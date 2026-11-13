Je deportácia ukrajinských detí vojnová propaganda, alebo Blaha klame?

Kedysi som si povedal, že na Blahu už nebudem míňať svoj čas ani energiu. A naozaj som mal chuť to dodržať. Ibaže to dno, ktoré teraz prerazil aj so zvyšnými troma europoslancami/europoslankyňami, keď hlasovali proti rezolúcii požadujúcej návrat deportovaných ukrajinských detí, ma núti reagovať.
Lebo toto bolo také svinstvo, že mi to jednoducho nedá. Nehovoriac o tom jeho statuse na Facebooku, ktorým sa to snažil obhájiť.
Blaha tvrdí, že násilná deportácia ukrajinských detí je len vojnová propaganda. V statuse mieša humanitárne otázky, nepresné čísla, účelovo vybrané informácie a politické útoky na oponentov.
Výsledkom je príspevok, ktorý sa tvári ako odhalenie pravdy, ale v kľúčových bodoch zamlčuje podstatu problému.
Tak poďme si bod po bode prebrať jeho tvrdenia a facebookovú obhajobu.
1. Žiadne deti nikto nasilu nedeportoval – nepravda.
Toto je najzásadnejšie a hlavne nepravdivé tvrdenie celého príspevku, od ktorého sa potom odvíjajú ďalšie argumentačné fauly, tupý ačohentizmus a osobné útoky, ktoré nemajú s problémom nič spoločné.
Niektoré deti boli síce premiestnené z nebezpečných oblastí s odôvodnením, že im hrozilo nebezpečenstvo.
Samotná evakuácia však nie je automaticky deportáciou. Rozhodujúce je, či bola nevyhnutná, dočasná, či boli rešpektované práva rodičov a či sa umožnil návrat.
Vyšetrovacia komisia OSN v marci 2026 zdokumentovala viac ako 1 200 detí a zistila, že 80 % detí z preskúmaných prípadov sa ani po štyroch rokoch nevrátilo.
Zistila tiež organizované umiestňovanie detí do rodín a inštitúcií v 21 ruských regiónoch. A presne toto zásadne vyvracia tvrdenie, že išlo výlučne o dočasnú záchrannú evakuáciu.
2. V Gaze nikto deti neevakuoval, Izrael ich zabil 21 360 – zavádzajúce tvrdenie.
Blaha používa skutočné utrpenie palestínskych detí ako argument na spochybnenie utrpenia ukrajinských detí.
Okrem toho, tvrdenie, že z Gazy nikto deti neevakuoval, nie je pravdivé. Izraelská armáda vydávala evakuačné príkazy pre civilistov vrátane rodín s deťmi. UNICEF dokumentoval masové presuny obyvateľstva a ich následky. Existovali aj zdravotnícke evakuácie detí.
Nikto nespochybňuje obrovské množstvo zabitých detí, ibaže to nijako nevyvracia zločiny na ukrajinských deťoch.
Hlasovať proti rezolúcii za návrat ukrajinských detí domov a zneužívať na to mŕtve deti v Gaze je prejav absolútnej úbohosti.
Zločin na jednom dieťati sa nestáva menej závažným iba preto, lebo iné dieťa zomrelo v inej vojne.
3. Bajo nenatáča videá o Palestíne, je farizejka – osobný útok.
Toto nie je argument o deportáciách. Je to osobný útok na konkrétnu političku.
Keby aj iný politik alebo iná verejná osoba venovali Gaze menej pozornosti, nijako to nemení dôkazy o konaní Ruska. Je legitímne požadovať od politikov rovnaký meter pri Ukrajine, Gaze, Iráne aj iných konfliktoch.
To však znamená odsudzovať porušovanie práv všade, nie ospravedlňovať jeden prípad druhým.
4. Deti pochádzali z oblastí, kde žili väčšinou Rusi – irelevantné tvrdenie.
Aj keby niektoré deti pochádzali z oblastí s prevažne ruskojazyčným obyvateľstvom, neznamená to, že ich Rusko môže premiestňovať, oddeľovať od rodín alebo meniť ich právnu a národnú identitu.
Ruskojazyčné dieťa nie je automaticky ruským občanom. A ani ruské etnické korene neznamenajú, že dieťa stráca ochranu podľa medzinárodného humanitárneho práva.
Rozhodujúce je, kde dieťa žilo, aký malo právny status a za akých okolností bolo premiestnené.
5. Deti boli drvivou väčšinou ruské a Rusi ich zachránili – nepodstatné tvrdenie
Blaha tu úplne cielene mieša a zamieňa jazyk, etnický pôvod, občianstvo a miesto pobytu.
Ani ruská národnosť by nedávala okupačnej mocnosti právo svojvoľne rozhodovať o osude dieťaťa.
Navyše, vyšetrovanie OSN zdokumentovalo nielen premiestňovanie, ale aj následné umiestňovanie detí do ruských rodín a inštitúcií a zatajovanie informácií o ich osude a mieste pobytu rodičom.
Zachrániť dieťa a následne mu znemožniť návrat k rodine nie je to isté ako poskytnúť mu humanitárnu pomoc.
6. Ukrajina tvrdila státisíce, ale Rusku dala iba 339 mien – manipulácia s číslami
Zoznam 339 detí bol odovzdaný Rusku v júni 2025 počas rokovaní v Istanbule. Bol to konkrétny počiatočný zoznam na riešenie návratu detí, nie kompletný zoznam všetkých deportovaných.
Ukrajina už vtedy uvádzala viac ako 19 500 zdokumentovaných prípadov.
Porovnávať počet mien na jednom diplomatickom zozname s celkovým počtom evidovaných prípadov je ako tvrdiť, že ak polícia odovzdá súdu zoznam desiatich podozrivých, všetky ostatné vyšetrované prípady neexistujú.
Navyše, Medzinárodná koalícia pre návrat ukrajinských detí výslovne označila zoznam za počiatočný.
7. Väčšina z 339 sa vrátila alebo na ruskom území nikdy nebola – nepreukázané tvrdenie.
Blaha neuvádza dôkazy, mená, jednotlivé prípady ani nezávislý audit. Blaha si jednoducho takmer všetky údaje vymýšľa a vyhlasuje ich za preukázané fakty.
Aj keby sa ukázalo, že niektoré prípady boli nesprávne identifikované, nevyplýva z toho, že ostatné prípady neexistujú.
OSN má vlastnú databázu overených prípadov. Jej vyšetrovanie dospelo k jednoznačnému záveru o zločinoch proti ľudskosti. A hlavne nezáviselo od toho, či sa niekomu podarilo spochybniť časť ukrajinského zoznamu.
8. Deti sa vracajú obojstranne, ukrajinské na Ukrajinu a ruské do Ruska – čiastočne pravdivé, až zavádzajúce.
Návraty detí k rodinám sú legitímnou humanitárnou činnosťou a môžu sa týkať detí rôznych národností. Z toho však nijako nevyplýva, že pôvodné premiestnenia boli zákonné.
Lebo všetci sa určite zhodneme na tom, že existuje rozdiel medzi dobrovoľným a bezpečným návratom dieťaťa k rodičom a organizovaným premiestnením dieťaťa okupačnou mocnosťou bez súhlasu zákonných zástupcov.
A ešte dôležitejšie je to, že ak sa aj niekoľko detí podarí vrátiť, neznamená to, že problém ostatných zmizol.
OSN v marci 2026 uviedla, že 80 % detí z jej zdokumentovaných prípadov zostávalo nevrátených.
9. Všetko prebieha pod dozorom humanitárnych organizácií, pomáha Melania Trumpová – čiastočne pravdivé. Ale naozaj iba v malom meradle.
Melania Trumpová skutočne pomáhala sprostredkovať návraty detí. Biely dom v auguste 2026 uviedol, že jej úsilie prispelo k zjednoteniu 34 detí s rodinami.
34 je málo už aj z tých Blahových 339, nehovoriac o tých skutočných cca 20 000 nezákonne premiestnených detí.
Ale opäť. Sprostredkovanie návratu niekoľkých desiatok detí nie je dôkazom, že všetky predchádzajúce presuny boli zákonné alebo že všetky deti sú pod nezávislým dohľadom.
Práve OSN konštatovala, že Rusko nevytvorilo účinný mechanizmus návratu detí a že informácie o ich osude a pobyte boli zatajované.
10. Rusofóbovia v EP majú deti na háku – manipulatívne, rovnako ako celý jeho status.
Toto nie je dôkaz, je to obyčajné konštatovanie a jeho vlastný (úplne jednoducho vyvrátiteľný) názor. Logicky prečo potom by Európsky parlament prijímal rezolúciu o deťoch, keby mu na nich nezáležalo?
Toto je taký argumentačný fail, že aj na Blahu sa zdá byť absolútne primitívny.
Európsky parlament požaduje návrat detí, informácie o ich pobyte, zodpovednosť vinníkov a zastavenie násilného premiestňovania.
Človek môže nesúhlasiť s konkrétnou formuláciou rezolúcie alebo s politikou EÚ. Ibaže tvrdiť, že požiadavka na návrat detí znamená nezáujem o deti, je obrátenie reality naruby.
11. Rezolúcia je plná klamstiev a nenávisti – nepodložené zovšeobecnenie.
Blaha mal uviesť konkrétnu vetu z rezolúcie, konkrétny nepravdivý údaj a dôkaz, ktorý ju vyvracia. Namiesto toho označuje celý dokument za propagandu.
12. O Izraeli neprijali ani jednu rezolúciu. Ani o 165 zabitých školáčkach v Iráne – nepravdivé a ľahko vyvrátiteľné.
Európsky parlament prijal už 18. januára 2024 rezolúciu o humanitárnej situácii v Gaze. Odsúdil neprimeranú izraelskú vojenskú odpoveď a požadoval trvalé prímerie za stanovených podmienok.
Ďalšiu rezolúciu o Gaze prijal 11. septembra 2025, a to pomerom 305 hlasov za, 151 proti a 122 zdržaní.
Takže tvrdenie, že Európsky parlament nikdy neprijal rezolúciu o Gaze, je jednoducho nepravdivé.
13. Korčok, Bajo a Yar nenávidia Rusko, nejde im o deti.
Pozrite bod 3 a 10. Osobná antipatia k politikovi nie je žiadnym dôkazom, že jeho hlasovanie za ochranu detí je nesprávne.
14. Navštívil som Rusko, preto mám lepšie informácie – argument na základe "autority" avšak bez dôkazov.
Osobná návšteva Ruska nie je náhradou za nezávislé vyšetrovanie.
Čo presne Blaha v Rusku videl? S kým hovoril? Mal prístup k dokumentácii o deťoch? Hovoril s biologickými rodičmi? Mal možnosť nezávisle preveriť adopcie a premiestnenia?
Ak nie, jeho návšteva je iba osobnou skúsenosťou, ale nie dôkazom o celkovom rozsahu deportácií.
Navyše, vyšetrovacia komisia OSN pracovala s konkrétnymi svedectvami, dokumentmi a vyšetrovanými prípadmi.
15. Som hrdý, že sme odmietli zneužívanie detí na propagandu – politické stanovisko.
Každý europoslanec má právo hlasovať podľa svojho presvedčenia. Musí však niesť politickú zodpovednosť za svoje rozhodnutie.
V hlasovaní 12. novembra 2026 hlasovalo proti rezolúcii o ukrajinských deťoch osem poslancov.
Medzi nimi boli štyria slovenskí europoslanci za Smer: Ľuboš Blaha, Erik Kaliňák, Judita Laššáková a Katarína Roth Neveďalová.
Samozrejme, môžu mať výhrady k formulácii rezolúcie. Potom by však mali jasne povedať, ktoré konkrétne ustanovenia považujú za nepravdivé a aké alternatívne riešenie navrhujú.
Inak je ten Blahov status iba znôškou osobných názorov, poloprávd až lží. U Blahu sme si už zvykli, že pravidelne zavádza, klame a prekrúca udalosti a skutočnosť. Až také prekvapivé to preto zasa až nie je.
Najväčší paradox však spočíva v tom, že proti návratu detí do svojich rodín hlasovali poslanci strany, ktorá najviac preferuje a pretláča tradičnú rodinu a hrdo za ňu bojuje.
Ale zasa keď vidíme správanie ich predsedu, tak je namieste otázka, či nielen celá ich agenda, ale aj kompletná strana Smer nie je len jeden veľký podvod a hoax.
Zamyslenie na koniec
Blaha má tri deti. Čo myslíte, ako by sa asi tak cítil, keby mu ich vzali Rusi a snažili sa ich umiestniť do ruských rodín. Bol by nešťastný, alebo, naopak, hrdý, že budú môcť vyrastať v takej veľkej a múdrej krajine akou je Ruzzko?