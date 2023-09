Poštové splnomocnenie na slovenský spôsob

V prípade, že potrebujete, aby za vás preberala zásielky iná osoba, je potrebné si vybaviť na splnomocnenie. Donedávna bol doklad Slovenskej pošty viazaný na číslo občianskeho preukazu a pri jeho zmene sa stával neplatným.

Pošta už nevydáva iba splnomocnenia viazané na čísla občianskych preukazov. Ak o splnomocnenie požiadate elektronicky, postačuje meno splnomocnenej osoby a dátum narodenia. Na jednej strane to celý proces zjednodušuje, no presun služieb do online priestoru funguje presne tak, ako sa dalo predpokladať. Trochu nedomyslene.

Keď som po zmene občianskeho preukazu navštívila jednu zo žltých pobočiek, aby som sa zastavila pre formulár k splnomocneniu, zamestnankyňa pošty trvala na tom, aby som si žiadosť o splnomocnenie radšej podala elektronicky. Vraj je to jednoduchšie a rýchlejšie. Celkom som sa potešila, mať preukaz stále v mobile je predsa benefit.

Ak si podávate žiadosť elektronicky, stránka pošty informuje, že žiadosť o splnomocnenie stojí 4 eurá, možno ho online rovno zaplatiť. Elektronický preukaz je zadarmo a tu sa potešíte, že dostanete niečo, čo máte stále so sebou. Máte možnosť vybaviť si aj papierový preukaz za sumu od jedného eura, podľa prvého dojmu by to malo byť dobrovoľné a niečo navyše. Teda aspoň si to myslíte, keď žiadosť podávate.

Systémovo ide o jednoduchý úkon. Musíte vyplniť zopár údajov a potom dostanete alfanumerický kód žiadosti na mail s čiarovým kódom, ktorý môže načítať zamestnanec pošty na pobočke. Viem si predstaviť, že starší človek si ho pre istotu prepíše na papier.

Tu sa celá elektronizácia služieb komplikuje. S kódom žiadosti musí splnomocniteľ osobne navštíviť pobočku, aby overili jeho totožnosť. Po naskenovaní kódu sa celý proces "zrýchli", nakoľko má zamestnankyňa v systéme všetky údaje vyplnené a musí ich len potvrdiť a nič nevypisovať. Elektronizácia služieb po slovensky je zdĺhavé odklikávanie okienok a následná tlač 3 zmlúv (každá 2 strany) a ich podpisovanie. Jednu papierovú kópiu dostanete vy, dve si necháva pošta.

V okamihu, keď je všetko v systéme potvrdené zamestnancom pošty, systém vám automaticky doručí kópie dokumentov na email. Zároveň vám prídu na mail ePreukazy splnomocnení pre každú osobu, ktorú ste uviedli v žiadosti.

Keďže v žiadosti Slovenská pošta nemyslí na to, že takýto elektronický preukaz by mala v prvom rade zaslať splnomocneným osobám, ktoré ho budú používať a nie vám, nepožaduje kontaktné údaje splnomocnených v žiadosti. Vás ako splnomocniteľa tak nepriamo deleguje úlohou im takéto preukazy preposlať. E-preukaz je v pdf formáte, môžete si ho teda stiahnuť, preposlať ho a veselo používať. Respektíve nemôžete.

Pretože v okamihu, keď očakávate, že týmto sa úkon na pošte skončil, dostanete papiere a môžete ísť domov, sa vás zamestnankyňa pošty opýta, či chcete svoj papierový preukaz zalaminovať alebo nie. Možnosť odmietnuť preukaz neexistuje. Ak jej poviete, že vám stačí elektronický, odpovie, že rozhodne nestačí. Že musíte mať papierový, lebo inak vám zásielku nevydajú. Nasleduje teda tlač ďalšieho papiera navyše a zaplatíte za preukaz jedno euro a jedno euro za zalaminovanie.

Takže po tom, čo ste strávili 10 minút pri okienku a za vami sa vytvoril rad až po dvere, ešte musíte čakať, kým opečiatkujú a zalepia kartičku, ktorú ste nechceli.

S ePreukazom, ktorý máte v mailovej schránke si kvôli jeho elektronickej podobe nemôžete vytrieť nič. Lebo ePreukaz vytvárajú symbolicky?

V prípade vybavovania splnomocnenia som strávila na pošte oproti minulosti rovnaký čas. Len teraz „odbremenili“ zamestnancov od vypisovania dát do systému, urobila som to za nich. Urýchlilo to celý proces? Rozhodne nie. Aj tých papierov sa vytlačilo toľko ako kedysi, ak nie viac. Keďže v procese pribudli elektronické služby a elektronická identita.

Pošta vždy radšej zaplatila zamestnancom drahé školenia cez firmy príbuzné červenej strane, kde ich učili predávať perá a aviváže. Prešla som bohužiaľ pred rokmi povinne iným školením s jednou psychologičkou zo zástupu týchto uvedomelých „školiteliek“ cez UPSVaR. Tá sa nám chválila metódami na manipuláciu ľudí, ktoré poštovým zamestnancom ukazovala ako finty na dôchodcov a „jednoduchších jedincov“ – jej slová.

Možno nastal čas, aby pošta konečne vysvetlila na školeniach všetkým zamestnancom jednotným spôsobom služby, ktoré ponúka. A nevytvárala vo vlastných pravidlách šedé zóny. Alebo nevydávala ePreukazy, ak ich nie je možné podľa ich zamestnancov používať tak, ako to naznačuje ich názov. Elektronicky.

Je zrejmé/možné, že na iných poštách bez problémov uznávajú pri preberaní zásielok slávny ePreukaz. No neoplatí sa riskovať, že po tom, čo si vystojíte rad, narazíte na neochotnejšieho zamestnanca a odídete naprázdno. Bez zásielky. A tak radšej rezignujete a zaplatíte si aj tú kartičku.

Slovensko je jedna z tých čarovných krajín, kde elektronizácia služieb paradoxne celý proces spomaľuje a všetko prebieha často len symbolicky. Ale na to sme si už zvykli.