Ako Maroško neplánovane namiesto Malorky na Sícílii skončil

Prvý problém – zrušená dovolenka
Maroško má takú teóriu. Je mu fakticky jedno, kam ide na dovolenku, iba sa snaží, aby to nebolo furt na to isté miesto. Aby videl a zažil niečo nové. Tak si spolu s A. zaplatili Malorku.
Na Malorke ešte nebol a A. mu sľúbila, že je tam jaskyňa, more, hory, mestá a taká všehochuť, teda žiadna nejaká príšerná nuda. Maroško súhlasil a trištvrte roka sa tešil. A potom mesiac pred vycestovaním dostal e-mail, že nikam nejde, lebo sa nenazbieralo dostatok ľudí.
Maroško vedel, že z Bratislavy lietajú za dobré sumy lietadlá na mnohé miesta v Európe, tak ako náhradu za zrušený zájazd navrhol A. Kalábriu. Tá mu to najskôr opatrne schválila, aby mu o desať minút prišla oznámiť, že idú na Sicíliu.
No a keďže je mladý (dobre, tak toto zasa až tak úplne nie), scestovaný, dynamický a flexibilný, bolo mu to v zásade jedno. A tak sa z Malorky cez Kalábriu dostal až do západnej časti Sicílie, konkrétne do Trapani.
Druhý problém – sviatok
Maroško nemusí mať z princípu svojho povahového nastavenia všetko pod kontrolou (v skutočnosti nemá pod kontrolou takmer nikdy vôbec nič), no minimálne sa aspoň snaží zistiť si nejaké základné info.
Preto si otvoril web, naštudoval si, ako sa dostať v Blave na parkovisko, z parkoviska na letisko, z cieľového letiska do cieľovej destinácie a všeobecne všetko, čo sa dalo v Trapani a jeho okolí vidieť a zažiť a ako sa tam presúvať.
Stiahol si všetky možné aplikácie od miestnych taxíkov, autobusových dopravcov cez predajcov lístkov až po poskytovateľov máp a naplánoval si predbežný itinerár.
A potom sa dva dni pred odchodom dozvedel, že v Taliansku je prvého mája celkom nečakane presne ako na Slovensku 1. máj a presne ako na Slovensku je aj v Taliansku 1. máj štátny sviatok, a teda autobusy jazdia podľa víkendových časov a všetko ostatné je utlmené a pozatvárané.
Na internete sa dočítal, že busy spoločnosti ATM si chodia, ako chcú, len nie presne, a že to všeobecne platí pre všetky spoločnosti nielen na Sicílii, ale v celom Taliansku. Normálne mali z letiska do Trapani chodiť spoje takmer každú hodinu, ibaže stále tu bol ten sviatok, všakže…
Napriek tomu sa v duchu hesla nevyskúšaš nemáš/nevieš vybral Maroško s A. po prílete na autobusovú zastávku, aby tam v úplnom šoku zistili, že autobus, ktorý podľa neho ani nemal ísť, podľa iných ľudí pôjde, a v ďalšom úplnom šoku o polhodinu neskôr tiež zistil, že naozaj ide, a navyše aj na minútu presne (ak je teda vôbec možné povedať o autobuse, ktorý ani nemal ísť, že ide presne).
Dobre vedieť…
Do autobusu sa snažte dostať medzi prvými. Šofér vezme iba toľko ľudí, aby sa každému ušlo sedieť. Na stojáka sa jednoducho neodveziete a uviaznete na zastávke.
Trapani
Maroško najskôr nepochopil, prečo na Sicílii postavili letisko aj v blízkosti tohto mesta, keďže sa mu zdalo jednak malé a jednak tak trochu od ruky, ale na druhej strane zasa chápal, že to absolútne nie je jeho vec.
No a už keď tam bol, snažil sa užiť si samotné mesto aj jeho okolie čo najviac. A nakoniec zistil, že má turistom naozaj čo ponúknuť.
Mal v úmysle pozrieť si jeho centrum aj bočné uličky. Potom Erice, čo je malebné mestečko nad Trapani, do ktorého sa dá dostať lanovkou, keď nefúka príliš veľký vietor (ktorý tam však fúka pomerne často), a aj busom (keď je lanovka práve kvôli vetru odstavená).
A ešte sa chceli s A. previezť lodičkou na ostrov Favignana, požičať si tam niekde bajky a pomotať sa po ňom.
Tretí problém – vietor a kúpa lístkov na loď
Maroško s A. sa plánovali v sobotu vybrať do Erice, ibaže hneď ako sa pozreli z okna smerom na otvorené more, vedeli, že lanovka premávať nebude, o čom sa presvedčili aj na webovej stránke prevádzkovateľa.
Tip:
Webovú stránku sledujte priebežne. Počas dňa sa môže situácia meniť. Informáciu nájdete hneď na domovskej stránke.
Vybrali sa teda do prístavu a na Favignanu. Postavili sa k okienku na lístky a začali sa trampoty.
Maroško ovláda jednoduchú taliančinu, čo znamená, že si vie niečo vypýtať (napríklad lístky na hocičo, pizzu, kávu), a vie sa po taliansky spýtať na mnoho vecí. Takmer na všetky, ktoré potrebuje.
Často sa však pýta veľmi kostrbato, zle a nesprávne, takže mu Taliani nerozumejú, no väčšinou on nerozumie ich odpovediam.
Jednak používajú slová, ktoré Maroško v zásobe nemá, a jednak rozprávajú takou kadenciou, že ich nestíha sledovať, prekladať si to v tej jeho malej hlavičke, a tak sa stráca v dialógu zhruba niekde na pomedzí druhej až tretej talianskej vety.
Našťastie Talianke za okienkom rozumel. Tá mu totiž oznámila, že na Favignanu môžu odplávať dnes (v sobotu), vrátiť by sa však mohli až v pondelok, inak majú všetky lode z ostrova už obsadené.
Maroško si ešte stále nedokáže predstaviť, čo by sa stalo, keby jej na to odpovedal svojím štandardným Sì, ktoré občas používa aj v prípadoch, keď nerozumie všetkému, ale nechce byť za blbca, alebo aj vtedy, keď nerozumie úplne ničomu.
Nakoniec sa im po dlhom dohadovaní, keď už Talianka za okienkom strácala trpezlivosť a Maroško všetku nádej, že sa vôbec niekam dostanú, podarilo kúpiť spiatočný lístok na Favignanu na pondelok.
Tip:
Lístky na lode z Trapani na Favignanu (alebo na ďalšie ostrovy) si kupujte radšej cez web než pri okienku. Vyhnete sa dohadovaniu o tom, v ktorom čase majú ešte na lodi miesto a kedy sa môžete dostať tam a kedy späť. Na webe to vidíte prehľadne online a môžete sa v pokoji rozhodnúť. V sezóne odporúčam o to viac. Lode síce jazdia takmer každú hodinu, ale sú fakt plné.
Keď sa Maroškovi konečne podarilo kúpiť si lístky na loď, vybrali sa s A. do Trapani a náhodou sa ocitli na autobusovej zastávke, na ktorej zastavila 21. Tou sa chceli na druhý deň odviezť do Erice.
Maroško vtrhol do busu a spýtal sa šoféra, či je to správna zastávka do Erice. Šofér iba pokrútil hlavou a poslal Maroška krížom cez celé námestie.
Tam nakoniec našiel tú správnu pre linky 21 a 23 a zaznačil si ju do pamäti. Spokojný s tým, že na druhý deň bude vedieť, na ktorom mieste má nastúpiť, aby sa dostal k lanovke, ktorá ich vyvezie do Erice, sa pobral v žiare pražiaceho sicílskeho slnka na ubytovanie.
Prišiel do izby, s dobrým pocitom si otvoril stránku trapanskej emhádečky, skontroloval si busové spoje, preveril si miesto nástupu…
… len aby si s hrôzou uvedomil, že na druhý deň je nedeľa, autobusy jazdia vo víkendovom režime a linky 21 a 23, na ktoré sa spoliehal, nejazdia vôbec.
Dobré vedieť:
V Trapani sa sobota podľa cestovných poriadkov ATM spravidla počíta medzi pracovné dni, zatiaľ čo osobitný nedeľný/sviatočný režim platí v nedeľu a počas sviatkov. Pri konkrétnej linke inej spoločnosti si preto radšej skontrolujte cestovný poriadok.
Maroško si teda pekne od srdca a z plných pľúc zahrešil a pustil sa do plánovania alternatívnych spôsobov, ako sa dostať tam, kam chcel, a ako zažiť z Trapani to, za čím tam išiel.
(V druhej časti sa dozviete podrobnosti o Erice a o ostrove Favignana. Sú to naozaj zaujímavé miesta. Zostaňte s Maroškom a doprajte mu čas, kým ju napíše. Nemalo by to trvať dlho.)