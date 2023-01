"Vlastizradca" Zuzana Čaputová odklepla Matici Slovenskej každoročný príspevok 1.500.000 Euro.

Zuzana Čaputová je v zahraničí oceňovaná za svoju nekonfliktnú, tolerantnú a rozvážnu politiku. V roku 2019 si vo Švajčiarsku prebrala Európsku cenu za politickú kultúru, v roku 2021 dostala Striebornú medailu predsedu Senátu Parlamentu Českej republiky za mimoriadnu starostlivosť o pravdu, slobodu, politickú kultúru a vládu práva. Časť slovenskej spoločnosti to však vníma inak a obviňuje prezidentku, že zastupuje iba sexuálne a národnostné menšiny, ale nie Slovákov. Obviňujú prezidentku z rozvracania spoločnosti, pretože nezastupuje všetkých občanov, ale iba liberálov. Vytýkajú jej, že vetuje referendá a dokonca ju obviňujú z vlastizrady, pretože je údajne platená USA.

Skúsme sa teda pozrieť na aktivity prezidentky, ktoré sa netýkajú problematiky sexuálnych menšín, zelenej agendy, či vojny na Ukrajine.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila Dom Matice slovenskej v Komárne, kde ocenila aktivity súborov Dramaťáku a Rebelov Vyzdvihla nielen ich občiansku angažovanosť v boji s pandémiou, ale najmä vôľu prinášať ľuďom v týchto neľahkých časoch radosť v podobe unikátnych predstavení.Súbory v Komárne aj počas pandémie priniesli divákom dvadsať predstavení, čo je presná polovica toho, na čo boli v Komárne diváci zvyknutí.

Zuzana Čaputová tiež prijala pozvanie na najbližšie možné predstavenie súborov po uvoľnení protipandemických opatrení. “Počula som už toľko dobrého o vašich dielkach, že mi bude veľkou cťou, ak si budem môcť predstavenie vychutnať tu u vás ako divák,” (november 2021)

Čaputová podpísala zvýšenie príspevku pre Maticu slovenskú

Prezidentka SR Zuzana Čaputová rozhodla, že príspevok na jednu z najstarších štátnych inštitúcii na Slovensku sa bude zvyšovať.

Každoročný príspevok zo štátneho rozpočtu pre Maticu slovenskú (MS) sa zvýši z doterajších 1.344.600 na 1.500.000 eur.

Ročný rozpočet predmetnej inštitúcie tvorí 1.344.600 eur, pričom dlhé obdobie sa štátna dotácia poskytovaná Matici slovenskej nevalorizovala, čo spôsobilo, že za desať rokov musela inštitúcia prepustiť 70 zamestnancov," skonštatovali autori novely. Podotkli, že v súčasnosti je matica finančne poddimenzovaná, čo má negatívny dosah aj na činnosť odborných vedeckých pracovísk. A to aj vrátane pracovísk, ktoré sa v regiónoch starajú o miestne odbory a folklórne súbory. (19.Mája 2022 )

Pri príležitosti 102. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika pri mohyle na Bradle prezidentka SR Zuzana Čaputová uviedla, že ani najtragickejšia smrť nemôže prekryť to, kým bol Milan Rastislav Štefánik a čím všetkým sa zaslúžil o to, že Slovensko sa stalo štátotvorným národom samostatného československého štátu. Poukázala, že vznik nového, slobodného štátu bola Štefánikova veľká životná úloha. Tvrdil, že politika nového štátu môže byť politika európska, ľudská, svetová a "vskutku" česká a slovenská. (4 mája 2021)

Prezidentka Zuzana Čaputová si pripomenula 76. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a Deň víťazstva nad fašizmom.

Pietny akt sa uskutočnil na bratislavskom Slavíne, kde je pochovaných 6 845 vojakov Červenej armády padlých pri oslobodzovaní Bratislavy. Vojnové generácie za cenu nesmiernych obetí a nepredstaviteľného utrpenia podľa prezidentky zachránili svet. "Naši dedovia a staré mamy, pradedovia a ich rovesníci a rovesníčky v Rusku, na Ukrajine, v Rumunsku a ďalších krajinách, ktorí oslobodzovali naše dediny a mestá, rovnako ako generácia mužov a žien vo Veľkej Británii, vo Francúzsku, v USA, v Kanade a ostatných krajinách protihitlerovskej koalície, našli v sebe toľko sily, odvahy a odhodlania, že so zbraňou v ruke bojovali za spravodlivú a posvätnú vec. Za toto im nikdy nebudeme môcť byť dostatočne vďační. Česť ich pamiatke!" ( 8. mája 2021)

Prezidentka Zuzana Čaputová sa opäť stretla s pápežom Františkom. Diskutovali na rôzne témy, odovzdali si darčeky

Hovorili o bilaterálnych vzťahoch medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou a o úlohe cirkvi v spoločnosti.

Podrobnejšie diskutovali aj o vojne na Ukrajine a jej vplyve na regionálnej a medzinárodnej úrovni. Osobitná pozornosť bola venovaná humanitárnej situácii, prijímaniu utečencov a sociálno-ekonomickej kríze, uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom Tlačovým strediskom Svätej stolice po schôdzke (10 decembra 2022 )

Prezidentka diskutovala so zástupcami cirkví o zmierňovaní napätia v spoločnosti

Vo vyhlásení zdôraznila význam súdržnosti pri zdolávaní kríz. (22 január 2022)

Prezidentka Zuzana Čaputová udelovala vyznamenania :

Futbalista Marek Hamšík si prevzal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti športu, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí.

Ladislav Vrtel, ktorý je autorom heraldického riešenia symbolov Slovenskej republiky, si prevzal Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR, najmä v oblasti heraldiky.

Osobnosť kresťanského disentu Eugen Valovič si prevzal Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, ako aj za rozvoj SR v sociálnej oblasti.

Medailu prezidenta SR za významné zásluhy o rozvoj SR v oblasti športu získal riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru Branislav Koniar.

Spomenul som témy, ktoré sa týkajú tradičných hodnôt a ktoré prezidentka podporuje rovnako ako liberálne témy. Zdali sa vám tieto informácie zaujímavé? povedal by som, že sú skôr obyčajné až nudné. Určite nemajú takú čitateľnosť a interakciu ako LGTB tematika. Dajú sa vôbec v dnešnej dobe napísať pútavo články o vlastenectve, hrdosti na slovenský národ a jeho osobnostiach? Médiá sú jedna stránka problému, druhou sú samotní pokryteckí čitatelia. Ochrancom tradičných hodnôt a slovanstva je pravdepodobne úplne jedno, že prezidentka navštevuje a podporuje Maticu Slovenskú, väčšina z nich pravdepodobne nemá o aktivitách Matice žiadny prehľad. Mobilizujú sa ochraňovať Slovenské ženy a dievčatá iba, keď vraždí pre peniaze cigán z osady, inak ich násilie na ženách nezaujíma. Ortodoxnými kresťanmi sa zasa stávajú iba keď počujú o registrovaných partnerstvách rovnakého pohlavia, alebo sa cítia dokonca križiakmi keď vidia na stanici moslimskú rodinu. Do kostolov však nechodia, skôr ich nájdeš na futbalových zápasoch alebo v krčme a ak do kostola idú tak iba k novodobým Savonarolom, u pápeža by ste ich hľadali márne.

( Girolamo Savonarola bol renesančný taliansky náboženský a politický radikál. Svet aj cirkev prezentoval ako skazené, upozorňoval na nedostatky cirkevných hodnostárov a ich svetský spôsob života. Kritiku smeroval tiež k panovníckym dvorom a vládnucim predstaviteľom mesta, ktorých paláce označoval za útočisko pre kacírov a bezbožníkov)