Môj mobil je debil a čo ja?

Bez mučenia priznávam, že keď musím na verejnosti vytiahnuť svoj mobil, hanbím sa. Je to k nemu krajne nespravodlivé, lebo je verný, oddaný a spoľahlivý, a nikdy ma ešte nesklamal. Viem, čo môžem od neho čakať. Nemal by som výrobcovi robiť reklamu, poviem iba, že je to zavedená komerčná značka. Roky už cíti aj on, kým sa nabije, stačí sa aj vybiť. Ale za moju hrubú manipuláciu mi nikdy nevynadal, hoci mi už najmenej desaťkrát padol na zem. Syn mi posmešne hovorí, že s mojím mobilom môžem rozbíjať orechy. A čo je na takejto variabilite zlé? Vyčítate svojej polovičke že popri domácich prácach sa vyzná aj v anglickej futbalovej lige? Určite nie, aspoň ja som na ňu v krčmových debatách o futbale hrdý.

O psoch sa hovorí, že sa časom začnú podobať na svojho majiteľa. Môj mobil je ťažký (medzi nami, na starobu som pribral dobrých 20 kg), jeho pôvodne lesklý čierny povrch je „skrášlený“ asi desiatimi hlbokými škriabancami. Podobne je to s mojím ksichtom, verne odrzrkadľuje, že jeho majiteľ už má čosi za sebou, nepotrebuje žiadne skrášľovacie operácie a už vôbec nepotrebuje vyzerať mladšie. Aj syn dobre vie, že ten môj stroj má v roku výroby na začiatku jednotku a v slabej chvíli priznal obdiv, že ešte plnohodnotne funguje. Ja od neho (teda telefónu) veľa nečakám, a on presne vie, čo potrebujem. Spoľahlivo ma spojiť s ľuďmi v zozname, poslať občas stručnú a jasnú SMS, kúpiť si v čase chvatu lístok na električku. Nestalo sa ani jediný raz, že by ma nechal v štichu. O moderných špičkových mobiloch sa to veru povedať nedá. Moja mama si pravidelne nechtiac vypne zvonenie a jej nedostupnosť nás s bratom vedie k neustálym obavám, že sa jej niečo stalo. Ja nie som nikdy nedostupný, pokiaľ, pravda, nemám svoj mobil vybitý na 100 percent. To sa nikdy nestáva. Dobre viem, že za desať minút bude opäť spoľahlivý a plne funkčný. Jeho majiteľ už občas zabúda na meniny blízkych, veď kto by si pamätal všetky tie dátumy, ale kalendár na stene v kuchyni je ďalšia jeho funkcia. Takpovediac externá. Gratulačnú SMS mobil spoľahlivo doručí.

Podobne ako ja ešte drží v pamäti aj čísla, ktoré som už roky nevolal. Ale to je fajn, pri surfovaní po zozname si presne vybavím o koho ide a ja dostanem chuť ho počuť. Neviete si predstaviť ako sa poteší. Ty si na mňa nezabudol, dojato hovoria a ja nemám to srdce im povedať pravdu. Že totiž nezabudol môj telefón.

Môj mobil je pre mnohých debil a možno aj jeho majiteľ. Všetkým sa nezavďačíte. Aj hanlivé označenia berieme športovo. Ja sám nekritizujem tých, čo majú najnovšie modely a určite by som nepovedal, že sú debili. Aj keď sa im stáva, že ich moderné aparáty štrajkujú, zlostia, keď v časovej tiesni bezradný majiteľ nedokáže využiť ich obrovský potenciál. Technika občas víťazí nad korunou tvorstva s označením homo sapiens..