Napísal mi do jednej diskusie človek, ktorého poznám.
Vraj šírime zlo a nenávisť.
Vraj je to naša ideológia.
Vraj aj moja.
Iste, diskusia prebehla pod Blahovým statusom, v ktorom sa rozhorčoval nad tým, že sochu maršala Koneva niekto postriekal ružovou farbou.
Navyše pred ňu ten istý niekto nastriekal takou istou ružovou farbou hanlivý nápis o jednom politikovi, ktorého meno sa nevyslovuje. Ani nestrieka.
To nebolo pekné. Naozaj. Minimálne ten nápis. Socha bola fajn. Ružová jej pristane. Aj maršalovi. Srdce a duša Ilony Csákovej by zaplesali…
Nerád spôsobujem ľuďom fyzické nevoľnosti. Aj psychické. Jednoducho nevoľnosti každého druhu.
Preto som si len tak pre istotu vytiahol definície progresivizmu a liberalizmu a hľadal v nich spomínané zlo a nenávisť.
Liberalizmus
Liberál je stúpenec politickej a filozofickej tradície, pre ktorú je najvyššou hodnotou individuálna sloboda, autonómia jednotlivca, právny štát a rovnosť pred zákonom.
Kľúčové princípy: Ochrana základných ľudských a občianskych práv (sloboda slova, vierovyznania, súkromia), obmedzovanie svojvôle štátu a ochrana menšín pred „tyraniou väčšiny“.
Progresivizmus
Progresívec je stúpenec smeru, ktorý presadzuje aktívnu zmenu a modernizáciu spoločnosti, inštitúcií a zákonov v mene pokroku, sociálnej spravodlivosti a rovnosti príležitostí.
Kľúčové princípy: Presvedčenie, že spoločenské normy a inštitúcie sa majú prispôsobovať meniacemu sa svetu, odstraňovanie systémových a kultúrnych nerovností a využívanie verejných politík či štátu ako nástroja pozitívnej zmeny.
Kladie dôraz na rodovú a menšinovú rovnosť, ochranu životného prostredia, modernizáciu verejných služieb, posilňovanie pracovných či sociálnych práv.
Nech hľadám, ako hľadám, v definíciách liberalizmu ani progresivizmu žiadne zlo nenachádzam. Práve naopak, v oboch prípadoch ide o snahu nejakým spôsobom zlepšiť spoločnosť a jej fungovanie.
Ibaže ten, ktorého meno sa nevyslovuje, označil skrášlenie sochy maršala Koneva za dielo progresivizmu.
A hoci ešte nikto nevie, kto to skutočne urobil, vinný je práve progresivizmus.
A ešte liberalizmus.
My.
Je im z nás zle.
Len tak.
Z princípu.
Lebo princíp si nevyžaduje žiadne hlbšie skúmanie ani overovanie. Princíp nepotrebuje dialóg ani žiadne argumenty.
Princíp jednoducho je a basta.