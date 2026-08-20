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20. aug 2026 o 19:45
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Keď VšZP zlacňovala magnetické rezonancie, bolo to šetrenie. Keď to robí Dôvera, vraj ohrozuje pacientov

Na webe denníka N sa 19.8.2026 objavil článok o pacientoch Dôvery, ktorým sa po skončení zmluvy so spoločnosťou Pro Diagnostic Group (PDG) rušia termíny magnetickej rezonancie.

Marian Faktor
Marian Faktor Bloger
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Problém pacienta, ktorému sa zruší termín, netreba zľahčovať. Ak nevieme zabezpečiť náhradné MR vyšetrenie v medicínsky primeranom čase, je úplne legitímne nás za to kritizovať.

Za vzniknutú situáciu preberáme zodpovednosť a ospravedlňujeme sa jej za dôsledky. V nasledujúcom texte chcem o tejto situácii povedať viac, vysvetliť  a doplniť podstatné informácie, ktoré v článku nenájdete.

Poďme od konca. Poistenke a ani iným poistencom sme nemohli dať vopred vedieť o zrušenom termíne, pretože nám spoločnosť PDG odmietla poskytnúť zoznamy poistencov Dôvery, ktorí mali v jej zariadeniach naplánované vyšetrenia. Darmo sme argumentovali tým, že pacienti nemôžu byť rukojemníkmi rokovaní medzi poisťovňou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

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Vedenie PDG zostalo hluché k našej požiadavke upozorniť poistencov včasnou informáciou na ukončenie zmluvy a nevystaviť ich tak riziku zrušeného vyšetrenia. Nechceli sme nič iné, len poistencov včas informovať o okolnostiach a zabezpečiť im náhradné riešenie.

Áno, náhradné riešenia máme. Dohodli sme sa s 22 ďalšími MR pracoviskami v regiónoch, kde žijú naši poistenci, aby im vyšli v ústrety a poskytli im náhradné termíny vyšetrení v čo najkratšom čase.

Tieto pracoviská to robia za cenu, ktorú skupina PDG odmietla. Pritom ide o rovnako kvalitné pracoviská po technologickej aj medicínskej stránke. Aj touto cestou sa chcem všetkým MR pracoviská poďakovať za férový prístup a za to, že boli ochotní rozšíriť ordinačné hodiny, vyšetriť viac pacientov a zabezpečiť náhradné termíny.

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Snažíme sa poistencom pomáhať aj tým, že pre nich priamo vybavujeme termíny. Sme v kontakte so všetkými MR pracoviskami, komunikujeme  s poistencami. V drvivej väčšine k ich plnej spokojnosti. Iste, nie vždy to ide hladko, za čo sa im aj touto cestou ospravedlňujeme. Mimochodom, celkovo sme  obslúžili 1775 poistencov, pričom naše kontaktné centrum vybavilo 2226 hovorov. Drvivá väčšina našich klientov situáciu chápe a akceptovala náhradné riešenie.

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A nespoliehame sa len na prechodné náhradné riešenie. V posledných týždňoch sme sa dohodli na spolupráci s novými MR pracoviskami v Bratislave, Trenčíne, Púchove, Trstenej, Liptovskom Mikuláši a v Košiciach. Tak, aby sme našim poistencom ponúkli čo najvyššiu dostupnosť MR vyšetrení a v čo najvyššej kvalite.

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A teraz k otázke, koľko má Dôvera za MR vyšetrenie zaplatiť konkrétnemu poskytovateľovi a prečo práve toľko a  ako o tom informuje Dennik N. 

V júli 2016 v Denník N vo svojom článku „Čo všetko je v zdravotníctve evidentne predražené“ napísal, že pri rádiológii vrátane CT a MR sa dlhodobo hovorí o príliš vysokých sumách, ktoré za vyšetrenia platia zdravotné poisťovne. V článku sa autorka odvoláva na porovnanie zo zahraničia, podľa ktorého boli ceny CT a MR na Slovensku najvyššie spomedzi porovnávaných krajín V4.

V decembri 2016 v texte „Štátna poisťovňa žiada 150 miliónov, Drucker jej nechce dať priamu injekciu. Ako získa peniaze?“ Denník N znovu uvádzal, že CT a magnetické rezonancie sú podľa viacerých porovnaní na Slovensku drahšie ako v zahraničí. VšZP chcela ceny jednotlivých vyšetrení znížiť a očakávala úsporu približne 20 miliónov eur.

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V júni 2017 už Denník N informoval, že VšZP cenu bodu pri CT znížila o štvrtinu a pri magnetickej rezonancii o 10 až 20 percent. Text mal príznačný názov „Štátna Všeobecná poisťovňa znižuje ceny, ktoré platí za dopravu či CT“ a hneď v úvode uvádza, že poisťovňa „šetrí a znižuje ceny“.

A o necelé dva týždne prišiel článok „Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa nešetrí tak rýchlo, ako si to naplánovala“. Jedným z príkladov bolo, že VšZP zazmluvnila vyšší než plánovaný objem výkonov CT a MR.

To všetko boli legitímne informácie na pálčivú tému a treba kvitovať, že Denník N o nich písal. Rovnako ako dnes píše o Dôvere.

Či ide o Dôveru, alebo o VšZP, platí, že zdravotná poisťovňa hospodári s peniazmi verejného zdravotného poistenia. Má kontrolovať ceny, porovnávať ich a rokovať s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Z vyššie spomenutých článkov z rokov 2016 a 2017 bolo zrejmé, že vysoká cena MR môže byť problémom a že tlak poisťovne na jej zníženie jelegitímnym nástrojom hospodárnosti.

O deväť rokov neskôr sa však ekonomická stránka veľmi podobného sporu dostáva výrazne do úzadia. Prestala byť dôležitou?

Pre nás nie. Firme PDG ponúkame rovnaké platobné podmienky ako ostatným MR pracoviskám s rovnakou špičkovými technológiami, na ktorých absolvuje vyšetrenia viac ako 75 percent našich poistencov využívajúcich MR.

PDG naopak tvrdí, že takéto podmienky nereflektujú jeho reálne náklady, približne 30-percentný kumulovaný rast cien, ani vyššie náklady spojené s pracoviskami vybavenými 3T magnetickou rezonanciou.

Obe tvrdenia sa dajú preverovať. Je legitímne sa pýtať, koľko presne PDG požaduje. Koľko za rovnaké alebo porovnateľné vyšetrenie dostávajú iní poskytovatelia? Aký je rozdiel v nákladoch medzi 1,5T a 3T pracoviskom? Pri ktorých diagnózach predstavuje 3T technológia medicínsky relevantnú pridanú hodnotu? Aké sú investičné a prevádzkové náklady týchto pracovísk? A aký rozdiel v úhrade z toho ekonomicky vyplýva?

Príbeh konkrétnej pacientky je veľmi významný a osobne ma mrzí každá takáto situácia. Podobne ako každá zamietnutá žiadosť alebo neschválený liek.  No zároveň sa tu otvára debata o hodnote za peniaze. Aj to je úloha a zodpovednosť poisťovne.

Keď VšZP platila za MR priveľa, správnou odpoveďou bolo tlačiť ceny nadol. Keď Dôvera tlačí ceny nadol a nedohodne sa pritom s konkrétnym poskytovateľom, dôkazom nášho zlyhania má byť samotný fakt, že spor pocítil pacient. Takto sa však zdravotná starostlivosť hospodárne nakupovať nedá.

Hospodárime zodpovedne, stojíme pritom na strane pacientov, šetríme zdroje, aby sme mohli pre nich nakúpiť čo najviac zdravotnej starostlivosti. Ak máme hradiť zdravotnú starostlivosť, t.j. poskytovateľovi zaplatiť cenu, tak primeranú. Teda takú, ktorú vieme ekonomicky obhájiť. Nebudeme platiť viac len preto, že si to želá poskytovateľ. A už vôbec nie preto, že cenový spor dostane emotívny titulok.

Skúsme si predstaviť opačný scenár. Čo keby Dôvera požiadavky PDG jednoducho akceptovala a za porovnateľné MR výkony mu platila viac než ostatným poskytovateľom? Neboli by potom úplne legitímne otázky: Prečo práve PDG dostáva viac? O koľko? Čím je rozdiel odôvodnený? Vyššou kvalitou, technológiou, dostupnosťou či objektívne vyššími nákladmi? Alebo len tým, že poisťovňa ustúpila pod tlakom? Alebo sme nebodaj svedkami korupčného správania?

Na záver jedno zamyslenie. Ak by Dôvera ustúpila požiadavkám PDG, znamenalo by to menej vyšetrení pre poistencov Dôvery, dlhšie čakacie listiny a niektorí pacienti by sa na vyšetrenie nedostali vôbec. A naopak, ak by skupina PDG akceptovala cenové podmienky, ktoré máme dohodnuté s ostatnými MR pracoviskami, znamenalo by to viac vyšetrení pre našich poistencov. O 9777 vyšetrení ročne viac!

Marian Faktor

Marian Faktor
Bloger 
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V roku 1996 som ukončil štúdium na LF Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 2011 som ukončil magisterské štúdium na PF Paneurópskej vysokej školy práva v Bratislave. Mám atestáciu zo všeobecnej chirurgie a traumatológie. V rokoch 1996 až 2010 som pôsobil ako lekár v nemocnici, neskôr som pracoval v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Čadci. V rokoch 2005 až 2007 som zastával funkciu riaditeľa krajskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), v roku 2007 som sa stal riaditeľom krajskej pobočky zdravotnej poisťovne Dôvera. V rokoch 2010 až 2012 som pôsobil ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP. Od júla 2012 pracujem v Dôvere na poste riaditeľa úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, pričom od roku 2017 som zároveň členom predstavenstva poisťovne. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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