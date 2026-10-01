štvrtok, 1. október, 2026 |  Meniny má Arnold
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
1. okt 2026 o 11:50  (upravené 1. okt 2026 o 13:16)
Prečítané: 382x

Aký veľký chrapúň musíš byť, aby si dokázal tancovať na hrobe Jána Kuciaka?

Ak by existovala súťaž o psychopat roka, už by sme mali víťaza. Tento rok síce ešte neskončil, ale jeho video o Jánovi Kuciakovi je už teraz s určitosťou neprekonateľné. A poriadne za čiarou.

Marian Letko
Marian Letko Bloger
Aký veľký chrapúň musíš byť, aby si dokázal tancovať na hrobe Jána Kuciaka?
(Zdroj: topky)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)

Filip Sulík natočil video, v ktorom tvrdil, že Janka Kuciaka stále zbytočne oslavujeme ako hrdinu, pričom to nie je pravda.

Vraví, že určite nebol hrdina, lebo nevedel, že ho chcú zabiť. Že Kuciaka by ani nenapadlo, že za to, že písal o Kočnerovi, môže zomrieť.

Že hrdina by bol jedine vtedy, keby písal a odhaľoval podvody politikov a kadejakých mafiánov iba s tým vedomím, že mu hrozí nebezpečenstvo. A že aj napriek tomu ohrozeniu by robil to, čomu veril, že je správne.

A ešte sa vyjadril, že žiadny novinár v histórii Slovenska neumrel ani v 90. rokoch, keď písali o Černákovi.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Ako veľmi musí mať Filip Sulík nasraté v hlave, keď si nedokáže overiť ani pár jednoduchých faktov? Aký veľký psychopat to musí byť?

Za akých veľkých primitívov musí Filip Sulík považovať svojich sledovateľov?

A aký veľký primitív musí byť on sám, keď celý jeho kontent a biznis sú postavené na urážaní, ohováraní a strápňovaní? Ľudí, žien, mŕtvych? Úplne všetkých?

Keď logika naráža na realitu: Prečo Sulíkove tvrdenia o Kuciakovi nesedia

Sulíkove fantazmagórie, že Ján Kuciak nie je hrdina, lebo nevedel, že ho zavraždia, a že na Slovensku pred ním žiadny novinár nezomrel, narážajú na tri zásadné faktické a logické trhliny.

1. Hrdinstvo nie je plánovaná samovražda

Podmieňovať hrdinstvo tým, že človek musí vopred vedieť o svojej vlastnej poprave a napriek tomu ísť na istú smrť, posúva pojem do absurdnej roviny.

SkryťVypnúť reklamu

Hrdinstvo v investigatívnej žurnalistike spočíva v odvahe otvárať závažné kauzy, čeliť tlaku a odhaľovať korupciu na najvyšších miestach. A to aj napriek vyhrážkam a riziku.

Kuciak vedel, že prekračuje hranice komfortu grázlov a mafiánov, a svoju prácu vykonával ďalej.

2. Historické fakty: 90. roky aj neskoršie zmiznutia

Tvrdenie, že na Slovensku pred Kuciakom žiadny novinár neumrel ani nezmizol, ignoruje novodobé dejiny. V 90. rokoch zažívali novinári fyzické útoky aj zastrašovanie.

SkryťVypnúť reklamu

Okrem toho v histórii slovenskej žurnalistiky evidujeme záhadné zmiznutia novinárov, ktorí sa venovali podsvetiu a hospodárskej kriminalite.

Ako príklad môže poslúžiť Paľo Rýpal, investigatívny novinár venujúci sa kriminalite a podsvetiu. Zmizol v roku 2008 a dodnes sa nenašiel. V roku 2025 polícia začala jeho prípad vyšetrovať ako možnú úkladnú vraždu a pátranie po jeho tele pokračovalo aj v roku 2026.

SkryťVypnúť reklamu

Ďalším nezvestným novinárom od roku 2015 je Miroslav Pejko.

3. Dôvera v štát nie je naivita

Ján Kuciak o ohrození vedel. Oficiálne nahlásil vyhrážky od Mariana Kočnera na polícii. To, že nečakal, že ho niekto zastrelí doma v kuchyni spolu so snúbenicou, nebola naivita.

V demokratickej krajine a členskom štáte EÚ ide o prirodzené očakávanie, že spory sa nevybavujú a neriešia nájomnými vrahmi a že polícia občanov chráni. Pri Jánovi Kuciakovi zlyhal štát a spravodlivosť, nie on sám ako novinár.

Kuciak bol skvelý investigatívec a robil svoju prácu s maximálnym nasadením. Odhaľoval podvody, korupciu, mafiánske prepojenia, daňové úniky. Ochraňoval peniaze štátu a teda aj nás všetkých, paradoxne aj jeho

SkryťVypnúť reklamu

Robil to, čo mali robiť štátne orgány, a svojou prácou ich suploval. Pri svojej práci však urobil jednu jedinú, bohužiaľ, zásadnú chybu. Neuvedomil si to najdôležitejšie, že v tom období za vlády Róberta Fica štát = mafia.

Alebo si to možno aj uvedomil, ale napriek tomu vo svojej práci pokračoval. A to stálo v konečnom zúčtovaní jeho aj jeho snúbenicu život.

Ján Kuciak bol hrdina a na tom žiadny primitív, ako je mladý Sulík, nedokáže nič zmeniť. Ani keby tým videom dokázal zasviniť sociálne siete ešte viac než doteraz.

Marian Letko

Marian Letko
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  329
    •  | 
  • Páči sa:  22 709x

Život je nekompromisný, splní nám obavy i sny. Tak pozor na to čo chceme, lebo tu kašu si zjeme. (HzM) Ya BastaVytvorte si svoju vizitku Zoznam autorových rubrík:  FikciašportFotocestou necestoustava sahlboke uvahySvet podľa MaroškapolitikaSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Všetky články
INESS

INESS

133 článkov
Karol Galek

Karol Galek

131 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Roman Kebísek

Roman Kebísek

121 článkov
Martin Sukupčák

Martin Sukupčák

127 článkov
Jana Čavojská

Jana Čavojská

27 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu