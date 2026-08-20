Ako sme so Šimečkom hľadali v púšti Kaliňáka

Priemyselný park Tawazun sa nachádza v púšti, niekde za polcestou medzi Dubajom a Abú Zabí. Z umelého súostrovia Palma Džumajrá, kde má luxusný byt Ficov osobný priateľ a oligarcha Miroslav Výboh, na požičanom aute vyrážame neskoro poobede.
Cesta nám zaberie niečo vyše hodiny. Väčšinou ideme po diaľnici E11, ktorá ide okolo pobrežia a spája najväčšie a hlavné mesto Spojených arabských emirátov. Charakter krajiny sa po opustení Dubaja rýchlo mení na vyprahnutú kamenistú púšť. Po trištvrte hodine odbáčame smerom do vnútrozemia.
Tu už sa odbočiť nesprávne neoplatí. Viaceré vedľajšie cesty zdobia zákazové značky s jasnou výstrahou, že ide o vojenskú oblasť, v ktorej turisti ani iní návštevníci nemajú čo robiť.
Twazun totiž susedí s tzv. „Zayed Military City”, alebo „Zajídovym vojenským mestom”, čo je vojensko-rezidenčný komplex pomenovaný po prvom prezidentovi Spojených arabských emirátov. Sídlia v ňom viaceré vojenské zložky vrátane generálneho štábu ozbrojených síl či letectva.
Pri Tawazune sme pred západom slnka. Aj v tomto parku sídlia najmä firmy vojensko-obranného priemyslu.
Jednou z firiem, ktoré tu sídlia, je aj „LIWA ARMS – L.L.C – O.P.C”, ktorá vlastní 80% slovenskej zbrojovky Liwa Arms Slovakia s.r.o. z Bojníc.
Liwa pritom nie je žiadna veľká vojenská firma strategického obranného významu. Je to skôr menšia puškárska dielňa, ktorá vyrába luxusné lovecké guľovnice. Splnený sen aktuálneho slovenského ministra obrany a podpredsedu Smeru-SD, Roberta Kaliňáka.
Puškárska firma a jej vlastníctvo smerujúce do záhadného priemyselného parku uprostred púšte pritom nie sú jedinými prepojeniami Kaliňáka a Spojených arabských emirátov.
Cez Liwu ku Strnadovi
Kaliňákova slovenská zbrojovka Liwa má dvoch spoločníkov, resp. spoločníčky, lebo obe sú firmy. Prvou je skoro rovnomenná Liwa v Tawazune. Druhý (menšinový - 20 %) podiel vlastní Kaliňákova eseročka Kallan Consulting.
Tú si Kaliňák založil v roku 2019 po svojom odchode z politiky, ktorý si však po pár rokoch rozmyslel. Dnes je jej jediným vlastníkom, no ešte do februára 2025 mal spoločníka - firmu Al Saqr Management Consultancy Ltd. z Abú Zabí.
Aj tá sídli v slobodnej ekonomickej zóne, tentokrát v Taweelah. Opäť je to priemyselná lokalita na polceste medzi Abú Zabí a Dubajom. Sídli tu napríklad najväčšia desalinačná stanica na svete, ale aj hlinikáreň či dve elektrárne.
V pozadí tejto firmy sa podľa predošlých zistení investigatívnych novinárov objavuje aj meno Slováka dlhodobo žijúceho v Dubaji Viktora Jelínka, vlastníka českej firmy Quantum Private Equity.
No a tá bola zrejme ešte pred mesiacom menšinovým vlastníkom firmy Tatra Trucks, ktorej (cez sprostredkovateľa Tatra Defence Systems) Kaliňákov rezort už priklepol zákazky za vyše 1,7 miliardy eur.
Do slovenského protischránkového registra 3. júla 2026 pribudol nový zápis Tatra Trucks. Vyplýva z neho, že podiel od Quantum Private Equity (a tým pádom od kohokoľvek, kto za touto firmou stál, či už to bol Viktor Jelínek alebo iný, v emirátskych pieskoch skrytý investor) spätne odkúpil väčšinový vlastník Michal Strnad.
Zápis do registra pribudol iba jeden deň po tom, čo Michal Šimečka zverejnil prvé video z Dubaja, na ktorom divákom ukázal apartmánový komplex na Dubajskom umelom súostroví Palma Džumajrá, ktorý vlastní Ficov osobný priateľ Miroslav Výboh. Iba o pár stoviek metrov ďalej si trvalý pobyt v roku 2019 nahlásil Norbert Bödör, ktorý sa mohol plánovať v Dubaji skryť pred trestným stíhaním.
Iba pár dní predtým, než si pobyt v Dubaji nahlásil, totiž v base po prvýkrát skončil jeho priateľ Marian Kočner. Taký istý postup nakoniec zvolil aj Výboh, ktorý čelil trestnému stíhaniu za to, že údajne odovzdal úplatok skrytý v krabici od šampanského Cristal Petrovi Pellegrinimu. V Dubaji sa pred medzinárodným zatykačom skrýval od roku 2021 do roku 2024.
Viktor Jelínek, ktorý sa objavuje za firmami napojenými na Kaliňáka aj na Tatru bol v minulosti biznisovo prepojený aj s Miroslavom Výbohom a aj s rodinou Norberta Bödöra.
Z Emirátov do Chorvátska
Vráťme sa teraz k firme Al Saqr z Abú Zabí, ktorá bola spoluvlastníkom kaliňákovej eseročky Kallan Consulting. Jej vlastníkom bol totiž Peter Šimko.
Šimko je Kaliňákov bývalý podriadený z ministerstva vnútra, neskôr manažér jeho firiem a biznis partner. A, navyše, aj jeho sused z Chorvátska.
Na ostrove Pag, o ktorom Michal Šimečka zverejnil video ešte koncom júna, totiž Šimkova rakúska firma PANN Holding vlastní dve nehnuteľnosti. Dom a apartmán, oba v tesnom susedstve vily, ktorú vlastní Kaliňákova manželka a ktorú samotný Kaliňák zatajil vo svojom majetkovom priznaní.
Obe tieto nehnuteľnosti pritom opäť celú schému prepájajú aj s rodinou Strnadovcov. Firma PANN Holding totiž vlastní 49-percentný podiel v českej firme KAUMY Group z holdingu Jaroslava Strnada.
Jaroslav Strnad je zakladateľ zbrojárskeho impéria Czechoslovak group, ktoré teraz vlastní a vedie jeho syn Michal. Strnad starší však naďalej podniká, okrem iného aj s helikoptérami.
Kaliňákov rezort od neho nakúpil napríklad Black Hawky za 150 miliónov, pričom pri podpise zmlúv bol porušený zákon. A následne sa cena zvýšila o ďalších 100 miliónov. Celkovo tak za ne Slovensko zaplatilo až 250 miliónov eur.
Z Chorvátska peňazovodom na Slovensko
Na Chorvátskom ostrove Pag však nechýba ani prepojenie na Strnada mladšieho, ktorého s Kaliňákom a jeho ministerstvom spájajú miliardové obchody.
Michal Strnad je aktuálne najbohatším zbrojárom na svete. Iste, existujú aj drahšie zbrojárske firmy, než jeho CSG. No narozdiel od nich, CSG má jediného vlastníka a tým je on.
Respektíve ním bol do momentu prvého uvedenia akcií firmy na burzu (tzv. IPO), pri ktorom však predal iba 15,22 % akcií CSG. Zvyšok ostáva pevne v jeho rukách. A práve tento predaj časti akcií z neho urobil jedného z najbohatších ľudí v našom regióne.
Firma PANN Hoding biznisovo prepojená so Strnadom starším na Pagu, povyše Kaliňákovcov, vlastní aj apartmán. Ten kúpila v roku 2025 od českej firmy Vendrekaso, prepojenej so Strnadom mladším.
Akciovka Vendrekaso je totiž prepojená s „peňazovodom” medzi Strnadom a Kaliňákom, ktorý nedávno odhalili českí novinári. Materskou firmou Vendrekasa je Alcor Investments, ktorý je zároveň materskou firmou platformy FinGood. Z tej do Kaliňákovej právnickej firmy Kallan Legal za niekoľko rokov natiekli milióny českých korún (státisíce eur).
FinGood je so Strnadom prepojený viacerými spôsobmi. Mladý miliardár doňho investoval a jeho manažéri spolurozhodovali o jeho chode. Jeho materská firma Alcor Investments ako aj akciovka Vendrekaso navyše sídlia na rovnakej adrese ako Czechoslovak Group.
V diskusiách pod článkami o tomto „peňazovode" sa často opakuje jeden argument: na Kaliňáka a Strnada je to vraj dosť málo peňazí. Od roku 2021 dodnes to môže byť od 10 do 15 miliónov českých korún, teda 413 až 620-tisíc eur (podľa dnešného kurzu a za predpokladu, že platby pokračovali aj po zverejnení článkov z marca 2026).
Treba si však uvedomiť, že pri podobných schémach takýchto „peňazovodov" býva spravidla viac a celý objem málokedy tečie iba jedným.
Ktovie, koľko sa ich ešte skrýva zaviatych v pieskoch emirátskej púšte, niekde medzi Dubajom a Abú Zabí...