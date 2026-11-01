nedeľa, 1. november, 2026 |  Meniny má Denis, Denisa
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
1. nov 2026 o 16:16
Prečítané: 0x

Socializmus v súkromnom lietadle

Sociálna demokracia s výhľadom na more a nové prsia

Marian Letko
Marian Letko Bloger
Socializmus v súkromnom lietadle
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Každá politická kariéra má svoj vývoj

Niekto začne ako revolucionár, pokračuje ako ochranca pracujúceho ľudu a skončí ako človek, ktorý už pracujúci ľud stretáva prevažne na letiskách.

Ak teda vôbec letí linkou, na ktorej sa vyskytuje aj obyčajný smrteľník. Náš socdemák však už taký rozhodne nie je. Obyčajného smrteľníka vidí iba z diaľky. A hľadí naňho z výšky.

Náš domáci sociálny demokrat je totiž v tomto smere fascinujúcim prírodným úkazom. Roky nám vysvetľuje, ako treba chrániť chudobných, bojovať za sociálnu spravodlivosť a stáť na strane obyčajných ľudí.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Zrejme však zabudol doplniť, že obyčajní ľudia sú len tí, ktorí mu majú odovzdávať hlasy. Nie tí, s ktorými by mal zdieľať ich každodennú realitu.

Lebo medzi rečami o sociálnych istotách a pohodlím súkromného lietadla je predsa len istý rozdiel. Taký malý triedny. Povedzme niekoľko miliónov. Odhadom.

Keď sa bežný Slovák vyberie na dovolenku, najprv si pozrie ceny leteniek, potom ceny ubytovania a napokon stav svojho účtu.

Keď sa na dovolenku vyberie náš ľudový tribún, rieši zrejme celkom iné dilemy. Napríklad či je destinácia dostatočne reprezentatívna a či lietadlo stihne odletieť skôr, než sa niekto začne pýtať, kto to celé zaplatí.

SkryťVypnúť reklamu

Sociálna demokracia predsa podľa sociálneho demokrata neznamená, že každý musí žiť rovnako. Znamená len, že niektorí musia veriť, že raz sa budú mať lepšie, zatiaľ čo iní už nemajú dôvod čakať.

A potom je tu rodina. Tá tradičná, samozrejme

O jej hodnotách náš sociálny demokrat hovorí s takmer náboženskou úctou. Ako inak, veď je predsa birmovaný. Rodina podľa jeho teórie je základ štátu, manželstvo je posvätné, morálka je dôležitá a spoločnosť potrebuje pevné hodnoty.

SkryťVypnúť reklamu

Človek by až od dojatia vytlačil dajakú tú slzu. Najmä keď si uvedomí, že v jeho politickom slovníku môže byť tradícia (hlavne tá naša, slovenská) pevná ako skala, zatiaľ čo partnerský život pripomína skôr priebežne aktualizovaný softvér alebo inú kapitolu.

SkryťVypnúť reklamu

Jedna sa skončí, druhá sa otvorí, tretia už čaká na svoje miesto v príbehu. A ide sa ďalej. Veď život je zmena. Len ideológia musí zostať rovnaká, aby ju voliči spoznali. Aby si ju nepomýlili napríklad s krajnou pravicou.

Samozrejme, súkromný život politika je jeho vec. Pokiaľ však niekto celé roky robí z tradičnej rodiny politickú vlajku a morálny kompas pre ostatných, nemal by sa príliš čudovať, keď si verejnosť všimne, že jeho vlastná vlajka má trochu pohyblivý stožiar. Nie už príliš pevný, ale ešte stále pohyblivý.

Je fascinujúce sledovať, ako sa z človeka, ktorý kedysi sľuboval spravodlivejšiu spoločnosť, stal symbol spoločnosti, v ktorej sa sociálna demokracia meria podľa toho, na ktorej strane letiska (a od koľkej partnerky) práve čakáte na odbavenie.

SkryťVypnúť reklamu

Možno by sme mu mali konečne priznať, že je vizionár. Pochopil totiž niečo, čo nám ostatným uniká…

Skutočná sociálna demokracia nie je o tom, aby sa všetci mali dobre. Je o tom, aby sa tí dole stále mali na koho pozerať, ku komu vzhliadať.

A keď sa k tomu pridá trochu tradičných hodnôt, niekoľko luxusných dovoleniek, zlaté vane, pochopenie pre diktátorov a dostatočne pestrý partnerský život, máme pred sebou kompletný politický produkt.

Sociálny demokrat podľa vlastného výberu.
Konzervatívec podľa potreby.
Svetobežník podľa možností.
A proletár už len podľa spomienok.

Len jedno zostáva nezodpovedané. Keď už nelieta s ľudom, nežije ako ľud a keď už ani jeho súkromný život nepripomína hodnoty, ktoré tak rád opakuje, čo presne z neho ešte robí sociálneho demokrata?

Okrem straníckej legitimácie, samozrejme.
I keď len Boh vie, či aj tú už nezahodil spolu s budúcnosťou Slovenska.

Marian Letko

Marian Letko
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  333
    •  | 
  • Páči sa:  23 018x

Život je nekompromisný, splní nám obavy i sny. Tak pozor na to čo chceme, lebo tu kašu si zjeme. (HzM) Ya BastaVytvorte si svoju vizitku Zoznam autorových rubrík:  FikciašportFotocestou necestoustava sahlboke uvahySvet podľa MaroškapolitikaSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Všetky články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

775 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

10 článkov
Dušan Koniar

Dušan Koniar

796 článkov
Karol Galek

Karol Galek

131 článkov
Martin Sukupčák

Martin Sukupčák

127 článkov
Vladimír Rudl

Vladimír Rudl

114 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu