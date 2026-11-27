Prostata, prst v zadku a teória relativity
November je mesiac mužského zdravia. Po celom svete sa v tomto období koná kampaň Movember, ktorá upozorňuje na rakovinu prostaty, semenníkov a celkovo na zdravie mužov.
Je to, mimochodom, celkom záslužná činnosť. Muž a preventívna prehliadka sú totiž často dve veci, ktoré sa síce teoreticky poznajú, ale prakticky sa stretávajú menej často než slovenský politik so zodpovednosťou a s poctivosťou.
Maroško si myslí, že chlapi by sa mali prestať tváriť, že návšteva a vyšetrenie u urológa je niečo medzi výstupom na Everest a dobrovoľným vstupom do mučiarne.
Podľa jeho skúseností to tak nie je. Teda, aspoň nie úplne a aspoň zatiaľ, keď je v relatívnom poriadku (a dúfa, že mu to vydrží čo najdlhšie). Spravidla ide o krátky (keď si odmyslíme čas strávený v čakárni) a nebolestivý proces.
V tomto prípade je však dôležitá aj domáca príprava. A tá býva pre niektorých psychologicky náročnejšia než samotné vyšetrenie.
I keď Maroško to tak má so všetkým. Aj s bajkovaním napríklad. Často sa mu nechce, ale keď sa už raz odhodlá, potom je nezastaviteľný. A tak sa odhodlal a rozhodol sa ísť navštíviť tohto obávaného odborníka.
Súčasťou vyšetrenia prostaty býva aj vyšetrenie cez konečník. Áno, presne to, pri ktorom sa lekárov prst ocitne tam, kde ho väčšina mužov určite nečaká. Dobre, nájdu sa aj takí, ktorí to čakajú, ale pointa je v tomto prípade inde.
Maroško môže potvrdiť, že ani toto nebolí. Možno sa vám bude chcieť pri tom pohybe doktorovho prsta močiť, ale to vydržíte. Možno. Maroško to vydržal.
Napriek tomu sa však pri vyšetrovaní potreboval trošku odosobniť a myslieť radšej na niečo iné. Napríklad na teóriu relativity. Áno, aj na urológii sa to dá.
Urologická teória relativity je dokázateľná veľmi jednoducho. Vy máte prst v zadku, doktor má prst v zadku. Ibaže vy ste na tom RELATÍVNE lepšie. Aspoň tak to Maroškovi v tej chvíli pripadalo.
Neskôr si síce uvedomil, či by tento záver nepôsobil v spoločnosti ľudí, ktorí ho poznajú, nejako divne a nepatrične, ale keďže to nikomu nepovedal, nikto to ani nemohol riešiť.
Maroško vie, že úplne najhoršie u akéhokoľvek doktora je čakanie na výsledok. No keď vám napokon oznámi, že prostata je jemná, pružná a na dotyk hladká, budete sa síce cítiť ako u mäsiara, ale s dobrým pocitom, že je všetko, ako má byť.
Maroško však vie aj to, že rakovina prostaty nemusí v počiatočných štádiách spôsobovať žiadne výrazné príznaky a má význam hovoriť o prevencii.
Preto ho celkom milo prekvapilo, keď sa nedávno dozvedel, že Ministerstvo zdravotníctva zavádza od roku 2027 na Slovensku organizovaný skríning rakoviny prostaty.
Zdravie totiž nie je niečo, čo si človek môže kúpiť či odložiť na neurčito, keď sa mu to bude hodiť.
Mužská hrdosť, hoci je občas veľmi užitočná pri výmene pneumatiky, montovaní nábytku alebo inštalácii počítačových programov, pri zdravotnej prevencii nemá veľký praktický význam.
Vraví sa, že pokiaľ nejde o život, ide o…, ibaže v tomto prípade často o život ide.
Maroško už má vyšetrenie u urológa úspešne za sebou a je presvedčený, že to zvládnete aj vy ostatní.
Takže chlapi, muži, potlačte svoju hrdosť a dajte sa vyšetriť.
Hlavne však buďte zdraví.
A to platí aj pre ženy.
Úplne pre všetkých…
Pretože zdravie je presne to, čo sa nedá kúpiť.