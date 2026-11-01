Socializmus v súkromnom lietadle

Každá politická kariéra má svoj vývoj
Niekto začne ako revolucionár, pokračuje ako ochranca pracujúceho ľudu a skončí ako človek, ktorý už pracujúci ľud stretáva prevažne na letiskách.
Ak teda vôbec letí linkou, na ktorej sa vyskytuje aj obyčajný smrteľník. Náš socdemák však už taký rozhodne nie je. Obyčajného smrteľníka vidí iba z diaľky. A hľadí naňho z výšky.
Náš domáci sociálny demokrat je totiž v tomto smere fascinujúcim prírodným úkazom. Roky nám vysvetľuje, ako treba chrániť chudobných, bojovať za sociálnu spravodlivosť a stáť na strane obyčajných ľudí.
Zrejme však zabudol doplniť, že obyčajní ľudia sú len tí, ktorí mu majú odovzdávať hlasy. Nie tí, s ktorými by mal zdieľať ich každodennú realitu.
Lebo medzi rečami o sociálnych istotách a pohodlím súkromného lietadla je predsa len istý rozdiel. Taký malý triedny. Povedzme niekoľko miliónov. Odhadom.
Keď sa bežný Slovák vyberie na dovolenku, najprv si pozrie ceny leteniek, potom ceny ubytovania a napokon stav svojho účtu.
Keď sa na dovolenku vyberie náš ľudový tribún, rieši zrejme celkom iné dilemy. Napríklad či je destinácia dostatočne reprezentatívna a či lietadlo stihne odletieť skôr, než sa niekto začne pýtať, kto to celé zaplatí.
Sociálna demokracia predsa podľa sociálneho demokrata neznamená, že každý musí žiť rovnako. Znamená len, že niektorí musia veriť, že raz sa budú mať lepšie, zatiaľ čo iní už nemajú dôvod čakať.
A potom je tu rodina. Tá tradičná, samozrejme
O jej hodnotách náš sociálny demokrat hovorí s takmer náboženskou úctou. Ako inak, veď je predsa birmovaný. Rodina podľa jeho teórie je základ štátu, manželstvo je posvätné, morálka je dôležitá a spoločnosť potrebuje pevné hodnoty.
Človek by až od dojatia vytlačil dajakú tú slzu. Najmä keď si uvedomí, že v jeho politickom slovníku môže byť tradícia (hlavne tá naša, slovenská) pevná ako skala, zatiaľ čo partnerský život pripomína skôr priebežne aktualizovaný softvér alebo inú kapitolu.
Jedna sa skončí, druhá sa otvorí, tretia už čaká na svoje miesto v príbehu. A ide sa ďalej. Veď život je zmena. Len ideológia musí zostať rovnaká, aby ju voliči spoznali. Aby si ju nepomýlili napríklad s krajnou pravicou.
Samozrejme, súkromný život politika je jeho vec. Pokiaľ však niekto celé roky robí z tradičnej rodiny politickú vlajku a morálny kompas pre ostatných, nemal by sa príliš čudovať, keď si verejnosť všimne, že jeho vlastná vlajka má trochu pohyblivý stožiar. Nie už príliš pevný, ale ešte stále pohyblivý.
Je fascinujúce sledovať, ako sa z človeka, ktorý kedysi sľuboval spravodlivejšiu spoločnosť, stal symbol spoločnosti, v ktorej sa sociálna demokracia meria podľa toho, na ktorej strane letiska (a od koľkej partnerky) práve čakáte na odbavenie.
Možno by sme mu mali konečne priznať, že je vizionár. Pochopil totiž niečo, čo nám ostatným uniká…
Skutočná sociálna demokracia nie je o tom, aby sa všetci mali dobre. Je o tom, aby sa tí dole stále mali na koho pozerať, ku komu vzhliadať.
A keď sa k tomu pridá trochu tradičných hodnôt, niekoľko luxusných dovoleniek, zlaté vane, pochopenie pre diktátorov a dostatočne pestrý partnerský život, máme pred sebou kompletný politický produkt.
Sociálny demokrat podľa vlastného výberu.
Konzervatívec podľa potreby.
Svetobežník podľa možností.
A proletár už len podľa spomienok.
Len jedno zostáva nezodpovedané. Keď už nelieta s ľudom, nežije ako ľud a keď už ani jeho súkromný život nepripomína hodnoty, ktoré tak rád opakuje, čo presne z neho ešte robí sociálneho demokrata?
Okrem straníckej legitimácie, samozrejme.
I keď len Boh vie, či aj tú už nezahodil spolu s budúcnosťou Slovenska.