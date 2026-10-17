sobota, 17. október, 2026 |  Meniny má Hedviga
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
17. okt 2026 o 17:10
Prečítané: 0x

Unikol Pozývací list pre Putina. Prinášame vám jeho plné znenie

Dlho sa o tom len špekulovalo, nakoniec sa to však potvrdilo. Pozývací list pre Putina a Rusko bol odoslaný a doručený

Marian Letko
Marian Letko Bloger
Unikol Pozývací list pre Putina. Prinášame vám jeho plné znenie
(Zdroj: AI)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

TAJNÉ a SÚRNE

Adresát:
Prezident Ruskej federácie, generál armády, mierotvorca, spasiteľ sveta
Vladimír Vladimírovič PUTIN
Moskva, Kremeľ
Rusko

ŽIADOSŤ O BRATSKÚ POMOC

Vážený a drahý súdruh Vladimír Vladimírovič,

obraciame sa na Vás v hodine najťažšej skúšky, kedy sa rozhoduje o samotnej existencii nášho národa a štátu a keď nad naším mandátom visí hrozba, že o ňom budú rozhodovať voliči.

Naša vlasť bola zákerným spôsobom zatiahnutá do cudzej vojny a vydaná napospas nevoleným, nechceným a nenávideným, i keď dobre platiacim byrokratom z Bruselu, americkou zbrojárskou lobby a nebezpečným liberálno-progresívnym experimentom.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

S hlbokým znepokojením a veľkým množstvom vodky sledujeme, ako sa pod maskou „európskych hodnôt“ rozkladá naša spoločnosť:

  • Tradičná rodina (muž + žena + tri milenky) je nahrádzaná zvrhlými genderovými ideológiami a zvrátenosťami. Muži si berú mužov, ženy si berú ženy, niektorí muži dokonca zostávajú so svojimi ženami celý život bez toho, aby ich podviedli prípadne zmlátili.

  • Naša história a pamiatka osloboditeľov z Červenej armády sú bezohľadne prepisované a znesväcované.

  • Naša suverenita bola odovzdaná cudzím základniam a záujmom NATO, zatiaľ čo náš ľud trpí pod ťarchou nezmyselných sankcií, ktoré zničili slovenský priemysel a hlavne poľnohospodárstvo. Našťastie tu máme ešte zbrojovky, ktoré dodávajú muníciu…

Situácia v krajine je neudržateľná. Štátne orgány a médiá hlavného prúdu sú plne v rukách cudzích agentov, mimovládnych organizácií financovaných zo Západu a korporátnych oligarchov.

Prokuratúra sa opäť začala správať ako prokuratúra. Novinári kladú otázky, na ktoré nemáme pripravené odpovede, a občania sa dokonca zaujímajú o to, kam miznú ich peniaze. Súdruhovia, uznajte sami, takto sa predsa nedá vládnuť.

Hlas väčšiny národa, ktorý túži po mieri, slovanskej vzájomnosti a tradičnom spôsobe života, je brutálne umlčiavaný cenzúrou, ignorovaním a urážaním alternatívnych médií, politickými perzekúciami, vymyslenými obvineniami a hrozbou uväznenia našich ľudí.

SkryťVypnúť reklamu

Časť obyvateľstva, vedená nezodpovednými podvratnými živlami, odmieta chápať nevyhnutnosť našej politiky. Nepriateľská propaganda preniká do médií, na internet a dokonca aj do krčiem. V dôsledku toho vzniká stav, ktorý už nemožno ďalej podceňovať.

SkryťVypnúť reklamu

Sme presvedčení, že zdravé jadro nášho národa už len s ťažkosťami a najväčším vypätím dokáže čeliť tejto agresii a pred úplným diktátom Svetového ekonomického fóra a západných elít nás môže zachrániť len rozhodný zásah skutočného garanta mieru a stability. Teda Vy, náš vodca.

My, zodpovední predstavitelia Slovenska, sme preto dospeli k presvedčeniu, že bez Vašej bratskej pomoci a rozhodnej podpory veľkého slovanského suseda nebude možné zachovať pokoj, poriadok a správne chápanie demokracie.

SkryťVypnúť reklamu

Dovoľujeme si Vás preto, vážený súdruh prezident, predstaviteľ Veľkého Ruska a lídra nezávislého sveta, požiadať o pomoc pri riešení vzniknutej situácie:

  1. Poskytnite nám všestrannú mierovú pomoc vrátane bezpečnostných, technických a informačných kapacít – na potlačenie agresívnych liberálnych a progresívnych živlov, rozprášenie siete cudzích agentov a obnovenie skutočnej demokracie a poriadku.

  2. Pomôžte nám ochrániť naše hranice a národné bohatstvo pred drancovaním zo strany západných korporácií a zaistite našej krajine stabilné dodávky životne dôležitých energií a surovín.

  3. Prevezmite patronát nad procesom denacifikácie a očisty nášho verejného, kultúrneho a vzdelávacieho priestoru od zvrhlých ideológií, ktoré ničia naše deti, a ktoré sa nám spolu so nazi stranou Republika darí držať na uzde už len s vypätím všetkých síl.

  4. Vyčistite náš digitálny priestor. Použite svoje neobmedzené technické možnosti a osvedčené schopnosti Vašich špeciálnych zložiek na úplnú očistu slovenského internetu a amerických sociálnych sietí.

  5. Zablokujte nepohodlné weby a satirické stránky. Nasaďte Vaše vycvičené trolie farmy, aby v diskusiách vytvorili jediný správny a povinný názor. Naši občania na internete čítajú rôzne štvavé veci a potom nám kladú zbytočné a hlavne úplne nesprávne otázky. Ako vo všetkom, aj v tejto oblasti sme zlyhali a z nášho najschopnejšieho trola sme urobili najneschopnejšieho ministra v dejinách vôbec. Naše možnosti sa tým značne oslabili.

Uvedomujeme si riziko a hystériu, ktorú tento náš krok vyvolá v radoch zapredaných politikov a zaplatených médií. Sme však pripravení niesť plnú zodpovednosť a poskytnúť Vám a Vašim zložkám maximálnu súčinnosť, zázemie a garancie pri nastoľovaní mieru a neutrality na našom území.

O tom svedčí aj fakt, že máme v pláne obnoviť a posilniť spoluprácu medzi našimi bratskými krajinami.

Spoliehame sa na Vašu odvahu, múdrosť a historickú úlohu Ruska ako ochrancu slovanských národov a tradičného sveta mierumilovného.

SkryťVypnúť reklamu

Veríme, že Vaše rozhodnutie bude vychádzať z historického priateľstva našich národov a z potreby zabrániť tomu, aby sa Slovenská republika vydala cestou, ktorú sme si síce demokraticky zvolili, ale ktorá sa nám momentálne nehodí.

S bratským pozdravom, neochvejnou vierou v náš spoločný boj, hlbokou úctou, a ešte hlbším predklonom…

Výbor pre záchranu suverenity a tradičných hodnôt

(Podpísané v utajení na nešpecifikovanej chate v Čifároch, 1. 9. 2026, pri spomienke na 5. výročie.)


Marian Letko

Marian Letko
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  331
    •  | 
  • Páči sa:  22 847x

Život je nekompromisný, splní nám obavy i sny. Tak pozor na to čo chceme, lebo tu kašu si zjeme. (HzM) Ya BastaVytvorte si svoju vizitku Zoznam autorových rubrík:  FikciašportFotocestou necestoustava sahlboke uvahySvet podľa MaroškapolitikaSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Všetky články
Anna Brawne

Anna Brawne

126 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

307 článkov
Karol Galek

Karol Galek

131 článkov
Yevhen Hessen

Yevhen Hessen

36 článkov
Dušan Koniar

Dušan Koniar

791 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu