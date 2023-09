Po stopách Boratovho predchodcu: Alan Abel, muž s najmenším penisom na svete, zabával Ameriku desaťročia

Hoaxy, či tzv. fake news, majú v posledných rokoch za úlohu primárne polarizovať spoločnosť, rozosievať strach a často prinútiť ľudí k iracionálnemu konaniu. Manipulujú a zasahujú obrovské masy prostredníctvom sociálnych sietí a formujú ich názory. Robia tak najčastejšie so skrytým politickým či ideologickým cieľom. Pôvodne prevládajúce zábavné resp. „poučné“ hoaxy, ktoré nastavovali tvár spoločnosti či uťahovali si z médií, sa dnes ocitli, čo sa týka zastúpenia, na pomyselnom okraji falošných správ.

Alan Irwin Abel zasvätil takmer celý život veselým, často až absurdným hoaxom a žartíkom. Predstieral vlastnú smrť. Spustil verejnú kampaň proti nahote zvierat. Našiel dvojníka Salmana Rushdieho a nechal ho podpisovať Satanské verše. Vytvoril fiktívny orchester Ku Klux Klanu. Vždy sa našiel niekto, kto Abelovi uveril. V mnohých prípadoch mu nenaleteli iba bežní smrteľníci. Oklamal dokonca noviny New York Times, ktoré predčasne priniesli správu o jeho smrti.

Od nudy až ku koňovi v kraťasoch

Vynaliezavosť zdedil Alan Abel po otcovi, ktorý viedol obchod s rôznym tovarom. Keď sa nejaká vec v obchode vôbec nepredávala, umiestnili pred ňu tabuľku s oznamom „Limit – dva kusy na zákazníka“. V priebehu niekoľkých minút dovtedy nežiadaný tovar vypredal.

Alan Abel nepokračoval v otcových šľapajách. Po skončení štúdií na Ohio State University v roku 1952 odcestoval do New Yorku, kde sa chcel stať komikom. Keďže sa mu nedarilo uspieť, začal pracovať na zákazníckej linke Americkej Automobilovej Asociácie. Nudná a opakujúca práca ho priviedla k tomu, že si začal po telefóne uťahovať zo zákazníkov. Dával im veľmi komplikované rady. Objavil čaro žartíkov a čoskoro začal vo veľkom.

Prelomovým zážitkom „hoaxerskej“ kariéry bola pre Alana cesta naprieč Texasom, keď uviazol v dopravnej zápche. Tú spôsobila krava páriaca sa s býkom uprostred diaľnice. Pri čakaní si všimol pobúrené reakcie v tvárach starších žien z iného auta. Incident (ak sa vôbec odohral) ho inšpiroval k tomu, aby napísal satirický príspevok o potrebe obliekania zvierat na verejnosti. Keď ho však zaslal do redakcie novín Saturday Evening Post, odmietli ho uverejniť, pretože novinári neodhalili pokus o žart a považovali príspevok za jeho úprimný a skutočne bláznivý názor. Alan preto založil SINA – Society for Indecency to Naked Animals (Spoločnosť proti nemravnosti nahých zvierat).

Abel v moralistickej kampani za obliekanie zvierat pre SINA predstieral, že zastupuje záujmy širokej verejnosti. Vydával tlačové správy, organizoval konferencie, predstavil návrhy odevov pre zvieratá, zorganizoval protest pred Bielym domom. Na logu jeho združenia sa nachádzal kôň v červených plavkách a jeho heslom bol slogan: Nahý kôň je nevychovaný kôň (A nude horse is a rude horse).

Najal si herca a komika Bucka Henryho ako hovorcu SINA. Roky vystupovali v médiách a poskytovali rozhovory. Až po dlhšej dobe vyšli von s pravdou. Jedna žena z Kalifornie dokonca Abelovi poslala 40-tisíc dolárov na podporu hnutia, Abel jej ich čestne obratom vrátil naspäť, pretože primárnym cieľom jeho žartíkov nebolo zarábať na nich peniaze. Chcel iba zabávať ľudí a priviesť ich k tomu, aby sa občas zastavili a zamysleli nad tým, čo sa okolo nich deje.

Zatočil so zverom v politike

K Bielemu domu sa priblížil Abel v ďalšom žartíku. V rokoch 1964 a 1968 viedol politickú kampaň pre fiktívnu osobu Yettu Bronstein, židovskú ženu v domácnosti z Bronxu. Hlas jej poskytla Abelova manželka. Kampaň sprevádzal slogan – Hlasujte za Yettu a veci sa zlepšia (Vote for Yetta and things will get betta). Jedným z predvolebných sľubov bolo aj pridanie séra pravdy do fontánok s pitnou vodou pre politikov v Senáte či detektor lži v Bielom dome. Tie by sa zišli asi aj v našom parlamente.

Keď sa bývalý člen Ku Klux Klanu (KKK) David Duke v roku 1991 uchádzal o pozíciu guvernéra štátu Louisiana, tvrdil, že prerušil svoje styky s KKK a zriekol sa všetkých rasistických názorov. Abel mu neveril a preto založil fiktívny KKK Symfonický orchester. Opäť vydal niekoľko tlačových správ, poskytol zopár rozhovorov, dokonca vyhlásil, že Duke bol jedným z podporovateľov orchestra. Hoci Duke poprel akékoľvek spojenie s týmto neexistujúcim hudobným telesom, keď mu poslal Abel pozvánku na vystúpenie, prijal ju a to následne viedlo k odhaleniu celého žartíku verejnosti i diskreditácii Davida Dukea.

Žartíky na úkor tlače

V roku 1973 zvolal Abel tlačovú konferenciu, aby odhalil identitu tajného zdroja informácií v afére Watergate. Záujem o stretnutie s informátorom, známym verejnosti pod prezývkou Deep Throat (podľa populárneho pornofilmu), prejavilo 150 novinárov. Predstúpil pred nich maskovaný herec, ktorý sa hádal s manželkou, odpadol a rýchlo ho nechali odviesť preč sanitkou. Hoci sa neskôr ukázalo, že ide o žartík, jeden literárny agent ponúkol Abelovi stotisíc dolárov, aby napísal biografiu o známej kauze.

Abel sa v roku 1979 rozhodol, že prinúti najrešpektovanejšie noviny v štáte - New York Times uverejniť jeho nekrológ a následne ho odvolať a ospravedlniť sa zaň, čo sa dovtedy nikdy nestalo. V karavane známeho zaregistroval telefón na ním založený Wellingtonský dom smútku. Zaplatil si zádušnú omšu v kostole na Manhattane. Nakoniec požiadal manželku, aby zavolala do redakcie hodinu pred nedeľnou uzávierkou. Spoliehal sa na to, že novinári nebudú mať dostatok času overiť si danú informáciu. Správne predpokladal, že redaktor zavolá iba do domu smútku a kostola a obe miesta potvrdia verziu o Abelovej smrti. Nekrológ uviedol ako príčinu smrti infarkt počas lyžovačky v lokalite, kde Abel údajne hľadal inšpiráciu pre hororový film. Krátko po zverejnení príspevku zvolal Abel tlačovku a noviny sa museli jemu i čitateľom ospravedlniť.

Neušetril ani televíziu

Aby protestoval proti úbohej kvalite televízneho vysielania, zorganizoval akciu FAINT – Boj proti hlúpej neurotickej televízii (Fight Against Idiotic Neurotic TV). Počas živého vysielania známej The Phil Donahue Show v roku 1985 vďaka niekoľkým známym narušil prenos programu. Niekoľko herečiek požiadal, aby zakaždým, keď sa Donahue priblíži k mikrofónu, niektorá z nich predstierala slabosť a odpadla. Počas vysielania nakoniec odpadlo až 12 ľudí, niekoľkí z toho vôbec neboli súčasťou žartíka. Iba podľahli davovej psychóze. Pre obavy o zdravie živého obecenstva museli show dokončiť s prázdnym hľadiskom.

Donahue po tom, čo sa odhalilo, že prerušenie vysielania súviselo s ďalším Abelovým výstrelkom, podľa informácii od producenta rozkopal od hnevu nábytok vo svojej kancelárii. V konečnom dôsledku mu ale žartík paradoxne zvýšil sledovanosť.

Ďalšie známe Abelove žartíky:

- Založil školu pre žobrákov a vystupoval ako jej riaditeľ

- Vystúpil v dokumente HBO Zaostrené na mužov: Na veľkosti nezáleží, kde vyhlásil, že je držiteľom Guinnessovho rekordu v kategórii najmenší penis na svete. Televízia HBO ho po odhalení pravdy z dokumentu neodstránila.

- V roku 2000 spustil verejnú kampaň za úplný zákaz dojčenia, pretože vedie k incestnému vzťahu medzi matkou a dieťaťom a podnecuje vznik závislosti od cigariet. Až po 200 rozhovoroch a takmer 2 rokoch sa médiám priznal, že stál za týmto žartíkom, hoci ho mnohí podozrievali skôr.

Zaujímavosť na záver: Trump mu vraj dlhoval približne 840 eur od roku 1994. Abel Trumpa zažaloval, keď ho neoprávnene vyhodili z verejného priestoru pred Trump Tower, keď tam predával knihy. Bývalý americký prezident sa pojednávania nezúčastnil, no Abelovi bolo vraj priznané odškodné. Známy hoaxer iba rok pred svojou smrťou trval na tom, že tentokrát to z jeho strany nie je žiadny žart.

Prečo to vlastne robil?

V jednom z rozhovorov pre média Abel uviedol : „Myslím, že potrebujeme viac smiechu a nedostávame ho. Všetko, čo dostávame sú nahrávky smiechu, ktoré nám vravia, kedy sa máme smiať.“

Na Abelovej legendárnej kariére je okrem jeho vytrvalosti pozoruhodná práve schopnosť znova a znova oklamať médiá. Okrem vymýšľania žartíkov a hoaxov sa venoval rôznej kreatívnej činnosti. Bol jazzovým hudobníkom, hercom, poskytoval lekcie v oblasti reklamy. Napísal niekoľko kníh, ktoré sa tematicky venovali hlavne jeho hoaxovej kariére, prispieval do novín či točil tzv. mockumentary snímky – parodické dokumenty so svojou manželkou. Jeden z nich nazval „Existuje sex po smrti?“

Vždy sa snažil ľudí rozosmievať a pomôcť im nakopnúť ich intelekt. O svojej práci sa pre noviny Chicago Tribune vyjadril: „Je to dobrodružstvo v absurdite, rozprávka pre dospelých.“ Dožil sa požehnaných 94 rokov a 14. septembra 2018 nás navždy opustil. Jeho odkaz však pretrváva. Hoaxy nemusia vždy škodiť.

Dobrými príkladmi Abelových nasledovníkov sú Joey Skaggs či známy herec Sacha Baron Cohen. Obaja menovaní rovnako ako Alan zvykli investovať nemálo času do prípravy rôznych žartíkov alebo priam absurných filmových scén, aké sme mohli vidieť napríklad v snímke Borat. Vyberajú si podobné ciele ako Abel (médiá, politikov, známe osobnosti...). Často sa venujú kontroverzným témam a nastavujú zrkadlo spoločnosti prostredníctvom univerzálneho a všeobecne akceptovateľného prostriedku, akým je práve humor.