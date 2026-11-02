SME zavádza o príjmoch sociálnej poisťovne

Dlhšie sa venujem otázke hospodárenia Sociálnej poisťovne a špeciálne prvému pilieru dôchodkového poistenia.
Z definície má ísť o systém, ktorý prerozdelí odvody pracujúcich medzi dôchodcov. Zákony určujú, aké odvody na aké účely zamestnanec (a formálne hlavne zamestnávateľ, pretože sa tu štát snaží zakryť fakt, že z ceny práce je čistá mzda len asi polovica) odvádza.
Zákon 461/2003 Z.z o sociálnom poistení v §131 stanovuje sadzbu pre odvod na starobné poistenie a v §132 pre odvod na invalidné poistenie. Zákon ich v niektorých iných paragrafoch (napr. §2) spája do pojmu "dôchodkové poistenie", čo je mätúce. V skutočnosti účel prvého piliera dôchodkového sporenia napĺňa výhradne §131 a účelom invalidného poistenia je výplata invalidného a pozostalostných dôchodkov.
V článku Dôchodky idú hore, bude to stáť ďalšie stovky miliónov. Už teraz na ne ani zďaleka nemáme sa nezmyselne k príjmom podľa §131 pripočítavajú aj príjmy na invalidné poistenie a článok obsahuje aj vetu "Na odvodoch smerujúcich na starobné poistenie pritom Sociálna poisťovňa vyberie len 8,6 miliardy eur."
Ak si čitateľ dá námahu a otvorí dokument Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za rok 2025 zo stránky https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/o-socialnej-poistovni/o-institucii/dozorna-rada/zasadnutia-dozornej-rady nájde tam skutočné údaje za rok 2025.
Starobné poistenie (§131) - príjmy 5,71 mld. €, výdavky 11,372 mld. €.
Invalidné poistenie (§132) - príjmy 2,162 mld. €, výdavky 1,388 mld. €.
V článku sa spomína plán výdavkov na starobné poistenie na rok 2026 vo výške 11,9 mld. €, takže uvádzať na strane prímov súčet za viac druhov poistenia a na strane výdavkov len jeden druh poistenia je zavádzajúce. V zákone o sociálnom poistení je presne napísané, na čo sa jednotlivé fondy tvoria.
Správne by sa k príjmom 5,71 mld. € malo prirátať asi 1,1 mld. € z odvodov, ktoré si naivní pracujúci odvádzajú do druhého piliera dúfajúc, že im ich súdruh Fico neukradne. A potom by ten nepomer bol 6,81 mld. € príjmy a 11,372 mld. € výdavky.
Toto má byť správa, ktorú má seriózne médium šíriť. Toto je ten deficit, ktorý síce SP zaplátava z iných fondov. Až by sa zákon upravil inak, takže by odvody na starobné poistenie boli vyššie a odvody do rezervného fondu či na invalidné poistenie nižšie, bavili by sme sa o menšom deficite. Ale na druhej strane by pracujúci videli, že na prvý pilier platia 24%, na druhý 4%, ale krátiť sa im budú príjmy z prvého piliera nie o asi 14% (4/28) ale až o 22% (4/18).
Dôchodcovia by podľa zmluvy medzi generáciami (ktorou je prvý pilier starobného poistenia) mali dostávať menej ako 8 mesačných dôchodkov a nie 13.