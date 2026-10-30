Nespravodlivá spravodlivosť

Nestranná spravodlivosť
Cieľom súdnictva je hlavne spravodlivosť. Justícia sa zobrazuje s rovnoramennými váhami a zaviazanými očami, ktoré majú symbolizovať nestrannosť a rovnosť v posudzovaní skutkov nezávisle od konkrétnych páchateľov.
Teoreticky by to malo znamenať, že za rovnaký zločin dostane odsúdený rovnaký trest bez ohľadu na to, či sa volá Tibor Gašpar alebo Jozef Brhel.
Avšak už samotná definícia trestu v trestných kódexoch dáva sudcom priestor na úvahu ohľadom poľahčujúcich či priťažujúcich okolností. Preto majú trestné sadzby rozsah najnižšieho a najvyššieho trestu.
Spravodlivosť v prospech páchateľa
Problém, na ktorý chcem poukázať, je postavenie poškodeného (alebo obete) v našom právnom systéme.
Spravodlivosť by nemala byť len o rovnosti v trestaní páchateľov, ale aj o tom, že poškodení a obete sa dočkajú primeraného trestu pre páchateľov.
Naša ústava jednoznačne zvýhodňuje páchateľa. V článku 50 ods. 6. sa píše
Trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. Neskorší zákon sa použije, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.
Toto je dôvod, prečo JUDr. Fico a ostatní smerácki právnici venujú toľko úsilia zmenám zákonov. Ústava im umožní zmenou normálnych zákonov dosiahnuť stav, že ich zločiny (a spolu s nimi aj zločiny iných) budú posudzované podľa priaznivejšieho znenia.
Súčasťou problému sú aj premlčacie lehoty, ktoré idú vyslovene proti poškodeným a obetiam. Stačí, aby polícia, prokurátor či súd nekonal a páchateľ vyviazne bez trestu. A ako svedčí prípad Kováčik (ale aj a množstvo sudcov, ktorí robia prieťahy), aj prokurátor, ktorý nekoná vyviazne bez trestu.
Problém s biednym stavom sudcov (máme 1440 sudcov oproti 400 dánskym, tí slovenskí sú menej kvalitní nielen pre horšie školstvo, ale aj z hľadiska prirodzenej hierarchie inteligencie či schopností ako takých) nevyriešime veľmi dlho, ak vôbec niekedy. Zákonodarca môže opäť predĺžiť premlčacie lehoty a zvýšiť tresty, ale princíp zvýhodňujúci páchateľa ostane.
Prípad Brhel - trestný čin korupcie a legalizácie príjmov z trestnej činnosti
Napríklad taký Brhel, ktorému hrozil za činy ako obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmov z trestnej činnosti a korupciu trest od 12 po 20 rokov. Po Ficovej novele, bola sadzba znížená na 1-5 rokov.
Malá vsuvka - aký trest by hrozil Brhelovi v iných európskych krajinách (google AI search).
Krajina
Možná trestná sadzba (Prehľad legislatívy)
Charakteristika uplatňovania trestov
Holandsko
Až 6 až 8 rokov väzenia
Za kvalifikované a systematické pranie špinavých peňazí (gewohnheitsmäßige Geldwäsche) hrozia prísne nepodmienečné tresty doprevádzané konfiškáciou celého majetku a likvidačnými pokutami.
Dánsko
Až 8 rokov väzenia
Podľa dánskeho trestného zákonníka (§ 290a) hrozí za obzvlášť závažné pranie špinavých peňazí a korupciu veľkého rozsahu sprísnená sadzba. Tresty nad 2 roky sa transformujú na reálny výkon väzby bez možnosti podmienky.
Nemecko
Až 10 rokov väzenia
Podľa § 261 nemeckého trestného zákona (StGB) hrozí za obzvlášť závažné prípady legalizácie príjmov (ak sú spáchané komerčne alebo členom gangu) sadzba od 6 mesiacov do 10 rokov. Podmienečný odklad je možný len pri trestoch do 2 rokov.
Švajčiarsko
Až 5 rokov väzenia + miliónové pokuty
Švajčiarsky trestný zákonník (článok 305bis) trestá závažné pranie špinavých peňazí (ak ide o biznis model alebo vysoký obrat) sadzbou do 5 rokov väzenia, no kombinuje to s drakonickými finančnými trestami a konfiškáciou legálneho aj nelegálneho majetku holdingov.
Rakúsko
Až 10 rokov väzenia
Podľa § 165 rakúskeho trestného zákona (StGB) hrozí za pranie špinavých peňazí v hodnote prevyšujúcej 50 000 eur sadzba 1 až 10 rokov väzenia. Pri organizovanom postupe sú rakúske súdy nekompromisné.
Poľsko
Až 10 až 12 rokov väzenia
Poľský trestný zákonník trestá legalizáciu príjmov vo veľkom rozsahu (článok 299) sadzbou do 10 rokov, v prípade prepojenia na korupciu verejných činiteľov až do 12 rokov. Súdy bežne ukladajú dlhoročné nepodmienečné tresty.
Maďarsko
Až 8 až 10 rokov väzenia
Maďarská legislatíva po sprísnení trestá pranie špinavých peňazí vo veľkom rozsahu spáchané v rámci organizovaných štruktúr sadzbami na úrovni 2 až 8 rokov, pričom v kombinácii s korupčnými trestnými činmi sa horná hranica posúva k 10 rokom väzenia.
Česko
Až 8 až 10 rokov väzenia
Podľa českého Trestného zákonníka hrozí za legalizáciu výnosov z trestnej činnosti v obzvlášť veľkom rozsahu sadzba 3 až 8 rokov, pri organizovanej skupine či v kombinácii s korupciou až 10 rokov. Podmienku je možné uložiť len do výmery 3 rokov, no pri miliónových škodách sa aplikuje striktne nepodmienečný trest.
Sedliacky rozum by vravel, že sudca by mal zobrať do úvahy, že odsúdený spáchal čin v čase, keď vedel, že trest je 12 - 20 rokov. Zároveň podľa Charty základných práv EÚ (pozri nižšie) trest nesmie byť neprimeraný trestnému činu, takže trestné sadzby z okolitých krajín by mali súdom naznačiť, čo je primeranosť a nasmerovať sudcu k správnemu trestu.
Dôvody ako "bezúhonnosť" nemajú prečo prevážiť spoločenskú nebezpečnosť konania a pretože išlo o vedomý zločin, malo to zavážiť. Navyše bezúhonnosť v tomto prípade znamená, že je to "náš človek" a polícia nemala vôbec možnosť vyšetrovať ďalšie trestné činy odsúdeného alebo špeciálny prokurátor odložil prípad do šuplíka alebo sudca nekonal.
Podobne znie argument "časový odstup od spáchania trestných činov" - v tomto prípade si to mafiáni zo Smeru poistili a súd to musí uznať ako poľahčujúcu okolnosť, hoci Ficovi nominanti v polícii bránili vyšetrovaniu, Kováčik zabrzdil kauzy a sudcovia robia prieťahy bežne.
V skutočnosti tak Brhel dostal neprávoplatne namiesto možných 12 rokov väzenia len podmienku.
Zdalo by sa, že by sa Ústava nemala prikláňať ani na stranu páchateľa (nižší trest) ani proti (vyšší trest), problémom sú však naše medzinárodné záväzky.
Európsky dohovor o ľudských právach z roku 1950 v článku 7 hovorí:
Nikoho nemožno uznať za vinného zo spáchania trestného činu na základe skutku alebo opomenutia, ktoré v čase jeho spáchania nie je považované podľa vnútroštátneho alebo medzinárodného práva za trestný čin. Takisto nesmie byť uložený trest prísnejší, než aký bolo možné uložiť v čase spáchania trestného činu.
Tento text ešte nepožaduje uplatnenie miernejšieho trestu (zásada lex mitior).
Charta základných práv Európskej Únie z roku 2000 (ďalej len "Charta") však požaduje, aby boli súdy naklonené páchateľom. Preto kým platí v tejto podobe, nebude možné neudeliť priaznivejší trest (text nespomína priaznivejšie premlčacie lehoty).
Čl. 49. Zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov
1. Nikoho nemožno odsúdiť za konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď bolo spáchané, nebolo podľa vnútroštátneho alebo medzinárodného práva trestným činom. Takisto nesmie byť uložený trest prísnejší, než aký bolo možné uložiť v čase spáchania trestného činu. Ak po spáchaní trestného činu zákon ustanovuje miernejší trest, uloží sa tento trest.
2. Tento článok nebráni súdeniu a potrestaniu osoby za konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď bolo spáchané, bolo trestné podľa všeobecných právnych zásad uznávaných spoločenstvom národov.
3. Prísnosť trestov nesmie byť neprimeraná trestnému činu.
Ako vidno, právnici nie sú matematici. V prvom bode napíšu, že zákonodarca môže stanoviť aj neprimerane nízky trest a aj ten sa použije ako miernejší, ale podľa tretieho článku by trest nemal byť neprimerane nízky (nielen neprimerane vysoký).
Hoci by podľa mňa právo páchateľa na primeraný trest nemalo byť viac ako právo obetí a poškodených na primerané potrestanie páchateľa, existujúce medzinárodné záväzky stanovujú, že páchateľ má väčšie právo na nižší trest a hovorí sa tomu lex mitior.
Navyše do našej Ústavy sme prebrali iba prvé 2 body, chýba tretia veta, a tak nie je problém, ak zákonodarca zmení trest za vraždu na pokarhanie. Aspoň Ústavný súd by s tým nemal problém, hoci to môže byť v rozpore s článkom 49 odsek 3 Charty.
Lex mitior
Toto je tá zásada "Ak po spáchaní trestného činu zákon ustanovuje miernejší trest, uloží sa tento trest". Je doménou humánneho kontinentálneho práva, v USA sa uplatňuje menej priamočiaro alebo vôbec.
Francúzske súdnictvo od 16. storočia do roku 1791 bolo podriadené absolútnej moci kráľa, potom zaviedli práve zásadu lex mitior. V rovnakom čase nezávislé súdnictvo Anglicka zásadu lex mitior neuplatňovali a v Holandsku to bolo od prípadu k prípadu a od provincie k provincii. Čiže prísne prenasledovanie a závislé súdnictvo viedlo k tomu, že sa zákon priklonil na stranu obvinených, čo vtedy dávalo zmysel.
Lex mitior teda vychádza z myšlienky, že štát má v konaní represívne orgány a je silnejší, a preto treba pomôcť slabšiemu, teda páchateľovi.
Navyše v prípade korupcie, či kradnutia zo štátneho nie sú právne poškodenými daňoví poplatníci, ktorých základné ľudské právo na vlastníctvo bolo obmedzené, aby sa vybrali dane a štát mohol nechať smerákov tieto dane rozkradnúť, ale štát. Teda ten silnejší, je poškodený a môže (prečo by to Susko robil) žalovať páchateľa o náhradu škody v civilnom konaní.
Takže "ľudské právo" zlodejov štátneho majetku na miernejší trest (rozumej podmienečný ak nie rovno premlčanie) je viac ako základné ľudské právo na vlastníctvo daňových poplatníkov.
Dôsledky sú jasné, ľudia ako Ľubica Rošková, poslankyňa SMER-u, ktorá z pozície nášho človeka rozkrádala eurodotácie (pričom sa jej podarilo dokázať len ukradnutie 150 000€) vyviazne s podmienkou a nemusí nič vrátiť, zakladajúci akcionár SMER-u Brhel dostane maximálne podmienku a ak nebudú väčšinovo SMER-om zvolení sudcovia Ústavného Súdu statoční, tak Gašpar a iní budú dokonca vyhlásení za nevinných, pričom väčšina skutkov je premlčaná vďaka novele trestného zákona, ktorá sa Ústavnému Súdu nezdala dostatočne protiústavná.
Čo s tým?
Moc pochádza od občanov a tí, ktorí sú znechutení zo smeráckej mafie musia prísť k voľbám a zvoliť tie strany, ktoré napravia aspoň zákony, zloženie Ústavného Súdu, zmenia monokratickú prokuratúru a prípadne súdnou reformou zrýchlia súdne konania (napríklad limitovaním možností odvolania sa).
Vo voľbách si treba dávať pozor na právnikov. Na najvyšších miestach SMER-u ich je dosť a tak sa niet čo diviť, že hlavný cieľ vládnej moci - oslobodiť svojich ľudí - sa im darí napĺňať vďaka právnickým kľučkám a inovatívnej legislatíve.
Nepomáhajú tomu ani naši slabí alebo skorumpovaní sudcovia, ktorí na súde riešia zaujatosť vyšetrovateľov namiesto dôkazov o trestnom čine. Neviem, o čo sa opierajú, pretože ak vyšetrovateľ zatajil dôkaz (v neprospech páchateľov) tak je to z hľadiska súdu to isté, ako keby ho ani nenašiel (rozdiel je v tom, že vyšetrovateľ z toho bude mať probémy, ale jeho zaujatosť nemá vplyv na dôkazy, kým sa neukáže, že ich zatajil). A absurdnosť, že názov spisu môže oslobodiť odsúdeného kriminálnika je možná iba na Slovensku. Aj tu môže legislatíva usmerniť súdy.
Slovenská justícia tak ako naši úradníci bude potrebovať vyhodiť aspoň polovicu sudcov, na to bude potrebné nájsť dôkazy ich nekompetentnosti alebo skorumpovanosti, čo môže dodať nová bezpečnostná služba (SIS treba zrušiť).
Volič by mal hľadieť aj na to, či v straníckom rybníku neplávajú právnické karasy, ktorým súčasný stav vyhovuje. A ani neuvažovať o stranách, ktoré majú zločincov vo svojich radoch, hoci títo nestihli spáchať rozkrádačky, lebo ešte neboli vo vláde. Im na spravodlivosť rozhodne nezáleží.
Hlavné je priznať si, že nemáme žiaden dosah na spravodlivosť a že smerácki zločinci proste budú oslobodení alebo potrestaní len mierne. Potenciálne stíhanie súčasných zločinov bude tiež ovplyvnené krátkymi premlčacími lehotami a nízkymi trestami. Ak by nás toto malo demotivovať, tak Fico vyhral.