československý JANG, pretože sme si vyžiadali zmenu vladára a zvolili sme si agresivitu a súťaživosť kapitalizmu. Opäť to prebehlo nežne.

Jin je podľa čínskej filozofie ženský princíp, niečo pasívne, temné (čierne), mäkké; opak jang. Priraďuje sa mu ženskosť, zem, Mesiac, noc, zima, vlhko, chlad, vnútrajšok, intuícia, syntéza, zachovávanie, prijímanie, spolupráca.

Jang je naopak mužský princíp, niečo svetlé(biele), aktívne, tvrdé; opak jin. K jangu možno priraďovať mužskosť, nebo, Slnko, deň, leto, sucho, teplo, povrch, racionalitu, analýzu, žiadanie, agresivitu, súťaživosť.

Jin a jang do seba organicky zapadajú a sú základom všetkých javov. Napríklad obraz Hory v hmle zobrazuje harmóniu, ktorá vzniká spojením jin (hmly) a jang (hôr).

Máme pred voľbami, momentálne médiami rezonuje téma zadržania dvoch šéfov SIS z páchania trestnej činnosti. Fico využil ďalšie pokračovanie vojny v polícii na silné vyhlásenia o policajnom prevrate, vyhrážanie sa prezidentke Zuzane Čaputovej aj na burcovanie ľudí na občiansku neposlušnosť.

Pritom na občiansku neposlušnosť neburcoval ani Alexander Dubček keď v roku 1968 do Československa napochodovala sovietska armáda a ku ktorému Fico rád dáva vence.

Fico sa takýmito výrokmi vlastne iba prezrádza v akej podriadenej úlohe bola polícia za jeho vlády. O tom koho zatvoriť nerozhodovala polícia ale Smer. Hodnoty, ako sloboda a transparentnosť sú pre Fica iba prázdne slová.

Z krásneho odkazu nežnej revolúcie, keď sme si nenásilnou formou zvolili hodnoty západu tj slobodné voľby a občiansku spoločnosť Robert Fico vyrobil strašiaka a tesne pred voľbami vyzýva de facto na prevrat a nebodaj zmarenie demokratických volieb.

Aký je Robert Fico? Keď som blog začal numerológiou, skúsme sa pre zmenu pozrieť na Ficovu osobnosť cez jeho horoskop. Robert Fico má veľmi silné obsadenie zemských znamení planétami. Znamená to, že by malo ísť o človeka, ktorý stojí pevne nohami na zemi, zameraného prakticky, na konkrétne veci, až hmatateľné, na prácu, mal by mať prevahu melancholického temperamentu. Negatívom môže byť, že človek môže byť až prízemný, prípadne príliš materiálne orientovaný. Na druhej strane v horoskope nie sú obsadené vzdušné znamenia planétami, čo znamená, že tomto človeku môže chýbať diplomacia, ľahkosť, sociálne zručnosti.

Ženské planéty Mesiac a Neptún hovoria, že by malo ísť o človeka submisívneho, človeka, ktorý sa skôr podriaďuje, ako určuje a rozhoduje. /v zásade hovorí iba to , čo chcú počuť jeho voliči/

Dominantnou planétou je Merkúr Merkúr je planéta reči a myslenia, takže tieto schopnosti by mali byť u tohto človeka výraznejšie.

Neptún na MC, ktoré symbolizuje povolanie, znamená, že jeho povolanie môže mať niečo dočinenia s ilúziou, klamom, virtuálnou realitou, fantáziou, skrytou manipuláciou, alebo aj súcitom, pomocou, charitou. Aj jeho obraz na verejnosti môže byť dosť klamlivý, nejasný, zidealizovaný.

Druhá možnosť, ktorá z tohto horoskopu vychádza je práca lekára, pretože Neptún súvisí s pomocou, súcitom, ale aj s nemocnicami a zasa silné obsadenie Panny a silný Merkúr dávajú vlohy na lekárstvo. Ďalšia možnosť je práca úradníka, alebo ešte lepšie účtovníka, s čím by korešpondovala jeho submisívna povaha aj vlohy Panny a planéty v VIII. dome – dome spoločného majetku, peňazí iných ľudí.

V rozhodujúcich rokoch boja za slobodu v roku 68 aj v roku 89 sme ako spoločnosť držali pokope, bolo to jednoduché mali sme spoločného nepriateľa komunizmus a rovnako sme mali aj spoločný vtedy ešte nevyskúšaný Ideál kapitalizmus. Dnes sme ako spoločnosť nejednotní. Chápem mnohých občanov z rozčarovania z kapitalizmu, len ten náš kapitalizmus je stále troška pozadu, ako ten západný, pretože sme si ho vykradli. Napriek tomu zlodeji, čo si hovoria politici nás presviedčajú, že keď konečne vidíme činnosť polície, údajne to nie je v poriadku a že je to koniec demokracie a právneho štátu. V 68 ani v 89 sme na činnosť polície, nebodaj činnosť politikov z KSČ nemali žiadny vplyv , dnes máme a preto je dobre, že sa v polícii niečo deje, nie je to koniec demokracie, ale začiatok ozdravného procesu, prebieha DEMAFIAZÁCIA.