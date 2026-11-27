Nielen vo Francúzsku, kde sú demonštrácie tradíciou, ale aj na Slovensku vyšli nedávno študenti do ulíc.
V uliciach sa objavili palestínske zástavy a zástavy totalitného ZSSR (u nás našťastie menej ako v Paríži). Samozrejme chýbali vlajky EÚ alebo Slovenska.
Problém nie je v názore, ktorí si mladí tvoria, ale vo faktoch, ktoré popierajú. Skúsim zhrnúť niektoré ich nepravdivé tvrdenia.
Slovenský manifest (strajkmladeze.sk) a hlavne ten medzinárodný (Fight for our future, not their wars! - tu ) má niekoľko okruhov tém.
1. V Izraeli je apartheid a pácha genocídu.
Tvrdenie zo slovenského manifestu: "Je absurdné kupovať protivzdušnú obranu za pol miliardy eur od Izraela. Je to absurdné, lebo pol miliardy potrebujú naše školy, naše cesty, železnice, nemocnice – nie cudzí apartheidný štát obvinený z genocídy."
Požiadavka z medzinárodného manifestu: "Sloboda, spravodlivosť a solidarita pre všetky utláčané národy. Koniec imperializmu, kolonializmu, okupácie, apartheidu a genocídy, ako aj koniec spoluúčasti našich vlád na týchto javoch – počnúc prerušením všetkých väzieb so štátmi, ktoré páchajú genocídu (ako napríklad Izrael)."
2. Nastolenie socializmu
Tvrdenie zo slovenského manifestu: "Chceme udržateľné pracovné príležitosti pre mládež i pracujúcich ... bez demokratickej kolektívne riadenej ekonomiky sa neubránime žiadnej kríze ..."
Požiadavka z medzinárodného manifestu: "Skoncujte s fosílnym kapitalizmom, extraktivizmom, klimatickou a environmentálnou deštrukciou."
3. Odzbrojenie demokratických krajín
Tvrdenie zo slovenského manifestu: "Je krádežou míňať 2 a viac percent HDP na obranu v čase, kedy Irán i Jemen dokazujú, že na obranu stačia lacné drony a nízkonákladové zbraňové a komunikačné systémy. Zbrojenie podporuje nedemokratické režimy, ožobračuje nás, no hlavne: tento štát nám nepatrí – tak prečo zaň umierať?"
Tvrdenie z medzinárodného manifestu: "NATO nebráni mier; opakovane presadzovalo imperiálne záujmy prostredníctvom vojenských intervencií, eskalácie a ochrany geopolitickej a ekonomickej moci – a práve preto by malo byť rozpustené."
4. Odstránenie demokracie
"Kapitalistická parlamentná demokracia je vyprázdnená. Za skoro 40 rokov politickej súťaže žiadna strana nedokázala viac, než len plátať diery na tej istej potápajúcej sa lodi."
Ďalšie požiadavky sú prepojené s nastolením socializmu, pretože podľa mládeže klimatickú krízu spôsobil kapitalizmus a slabé financovanie školstva tiež.
Tri základné ľudské práva
Moja politická filozofia vychádza z 3 základných ľudských práv, na základe nich budem ďalej hodnotiť fakty.
Právo na vlastnú integritu
Medzinárodne toto právo existuje v podobe práva na osobnú slobodu, práva nebyť otrokom/nevoľníkom, zákazu mučenia a v práve na slobodu pohybu (tu môže byť konflikt s právom na vlastníctvo).
Právo na slobodu myslenia a jeho šírenia
Je to právo na slobodu myslenia a svedomia, ako aj právo na slobodu slova. Tiež nie je neobmedzené. Podnecovanie k násiliu, hrubé osočovanie a šírenie lží či už zo strany Bobmica alebo Trumpa sú za touto hranicou.
Právo na vlastnenie majetku
Je to právo vlastniť majetok alebo právo na pokojné užívanie majetku.
Medzi ľudské práva sa dnes zaraďujú aj rôzne sociálne práva, ale toto označenie je dosť zavádzajúce. Dôstojný a slušný život sa dá žiť v krajine, ktorá dbá na tie základné ľudské práva a napríklad neaplikuje Lex mitior
Toto "právo" dnes na Slovensku spôsobuje beztrestnosť alebo premlčanie mnohých trestných činov, ktorými zločinci porušili základné ľudské práva iných. Tým pádom ostávajú tie základné ľudské práva len na papieri. Pokiaľ štát nedokáže ochraňovať základné ľudské práva aj prostredníctvom súdov a ak neexistuje hrozba trestu pre ich porušovateľov, tak ako keby neexistovali. Podobne má Slovensko "sociálne právo" na vlaky zadarmo a 13. dôchodky, ale nevie garantovať vlastnícke právo (viď prípad smerosudkyne Jankovkskej).
K ľudským právam však patria aj povinnosti, toto slovo však nielen mladí nechcú počuť. Mnohé problémy, ktoré vidíme okolo seba sú tu preto, že sa bojíme slov ako zodpovednosť a povinnosť. A hlavný problém je, že sa nepýtame čo je štát.
Ktoré krajiny porušujú ľudské práva?
Otroctvo bolo otázkou 19. storočia. Veľká Británia vynakladala 2% HDP na boj proti otrokárom a otroctvu a africké krajiny sa v tom čase dožadovali práva na ich kultúrne dedičstvo, teda právo vlastniť otrokov. Kráľ kráľovstva Dahome (dnešné Togo) Gezo otvorene vyhlásil, že obchod s otrokmi je „vládnucim princípom jeho ľudu a zdrojom jeho slávy a bohatstva“ a podobne vzdorovala dnešná Ghana, Nigéria, Kongo, Zambia, Tanzánia.
Dnes sa potomkovia otrokárov dožadujú v rámci svojich woke požiadaviek, aby im tí, ktorí otroctvo potlačili, zaplatili. Pričom v Afrike sú to dnes oblasti arabskej kolonizácie - Líbya, Mauretánia, Sudán, ďalej Kongo, kde ľudí stále predávajú ako otrokov. Severná Kórea (z oficiálneho názvu je pravdivý len prívlastok kórejská, zvyšok sú lži, takže nebudem používať ani jeho skratku) drží svojich obyvateľov na nútených prácach, Čína nie všetkých, len nepriateľské etniká a Rusi majú trestanecké kolónie. Ako nevoľníci pracujú ľudia tiež v Katare či iných arabských krajinách. Podozrivo veľa z týchto krajín je obľúbených medzi mladými (neomarxistami).
Sloboda slova je najviac ohrozená spomedzi tých troch slobôd. Aj prosperujúce krajiny so súkromným vlastníctvom, nezávislým súdnictvom, ktoré efektívne vynucujú ostatné 2 práva, sú občas reštriktívne k slobode prejavu (hovorím o Singapure). Avšak absencia demokratickej politickej súťaže je stále neporovnateľne lepšia ako prenasledovanie za vyjadrený názor.
V Severnej Kórei, Číne, Iráne, Afganistane, Pakistane, Saudskej Arábii a vlastne takmer v každej moslimskej krajine vás za vyslovenie vlastného názoru môžu popraviť. V Rusku, Bielorusku, Vietname či Turecku odsúdiť na mnoho rokov väzenia. Podozrivo veľa z týchto krajín je obľúbených medzi mladými (neomarxistami).
Vlastnícke práva sú úplne bezpredmetné (teda neexistujú) v krajine, ktorá už dosiahla komunizmus - Severnej Kórei. Svojvoľné znárodňovanie vykonávajú na Kube, vo Venezuele či Zimbabwe, dnes už aj v Rusku a Bielorusku, v Číne ľudia nemajú právo vlastniť pôdu. Podozrivo veľa z týchto krajín je obľúbených medzi mladými (neomarxistami).
To Gaza je ako Rusko, nie Izrael
Toto mávanie vlajok teroristickej krajiny a obracanie faktov naruby ma irituje, či už to robí Blaha, Fico alebo propalestínski aktivisti. Fakty ohľadom vojny Rusko-Ukrajina a Gaza-Izrael sú pomerne jasné, historicky overiteľné.
Kontext je dôležitý
Rusko je krajina, ktorá nedodržiava ľudské práva, nemá slobodné voľby a dlhodobo útočí na svojich susedov (pred plnoformátovou vojnou len za Putina Gruzínsko 2008 či Ukrajina 2014).
Ukrajina nikoho nenapáda. Slobodné voľby sú bežné a dnes sa nekonajú len kvôli Rusmi vyvolanej vojne.
Gaza podniká teroristické útoky proti Izraelu od jeho vzniku, či už vládlo OOP alebo Hamas. Počet raketových útokov na Izrael stúpal - v roku 2021 ich bolo 3600 (teda 10 denne). Viac o tom píšem tu.
Jediné voľby v Gaze vyhrala pri 75% účasti teroristická organizácia Hamas (44%) pred teroristickou organizáciou Fatah (41%) - to označenie je na základe ich predchádzajúcich činov. Čiže Arabi v Gaze si z aspoň 85% zvolili teroristov. Charta Hamasu a aj prax je taká, že Žid v Gaze by bol veľmi rýchlo zabitý, pretože ich predstava je Blízky východ bez Židov, čo je vlastne heslo "Od rieky k moru".
Izrael neviedol dobyvačnú vojnu, buď sa bránil po napadnutí, alebo preventívne zaútočil, kým susedia sústreďovali svoje armády na jeho hraniciach, čo však bolo v minulom storočí. V ostatných voľbách tejto jedinej liberálnej demokracie na Blízkom východe získali arabské politické strany (založené na etnickom princípe) takmer 15% hlasov. To určite nie je apartheid.
Kto začal agresiu
Rusko zaútočilo na Ukrajinu už v roku 2014, ukradlo Krym a začalo okupovať jej územie. V roku 2022 nastala plnoformátová invázia a vojna trvá dodnes. Rusko je agresorom, cieli často na civilné ciele (napríklad ľudské safari v Chersone), celkovo viac ako 7 000 útokov na civilné ciele, čo určite nie je náhoda.
Ukrajina na Rusko nezaútočila, nič mu nezobrala, bráni sa a neútočí na civilné ciele.
Gaza na Izrael zaútočila 7.10.2023, zabili 800 civilistov a 380 izraelských policajtov a vojakov a odvliekli 251 rukojemníkov, z ktorých desiatky zahynuli. K bojovníkom hnutia Hamas sa pridávali civili a pracovníci OSN.
Izrael na Gazu nezaútočil. Pred jej útokom na ňu systematicky neútočil, v roku 2005 sa stiahol, postavil plot a občas zakročil proti jednotlivcom z Hamasu.
Ako sa vojna vyvíja(la)
Ukrajina odolala prvému útoku a dnes dokáže útočiť dronmi hlboko v Ruskom území, kde sú jej cieľom zbrojovky a rafinérie, aby oslabila silnejšieho nepriateľa.
Izrael zlyhal, keď sa neubránil útoku a dovolil Hamasu uniesť rukojemníkov, takže ich potom musel oslobodzovať. Pretože Hamas sa kryje civilistami, má veliteľstvá v nemocniciach alebo pod nimi, boli pri útoku na slabšieho nepriateľa veľké civilné straty. Medzi nich svet ráta aj obete samotného Hamasu (napríklad pri výbuchoch vlastných rakiet), pretože pre Hamas je mŕtvy Palestínčan cennejší ako živý. Hamas a civilní bojovníci nie sú v uniformách, čo vedie k vyššiemu počtu obetí. Bojovníkmi Hamasu sú aj mladí muži (deti?), ktorých smrť využíva Hamas na zvýšenie počtu detských obetí. Celkovo teda sú kolaterálne škody vysoké.
Kto pácha genocídu?
Rusko pácha genocídu, napríklad únosom detí. Politika Ruska je, že Ukrajinci neexistujú.
Gaza pácha genocídu. Politika Hamasu je vyhnanie Židov a zničenie štátu Izrael, teda jediného štátu v okolí, kde im pre ich etnicitu nehrozí smrť (Arabi majú naplnené právo na sebaurčenie v 22 krajinách, Židia nemajú mať právo na žiadnu?). Izrael má arabské politické strany s poslancami, ktorí ho nenávidia. Cieľom Izraela nie je zabiť alebo vyhnať Arabov z Gazy, takže nemôže ísť o genocídu.
Socializmus znamená chudobu
Socializmus je neefektívnejší ako kapitalizmus, písal som to napríklad tu a pekne sa k tomu vyjadril Ivan Mikloš tu. Kapitalizmus spôsobil nárast bohatstva, socializmus nárast chudoby (porovnaj NSR a NDR). Čo sa týka životného prostredia, až bohaté krajiny majú občanov, ktorí od svojich politikov očakávajú ochranu životného prostredia a riešenie externalít (ako sú emisie, či znečistenie vôd), chudobné krajiny riešia nižšie stupne Maslowovej pyramídy.
Socialistické Rusko dokázalo zlikvidovať Aralské jazero (v roku 1960 malo 68 000 km2, dnes asi 5000 km2). Tá istá ríša spôsobila Černobyľskú haváriu a zatajila únik radiácie, zamorila jazero Karačaj, spôsobila zamorenie 20 000 km2 pri Kyštymskej havárii. Zlikvidovali sme Krušné Hory, na Slovensku máme stále neodstránené environmentálne záťaže z obdobia vlády komunistov. Čínski komunisti sú zodpovední za plastový ostrov (30% všetkých plastov v oceánoch je z Číny) v Tichom oceáne.
Klimatické zmeny ovplyvňujú všetkých, ale len Západ ich reálne rieši. Švédsko má dnes na obyvateľa nižšie emisie ako Alžírsko, desaťkrát menej ako Katar. Čínski komunisti až do roku 2026 mali každoročný rast produkcie CO2 na obyvateľa.
Mladí majú pravdu v tom, že súčasná a staršie generácie nemysleli na budúcnosť. S tým súvisí život na dlh (nielen ten štátny), ale je to podľa mňa skôr absencia zodpovednosti pri nadbytku práv. Krajiny by nemali pripustiť privatizáciu ziskov a socializáciu strát ako sa to stalo pri bankovej kríze a ako sa to deje v krajinách tretieho sveta alebo žiaľ aj USA. Externality nemajú byť nákladom celej spoločnosti, ale tých, čo tvoria zisk. Ale toto nevyrieši štátne vlastníctvo, skúsenosť nám hovorí opak. Silné a nezávislé orgány štátnej správy, kontroly a súdy, ktoré sa zodpovedajú občanom a nie vodcovi či strane, sú najväčšou šancou na to, aby sa veľké súkromné spoločnosti nemohli vyhnúť externalitám.
Právo na prácu neexistuje. Pracovať nikto nikomu nebráni (3 základné práva to umožňujú). Mladí očakávajú, že za prácu dostanú výplatu, ale to znamená, že niekto (zamestnávateľ) bude ukrátený o právo vlastniť a to musí byť dobrovoľné. Prečo mám ale platiť 450 000 štátnych zamestnancov, keď v iných krajinách je štát efektívnejší?
Úlohou štátu nie je vymýšľať pracovné pozície, lebo štát nikdy nevytvára hodnoty, len prerozdeľuje peniaze získané (pod hrozbou trestu) od tých, čo hodnoty tvoria. Ak by takéto právo malo existovať, potom to znamená, že ten, kto tvorí hodnoty a možno zamestnáva spoluobčanov musí platiť aj tieto "udržateľné pracovné miesta". Preto asi skôr odíde inam, nebudú sa tu tie hodnoty tvoriť a ešte aj jeho zamestnanci prídu o prácu. Takto dopadne každá snaha o socializmus - nedávno napríklad Venezuela.
Odzbrojenie je kapitulácia
Volanie po odzbrojení, ktoré je vraj zodpovedné za vojny vo svete, sa náramne podobá na kampaň proti rozmiestneniu Pershingov. Tieto akcie pomáhajú krajinám ako Rusko, ktoré vtedy aj dnes imperialisticky rozširuje svoje územie.
Tvrdenie, že NATO nebráni mier odporuje realite. Krajiny, ktoré sú v NATO neboli priamo napadnuté Ruskom (hoci nepriame aktivity typu sabotáží, či náhodne dopadnutých rakiet sú možno už súčasťou vojny, kde bude NATO Ruskom napadnuté), Rusi napadli len krajiny, ktoré v NATO neboli.
Krajiny NATO s výnimkou zabránenia genocídy zo strany Srbov (1994 a 1999), a akcií proti Afganistanu a Líbyi neviedli vojny. Žiadna z nich však nebola imperiálna, ale skôr zákrok s pozície "policajta" (3 krát so súhlasom OSN, raz bez).
Naše zbrojenie podporuje demokratický režim napadnutej Ukrajiny a keď sa odzbrojíme a nebudeme ju podporovať, Rusko nás pohltí, tak ako to vyhlasuje Putin a jeho ideológovia. Keď náš nepriateľ dáva na zbrojenie 40 a viac percent výdavkov, nemôžeme sa nepripravovať na obranu. Volanie po šetrení, pretože vraj drony sú lacné, naznačuje, že mladým nebude vadiť, keď štát neochráni svojich občanov, hlavne, že možno tými dronmi bude útočiť na nepriateľa. Obrana proti dronom je drahšia ako ich použitie.
Bolo to zbrojenie, ktoré spustil Ronald Reagan a Margaret Thatcher, ktoré spôsobilo, že ruská ekonomika (a ekonomika jeho socialistických vazalov) sa zrútila a nedokázala ani len predstierať, že svojim obyvateľom ponúka ekonomický rast. Vďaka tomu máme slobody a ľudské práva aj na Slovensku.
Pretože strelným zbraňami možno zabiť človeka, tieto sa podľa ľavicovej ideológie zakázali a v Európe je problém mať legálnu zbraň. Potom začali útoky nožmi, tie sa tiež idú zakázať a nakoniec nemá človek legálne možnosť sa brániť, pričom útočník nemá problém získať aj strelnú zbraň aj dlhý nôž. Podobne to platí aj na medzištátnej úrovni. Nedemokratické krajiny a diktatúry si môžu kúpiť zbrane na čiernom trhu, podstatné je, aby sme im nepredávali sofistikované systémy, predaj kalašnikovov nemôžeme ustrážiť.
A presne o tom sú zásahy Izraela a USA proti Iránu - ten sa pokúša vyrobiť atómovú bombu, má rakety, ktoré dostrelia do Izraela (ale tuším aj do Európy), má ideológiu, ktorá mu ospravedlní použitie takejto zbrane. Je úlohou zodpovedných krajín, aby sa Irán k atómovej bombe nikdy nedostal. Mladým však vadí, že mu v tom svet bráni.
Demokratické strany sú oslabené
Demokratický systém je oslabený extrémistickými hnutiami, ktorým vadí demokracia, či sú to neonacisti alebo neomarxisti. Demokratický stred je veľmi slabý v Nemecku či Francúzsku, kde sa tento extrém môže dostať k moci. Aj my máme historickú skúsenosť (kto si ju potrebuje osviežiť, nech pravidelne číta Tomáša Zálešáka v .týždni).
Hitler sa dostal k moci demokraticky, keď bol oslabený stred a strach pred komunistami dohnal ľudí k voľbe menšieho zla, ktoré sa však ako menšie nakoniec neukázalo. Československí komunisti sa dostali k moci taktiež v demokratických voľbách. Pučom vo februári 1948 potom len potvrdili našu podriadenosť komunistickému imperialistickému Rusku (vtedy pod skratkou ZSSR), ktorá sa presadila tým, že vďaka ukrajinským, ruským a bieloruským vojakom a ich často zbytočným obetiam boli "osloboditeľmi" strednej a východnej Európy, na ktorú si ako veľmoc hneď urobili nárok, lebo kam raz vstúpi noha ruského vojaka, tam je navždy Rusko.
Demokraciu treba strážiť, chrániť a pestovať jej inštitúcie, pretože inak ju napadnú extrémisti. Liberálna demokracia je jediné zriadenie v histórii, ktoré garantuje základné ľudské práva. A vôbec neplatí, že žiadna strana nedokázala nič len plátať diery na potápajúcej lodi. Keď boli vo vláde, konali všetky demokratické strany tak, aby bola demokracia pevnejšia a lepšia. Mohli konať lepšie - zvoliť lepší spôsob pre voľbu Ústavného Súdu a zvoliť aj sudcov, keď bol čas, ale zaviedli nezávislú justíciu (žiaľ so závislými sudcami), slobodný prístup k informáciám a pod.
Čo je podstata študentských protestov?
Príliš veľa ľudí sa má príliš dlho príliš dobre, tak si vo Francúzsku povedali, že každý má právo na vysokoškolské vzdelanie (za mňa toto sociálne právo má byť "prístup k základnému vzdelaniu") a tak kapacitne túto armádu mladých nezvládajú hoci podiel mladých ľudí na spoločnosti je nižší ako v roku 1968 (to je na dlhší článok, podiel študujúcich na VŠ stúpol z 8-10% v roku 1968 na 51% a na SŠ zo 45% na 90%, pričom IQ stúplo len mierne, na VŠ by ich dnes s rovnakým IQ ako v roku 1968 malo byť 12-15%). Takže z technického problému: príliš veľa ľuďom s nedostatočnou výbavou sľubujeme VŠ titul, ale nevieme ich ani len ubytovať, sa tu robí boj proti demokracii a kapitalizmu.
Je dôležité, aby si aj mladí ľudia uvedomili, čo je dôležité a čo podružné. Na Slovensku je dnes najdôležitejšie to, či patríme na Západ alebo na Východ, či chceme byť v područí masového vraha Putina a jeho fašistického Ruska, ktoré sa nezmení ani potom, ako prehrá vojnu s Ukrajinou (dúfajme) alebo nie. Zhodou okolnosti voliči a zoskupenia okolo Fica sú presne tí, ktorí spôsobujú aj zhoršovanie ekonomickej situácie Slovenska, zastavili ekonomický rast (udržateľné pracovné príležitosti), nemajú financie na školstvo, nie preto, že sa pripravujú na obranu vlasti proti nepriateľovi, ktorý útočí 5 rokov na nášho suseda, ale preto, že kradnú, rozdávajú dôchodcom a zväčšujú štát.
Preto by mladí mali prísť voliť a to niekoho z PS/D alebo SaS, teda strán, ktoré sú zaručene demokratické a na strane slobody a mieru, nie na strane Ruska a jeho dobyvačných vojen.