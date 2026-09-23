Má vláda zasiahnuť proti cenám benzínu a nafty?

Nedávne mierne zvýšenie cien palív vedie k pochopiteľnej nespokojnosti vodičov. Ale, že vládny zásah do cien palív bude podporovať SME, ma prekvapilo.
Celá otázka má dve roviny: prvá - či štátne určovanie cien alebo zásahy do cenotvorby sú dobré alebo zlé a druhá - či máme naozaj vysoké ceny palív.
Štátne riadenie ekonomiky zlyhalo
Experimenty v krajinách ako NDR, ČSSR, ZSSR či KĽDR viedli k tomu, že štát rozhodoval aj o cenách tovarov, vrátane benzínu (alebo banánov či toaletného papiera, ktoré občas vôbec neboli). Tieto ekonomiky strácali niekoľko percent ročne a ten rozdiel medzi Rakúskom a Československom v roku 1990 bol spôsobený práve centrálnym plánovaním.
Nedávno skúsil zastropovať ceny Orbán, výsledok bol nedostatok benzínu, kto by ho predával bez zisku?
Skutočne každý systém dotácií je neefektvíny, tak ako celý socializmus (odporúčam knihu Cesta do nevoľníctva). Hoci v Škandinávii môžu byť straty pri transferoch medzi platcami a príjemcami malé, na Slovensku sa z každého eura, ktoré dostane štát "stratí" veľká časť, kým to dostane ten, komu sa dotácia určila.
Takže, aby štát mohol určiť nižšie ceny, musel by od platiteľov daní (nik iný nie je zdrojom financií štátu) získať peniaze, ktoré by potom mali znížiť ceny (dotovaním predajcov). Ale v skutočnosti by na tom zarobil Slovnaft, ktorý spracováva údajne lacnú ruskú ropu a ponúka palivá za trhové ceny.
Oproti úplnému určovaniu cien, môže štát dávať trhu impulzy v podobe daní. Máme tu však dilemu. Pokiaľ klimatické zmeny spôsobujú značné škody a pokiaľ majú vedci pravdu, že zvyšovanie CO2 ich zhoršuje, impulzy by mali smerovať k nižším emisiám. Čiže dotovanie palív ide presne opačným smerom. Argument je podobný ako minulý rok s cenami zemného plynu. Zodpovední, ktorí investovali napríklad do elektromobilov, budú musieť dotovať tých, čo jazdia na benzín alebo naftu. My teda zvyšovanie emisií CO2 podporujeme a potom očakávame od štátu, že v jeho nemocniciach (štát nemá čo mať nemocnice) bude klimatizácia, pretože máme extrémne teplá. Takto sa zväčšuje štát a aj možnosť pre vládnych zlodejoch si zobrať svoj podiel. Celé to vedie k väčšej chudobe.
Ceny palív nie sú vysoké
Cena je hodnota, za ktorú je predávajúci ochotný predať a kupujúci kúpiť. Hoci má Slovnaft dominantné postavenie, monopolom nie je (pričom problémy s monopolmi má aj tak riešiť protimonopolný úrad, nie vláda). Cena musí odzrkadľovať vzácnosť zdrojov - to je napríklad problém s nemennou cenou vody, keď dva mesiace neprší.
Ak teda porovnávame cenu v určitej mene, nevšimneme si, že samotná mena oslabuje. Preto je potrebné očistiť cenu od inflácie.
Nasledujúca tabuľka a potom aj graf ukazujú cenu benzínu, priemernú čistú mzdu a cenu ďalších komodít od roku 2000 po súčasnosť. Tabuľka ukazuje nominálne ceny ako aj kumulovanú infláciu od roku 2000.
Rok
Kumulovaná inflácia (%)
Priemerná čistá mzda (€/mes.)
Benzín 95 (€/liter)
Zemný plyn (€/m3)
Elektrina (€/kWh)
Zlato (€/g)
2000
295
1.03
0.016
0.07
10.2
2005
36
445
1.28
0.028
0.11
11.5
2010
55
595
1.24
0.043
0.15
29.5
2015
64
680
1.26
0.051
0.16
34.2
2020
76
864
1.2
0.048
0.17
50.1
2025
134
1205
1.58
0.053
0.18
74
2026
142
1263
1.65 (v grafe súčasných 1.85)
0.058
0.19
122
Takto vyzerá graf, keď si pozrieme tie isté hodnoty v relatívnom kontexte - v reálnych cenách z roku 2000.
Ako vidno, ceny benzínu sú najnižšie z daných hodnôt, pričom sú stále relatívne nižšie ako v roku 2000. Ak by som ceny vyjadril v zlate (čo nie sú zlé peniaze ako euro, dolár či rubeľ), tak je ten prepad obrovský, ale to je spôsobené nielen infláciou meny, ale hlavne zhoršenou perspektívou pre veľkú časť populácie; zlato je nadhodnotené, pretože sa ľudia boja viac ako v minulosti.
Problém s infláciou je ten, že ľudia, ktorí nerozumejú logike, či malej násobilke a sto eur pre Šimečku je pre nich väčšia zlodejina ako milióny denne rozkrádané touto vládou, či miliardy na nepotrebnú atómovú elektráreň, nepochopia exponenciálnu funkciu.
Ak máme stabilnú ročnú infláciu 4%, tak o 25 rokov nebudú dvojnásobné ceny, ale až 2,66 násobné. Náhle šoky vnímame (nemecká hyperinflácia v 1930-tych), ale postupné nie. Preto sa nám zdá nárast cien benzínu z 1.5 €/l na 1.85 €/l vysoký, ale tých 1.5 v lete bolo extrémne nízka hodnota. Z trošku dlhšej časovej perspektívy tie ceny v porovnaní s infláciou (a ešte viac s čistou mzdou) klesajú.
Je zaujímavé, že kým v roku 1998 sa Dzurindu novinári ešte spýtali, či sľub o dvojnásobných platoch znamená reálne alebo nominálne hodnoty, dnes sú už takí otupelí, že ich ani len nenapadne niečo ako reálne ceny, ale riešia iba nominálne. A to sme pritom nedávno (zima 2022/23) mali infláciu na úrovni 15,4%.
Záver
Naša diletantská vláda nevie riadiť štát a nerozumie ekonomike. Akékoľvek opatrenie by najviac prospelo zlodejom v jej radoch, vládna koalícia ich má od kúf po kaliňáky viac než dosť. Písal som o tom minule.
Chybná je podpora Slovnaftu a jeho zahraničných agentov (lobistov), ktorí v rozpore z našimi bezpečnostnými zámermi platia ruskému agresorovi za drahú ruskú ropu.
Rovnako chybné by bolo zastropovanie či dotovanie cien palív, ktoré sú hlboko pod infláciou.
V skutočnosti, to, že štát berie ľuďom stále viac zhoršuje vnímanie rastu cien, takže jediné správne riešenie sú ekonomické reformy a návrat k menšiemu štátu, čo je presný opak toho, čo robí a vie robiť Smer a kumpáni.