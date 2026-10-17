Unikol Pozývací list pre Putina. Prinášame vám jeho plné znenie

TAJNÉ a SÚRNE
Adresát:
Prezident Ruskej federácie, generál armády, mierotvorca, spasiteľ sveta
Vladimír Vladimírovič PUTIN
Moskva, Kremeľ
Rusko
ŽIADOSŤ O BRATSKÚ POMOC
Vážený a drahý súdruh Vladimír Vladimírovič,
obraciame sa na Vás v hodine najťažšej skúšky, kedy sa rozhoduje o samotnej existencii nášho národa a štátu a keď nad naším mandátom visí hrozba, že o ňom budú rozhodovať voliči.
Naša vlasť bola zákerným spôsobom zatiahnutá do cudzej vojny a vydaná napospas nevoleným, nechceným a nenávideným, i keď dobre platiacim byrokratom z Bruselu, americkou zbrojárskou lobby a nebezpečným liberálno-progresívnym experimentom.
S hlbokým znepokojením a veľkým množstvom vodky sledujeme, ako sa pod maskou „európskych hodnôt“ rozkladá naša spoločnosť:
Tradičná rodina (muž + žena + tri milenky) je nahrádzaná zvrhlými genderovými ideológiami a zvrátenosťami. Muži si berú mužov, ženy si berú ženy, niektorí muži dokonca zostávajú so svojimi ženami celý život bez toho, aby ich podviedli prípadne zmlátili.
Naša história a pamiatka osloboditeľov z Červenej armády sú bezohľadne prepisované a znesväcované.
Naša suverenita bola odovzdaná cudzím základniam a záujmom NATO, zatiaľ čo náš ľud trpí pod ťarchou nezmyselných sankcií, ktoré zničili slovenský priemysel a hlavne poľnohospodárstvo.
Našťastie tu máme ešte zbrojovky, ktoré dodávajú muníciu…
Situácia v krajine je neudržateľná. Štátne orgány a médiá hlavného prúdu sú plne v rukách cudzích agentov, mimovládnych organizácií financovaných zo Západu a korporátnych oligarchov.
Prokuratúra sa opäť začala správať ako prokuratúra. Novinári kladú otázky, na ktoré nemáme pripravené odpovede, a občania sa dokonca zaujímajú o to, kam miznú ich peniaze. Súdruhovia, uznajte sami, takto sa predsa nedá vládnuť.
Hlas väčšiny národa, ktorý túži po mieri, slovanskej vzájomnosti a tradičnom spôsobe života, je brutálne umlčiavaný cenzúrou, ignorovaním a urážaním alternatívnych médií, politickými perzekúciami, vymyslenými obvineniami a hrozbou uväznenia našich ľudí.
Časť obyvateľstva, vedená nezodpovednými podvratnými živlami, odmieta chápať nevyhnutnosť našej politiky. Nepriateľská propaganda preniká do médií, na internet a dokonca aj do krčiem. V dôsledku toho vzniká stav, ktorý už nemožno ďalej podceňovať.
Sme presvedčení, že zdravé jadro nášho národa už len s ťažkosťami a najväčším vypätím dokáže čeliť tejto agresii a pred úplným diktátom Svetového ekonomického fóra a západných elít nás môže zachrániť len rozhodný zásah skutočného garanta mieru a stability. Teda Vy, náš vodca.
My, zodpovední predstavitelia Slovenska, sme preto dospeli k presvedčeniu, že bez Vašej bratskej pomoci a rozhodnej podpory veľkého slovanského suseda nebude možné zachovať pokoj, poriadok a správne chápanie demokracie.
Dovoľujeme si Vás preto, vážený súdruh prezident, predstaviteľ Veľkého Ruska a lídra nezávislého sveta, požiadať o pomoc pri riešení vzniknutej situácie:
Poskytnite nám všestrannú mierovú pomoc vrátane bezpečnostných, technických a informačných kapacít – na potlačenie agresívnych liberálnych a progresívnych živlov, rozprášenie siete cudzích agentov a obnovenie skutočnej demokracie a poriadku.
Pomôžte nám ochrániť naše hranice a národné bohatstvo pred drancovaním zo strany západných korporácií a zaistite našej krajine stabilné dodávky životne dôležitých energií a surovín.
Prevezmite patronát nad procesom denacifikácie a očisty nášho verejného, kultúrneho a vzdelávacieho priestoru od zvrhlých ideológií, ktoré ničia naše deti, a ktoré sa nám spolu so
nazistranou Republika darí držať na uzde už len s vypätím všetkých síl.
Vyčistite náš digitálny priestor. Použite svoje neobmedzené technické možnosti a osvedčené schopnosti Vašich špeciálnych zložiek na úplnú očistu slovenského internetu a amerických sociálnych sietí.
Zablokujte nepohodlné weby a satirické stránky. Nasaďte Vaše vycvičené trolie farmy, aby v diskusiách vytvorili jediný správny a povinný názor. Naši občania na internete čítajú rôzne štvavé veci a potom nám kladú zbytočné a hlavne úplne nesprávne otázky. Ako vo všetkom, aj v tejto oblasti sme zlyhali a z nášho najschopnejšieho trola sme urobili najneschopnejšieho ministra v dejinách vôbec. Naše možnosti sa tým značne oslabili.
Uvedomujeme si riziko a hystériu, ktorú tento náš krok vyvolá v radoch zapredaných politikov a zaplatených médií. Sme však pripravení niesť plnú zodpovednosť a poskytnúť Vám a Vašim zložkám maximálnu súčinnosť, zázemie a garancie pri nastoľovaní mieru a neutrality na našom území.
O tom svedčí aj fakt, že máme v pláne obnoviť a posilniť spoluprácu medzi našimi bratskými krajinami.
Spoliehame sa na Vašu odvahu, múdrosť a historickú úlohu Ruska ako ochrancu slovanských národov a tradičného sveta mierumilovného.
Veríme, že Vaše rozhodnutie bude vychádzať z historického priateľstva našich národov a z potreby zabrániť tomu, aby sa Slovenská republika vydala cestou, ktorú sme si síce demokraticky zvolili, ale ktorá sa nám momentálne nehodí.
S bratským pozdravom, neochvejnou vierou v náš spoločný boj, hlbokou úctou, a ešte hlbším predklonom…
Výbor pre záchranu suverenity a tradičných hodnôt
(Podpísané v utajení na nešpecifikovanej chate v Čifároch, 1. 9. 2026, pri spomienke na 5. výročie.)