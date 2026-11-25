Vašu… som tiež nevidel, ale verím, že ju máte.
V slovenskej politike a medzi slovenskými politikmi je táto vetná konštrukcia zaužívaná tiež. Len trošku opačne. Tak biblicky.
Neuvideli, neuverili.
Neveriaci biblický Tomáš povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch... neuverím.“ On však chcel poznať pravdu a pochyboval o zázraku, ktorý popieral prírodné zákony. Keď dôkaz dostal, uznal ho.
Na rozdiel od neho naši politici zredukovali svoje poznanie na priamu zmyslovú skúsenosť, pretože im nejde o pravdu. Je to pre nich pohodlný argumentačný štít. Bez ohľadu na to, ako vyzerajú v očiach príčetnej verejnosti.
Milan Uhrík
Už v marci 2016 spochybňoval holokaust a 6 miliónov židovských obetí.
V povolebnej diskusii TV Markíza sa ho moderátor Michal Kovačič pýtal na status Milana Mazureka. Ten označil 6 miliónov zavraždených Židov za „rozprávky“. Uhrík mu odpovedal, že „Ja neviem, či je to rozprávka alebo nie, ja som vtedy nežil.“
Žil, nežil. Každému príčetnému by stačilo otvoriť si Google a vyhľadať si v ňom informácie o druhej svetovej vojne. Ibaže keď niekto vytrvalo sympatizuje s náckami, o príčetnosti sa dá hovoriť iba pomerne ťažko.
Lukáš Machala
V apríli 2024 spochybnil guľatosť Zeme.
„Je podložené, že Zem je guľatá? Ja sa vážne pýtam, boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež nie. Neviem,“ vyjadril sa tento slovenský mysliteľ a neuznaný génius.
Neskôr mu slovenský kozmonaut Ivan Bella verejne potvrdil, že Zem je naozaj guľatá, ale to už bolo, bohužiaľ, neskoro. A vôbec, čo taký Bella môže vedieť. Vo vesmíre strávil sotva nejakých 8 dní a aj to už v roku 1999.
A ako všetci dobre vieme, vo vesmíre pôsobia rôzne sily. Čo ak jedna z nich spôsobila, že Zem sa sploštila? Bella o tom jednoducho nemá ako vedieť.
Okrem toho existuje článok, ktorý ponúka 6 presvedčivých argumentov, ktoré vás presvedčia, že bez ohľadu na názor nejakého Bellu, Zem je skutočne plochá. Vážne ho odporúčam.
Katarína Roth Neveďalová
Ďalší takýto smutný prípad. A veľmi aktuálny. Europoslankyňa za Smer-SD hlasovala v Európskom parlamente proti rezolúcii žiadajúcej návrat ukrajinských detí odvlečených do Ruska.
Novinár sa jej opýtal, či Rusko unáša ukrajinské deti. A naša nezbedná Katka mu odvetila: „Neviem potvrdiť, či Rusko unáša ukrajinské deti.“ Nuž, zrejme tiež len preto, lebo tam sama nebola.
Možno keby áno, musela by dať za pravdu OSN. Tá tento fakt už dávno potvrdila a Medzinárodný trestný súd kvôli únosom detí vydal zatykač.
Ibaže ani tento fakt Neveďalová nemá ako vedieť. Ona predsa nebola ani v OSN, keď sa to riešilo, a na trestnom súde už vôbec nie. A vôbec, čo ona má s nejakými ukrajinskými deckami?
Vodca povedal, že ich Ruzzko zachraňuje a umiestňuje do dobrých rodín s dobrým rodokmeňom, ktoré im dávajú najesť, napiť, poskytujú im šatstvo a dobré vzdelanie.
To, že nebola ani v Ruzzku pri týchto deťoch, ju nijako nevyrušuje. Idú jej peniaze? Idú. Aj bez ohľadu na to, aká je z nej cynická obluda.
Ľuboš Blaha
Samozrejme, máme tu ešte aj Blahu (kde by ten nebol, keby nebolo treba podporiť ruzzké vojnové zločiny, tak ako to urobil pri Buči na jar 2022).
Po zverejnení záberov masakru civilistov v ukrajinskej Buči Ľuboš Blaha (ale napríklad aj Milan Mazurek, ako inak) spochybňoval zodpovednosť ruskej armády s tým, že „nebol na mieste“, „nikto z nás tam nebol“ a nevie teda zistiť, čo sa tam stalo.
Zlé jazyky tvrdia, že odvtedy sa niekoľkokrát vybral do Buče overiť si fakty, ale ako na potvoru, vždy skončil v Moskve. Buď v potravinách, alebo v predajni elektrospotrebičov.
Robert Fico.
Toho si dáme nakoniec. Ten v roku 2024, deň pred cestou do Užhorodu, spochybňoval, že by v ukrajinskom hlavnom meste prebiehal vojnový konflikt, s tým, že tam funguje normálny život: „Vy si vážne myslíte, že v Kyjeve je vojna? To nemyslíte vážne, dúfam... Choďte sa tam pozrieť a zistíte, že v meste je absolútne normálny život.“
Bohužiaľ, tuto musíme tiež využiť tie zlé jazyky, ktoré opäť tvrdia aj o Ficovi, že sa už viackrát vybral do Kyjeva, aby si potvrdil, že tam je normálny život, len aby sa z nejakého nepochopiteľného dôvodu dostal tiež až niekam do Moskvy.
Je fakt, že premiér trafil aj na Ukrajinu, ale väčšinou iba neďaleko slovenských hraníc (buď mu zlyhal kompas, alebo sa ako vždy úplne
zosral psychicky zložil), čím nijako nemohol potvrdiť, že v Kyjeve je vojna. Ibaže celkom logicky ani to, že tam vojna nie je.
Ale on je premiér a on sa takýmito logickými konštruktmi zaoberať nemusí.
Nevidím zlo, nepočujem zlo
U slovenských politikov očividne platí jednoduché pravidlo. Čo nevidia na vlastné oči, to neexistuje a netreba to riešiť. Respektíve treba, ale len vtedy a tak, keď im to vyhovuje a hodí sa im do krámu.
Je to vlastne celkom pohodlný prístup k životu. Keď sa na to pozriem touto ich optikou, musím sa vrátiť na úplný začiatok a nadviazať na tú známu filmovú (i keď opäť trochu obrátenú) vetu.
Ich chrbtovú kosť som tiež nevidel, a preto ani neverím, že ju majú. A to platí aj pri mozgu, srdci, empatii či ľudskosti.