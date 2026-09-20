Z denníka premiéra. A čo, keď som sa zosral? Ak vás Vladimir drží za… nemáte na výber

Štvrtok
Ja som fakt taký debil. No musel som sa pred tým prejavom v Prešove naliať tým krabicovým vínom a pred všetkými povedať, že pôjdem rokovať na Ukrajinu? Bolo mi to treba? Čo už, niečo budem musieť vymyslieť. Alebo sa opýtam mladého Kaliňáka, ten už bude vedieť. Na Ukrajinu však rozhodne ísť nemôžem.
Vladimir Vladimirovič by mi to nikdy neodpustil. Nemôžete sa mu roky tlačiť do análu a potom vyhlásiť, že idete rokovať s naším… ehm, pardon, s jeho nepriateľom.
Ja som síce veľký chlap, prežil som bajpas, prežil som atentát aj Matoviča, ale nikto nemá také gule, aby vydržali Vladimirov zverák. Nikto. Ani taký maladec ako ja…
Ale aby som pred svojimi voličmi nebol za úplného chujula, musím si zatiaľ pomôcť sám. A už viem aj ako. Vyhlásim, že keby nejakého člena NATO napadli, tak sa naňho vyserieme a na pomoc mu rozhodne neprídeme, aj keď sme sa k nej zaviazali.
Vyzerá to ako dobrý plán. Toto bude určite platiť na mojich voličov, ako aj na tých náckov z Republiky. Koniec koncov, aj tí sú moje dietka. Len aktuálne trochu zatúlané. Ale ešte malý odklon kúsok doprava a už sa budeme plaviť na rovnakej vlne, bývať v jednom košiari, dvíhať spoločne pravice.
Veď ich Mazurek a náš Blaha to už robia. Veľmi im to síce ešte nejde. Obaja pri tom zatínajú pästičky, ale tie reči, tie reči… Akoby ich jedna nemecká vlastenecká mater mala.
No s tým tvrdením o článku 5 by som mohol mať trošku problém. To v prípade, ak by si teda moji voliči uvedomili, že len pred niekoľkými dňami sme schválili misiu stovky vojakov do Pobaltia, aby tam posilnili jednotky NATO.
No ako poznám svojich jednoduchších a rozumovo slabších priaznivcov, tento rozpor v mojich tvrdeniach si aj tak nijako nedokážu uvedomiť. A keď aj áno, vysvetlím im to. Niečo vymyslím. Veď na to som tu. Nie na prácu. Na myslenie. I keď v poslednom čase mi už tuším nejde poriadne ani to.
Piatok
Erik je kretén, nie poradca. Ostáva to teda na mňa. Hodím sa na maródku. Viem, ako to bude vyzerať. Tí pošahaní progresívci sa mi hneď začnú vysmievať, že som pustil do gatí, ale ja viem svoje.
Vezmite si tú austrálsku elitnú športovkyňu. Joanna Wietrzyk sa volá. Počas fitness pretekov HYROX v Pekingu v elitnej kategórii Women's Pro sa Joanna v dôsledku extrémneho fyzického preťaženia posrala priamo na trati počas disciplín. A súťaž vyhrala. Síce tam zasvinila všetky náradia, o ktoré sa obtrela, ale vyhrala.
A čo, ja som od nej horší? Tiež som extrémne fyzicky preťažený. Štyrikrát som vyhral voľby, furt musím zachraňovať nejakých G(g)ašparov. O(b)sral som celé Slovensko, zasvinil som ho na všetky svetové strany. Mňa len tak nejakí progresívci nerozhádžu.
Mám právo sa posrať. Dôležité je, aby som vyhral ja, ostatných mám presne tam, kde mňa má Vladimir.
Sobota
Sračka je dobrá choroba. O jeden, maximálne dva dni ste v poriadku. Mňa našťastie netrápila ani celý jeden deň, preto som dnes mohol bez problémov natočiť ďalšie chrapúnske video. Síce som hneď v popise urobil chybu, keď som sa spýtal, kto s tým má problém, keď sa na veci pozerám triezvo. A už to tam tie svine zneužili. Vraj ja a triezvo…
Inak, keď to teraz spätne počúvam, potrepal som tam fakt iné chujoviny. Priznal som, že ruská armáda je hlbšie na území Ukrajiny a neexistuje žiadna nadnárodná sila, ktorá by prinútila Rusko stiahnuť sa z vojensky kontrolovaného ukrajinského územia. A to som doteraz takmer furt tvrdil, že na Ukrajine je mier, slniečko a dúha.
A ešte som povedal, že v ostatnom čase nie sme schopní v Európskej únii ničoho zásadného. Že sme nerešpektovaný medzinárodný hráč. Pozeráme sa, ako nás likviduje ropná kríza a plynová kríza.
Som to ja strašný chuj. Teraz mi zasa začnú určite otrieskavať o hlavu, že za tú medzinárodnú izoláciu môžem ja a iba ja. A ešte moje neschopné vlády.
Do psej matere, že som si ja radšej nezahryzol do jazyka a nezostal som s tou vodkou v minerálkovej fľaši v posteli. Zdá sa, že ma tá sračka ešte úplne neprešla, len sa teraz vyvalila iným otvorom.
Nevadí, môj milý denníček. Ustála to Joanna, ustojím to aj ja. Zasvinený, zaprasený, so zhnusenými pohľadmi upretými na mňa, ale dám to.