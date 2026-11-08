3 zásadné dôvody, prečo by mali mať ruskí športovci zakázanú účasť v súťažiach

A čo USA v Iraku? A čo Izrael. A čo hentisti…
V debatách o sankciách namierených proti ruským športovcom pravidelne narážam na ten istý argument a rovnaké otázky: „A čo USA v Iraku? A čo Izrael v Gaze? Prečo trestáme len Rusov?“
Na prvý pohľad sa tento argument môže zdať logický. A zdá sa aj mne. Vojna je totiž naozaj svinstvo a utrpenie civilistov je tragické bez ohľadu na to, kde na svete prebieha. Otázka rovnakého metra je navyše legitímna. Medzinárodné inštitúcie by mali uplatňovať princípy spravodlivo.
Problém však vzniká vtedy, keď sa rôzne konflikty mechanicky stotožňujú a existencia iných vojenských zásahov sa používa iba ako nástroj na relativizovanie ruskej agresie.
Ak sa pozrieme na fakty, zistíme, že medzi týmito konfliktami existujú zásadné rozdiely. Klásť medzi ne znamienko rovnosti znamená zámerne ignorovať realitu. Tu sú podľa mňa tri kľúčové dôvody, prečo sú tieto porovnania nesprávne.
1. Cieľ vojen
Základný rozdiel spočíva v samotnej povahe a hlavnom cieli jednotlivých vojenských operácií.
Rusko na Ukrajine: Rusko vedie plnoformátovú, nevyprovokovanú útočnú vojnu. Cieľom Moskvy nie je len zmena politiky, ale vymazanie Ukrajiny ako suverénneho štátu z mapy, anexia jej územia (Krym, Donbas, južné oblasti) a popretie identity celého národa. V podstate sa snažia o plnohodnotnú genocídu a otvorene to priznávajú.
Napokon samotný Putin v celonárodnom prejave otvorene spochybnil historické právo Ukrajiny na štátnosť, keď vyhlásil: „Moderná Ukrajina bola v celom rozsahu a plne vytvorená Ruskom, presnejšie boľševickým, komunistickým Ruskom. Ukrajina vlastne nikdy nemala stabilnú tradíciu skutočnej štátnosti.“
USA v Iraku (2003): Invázia bola ostro kritizovanou operáciou bez mandátu BR OSN. Ibaže aj keď americká prítomnosť trvala vyše osem rokov a priniesla tragické obete, jej cieľom nebola anexia územia ani pohltenie Iraku.
USA po zvrhnutí režimu neodstránili irackú štátnosť, nevzali si žiadne územie pod vlastnú suverenitu, odovzdali moc miestnej vláde a sily napokon stiahli.
Rusko naopak územia susedného štátu formálne anektuje a trvalo vyhlasuje za svoje vlastné. Vojnu odmieta ukončiť, ak ich nezíska pod svoju správu úplne. Na Ukrajine sa chce natrvalo usadiť a Ukrajincov asimilovať.
Izrael a Blízky východ: Izraelská operácia v Gaze sa začala po brutálnom teroristickom útoku Hamasu zo 7. októbra 2023. Izrael mal právo chrániť svojich obyvateľov, no zároveň nemožno zatvárať oči pred dlhodobou okupáciou palestínskych území či politikou osídľovania na Západnom brehu. Napokon túto nezákonnosť konštatoval aj Medzinárodný súdny dvor.
Stále však platí dôležitý rozdiel. Izrael neanektuje Gazu ako štátne územie s cieľom vymazať palestínsky národ. Iba vedie vojenský konflikt (i keď dlhodobý a mimoriadne tragický, s príšerným množstvom civilných obetí, takmer až na hranici genocídy) proti ozbrojenému nepriateľovi.
Rovnako operácie USA a Izraela voči Iránu reagujú na jadrovú hrozbu (tu treba možno uznať, že nie úplne opodstatnenú) a podporu teroristických skupín, ako sú Hamas a Hizballáh. Ich cieľom však opäť nie je likvidácia iránskeho štátu či jeho anexia. Skôr ide o snahu zmeniť režim a vynútiť si poslušnosť.
2. Šport ako štátna propaganda a porušenie Olympijskej charty
V demokratických krajinách sú športovci zväčša súkromnými osobami alebo reprezentantmi nezávislých zväzov.
Samotná existencia armádnych športovcov nie je výlučne ruským fenoménom, príkladom môže byť naša Dukla, avšak v Rusku je prepojenie športu so štátom a armádou úplne inej povahy.
Veľká časť ruských reprezentantov funguje v štátnych armádnych kluboch (CSKA, Dynamo) a štát ich aktívne zneužíva na masovú vojenskú propagandu, napríklad pri účasti na štátnych zhromaždeniach so symbolmi agresie.
Na začiatku vojny na Ukrajine nám to detailne ukázali olympijskí medailisti Nikita Kacalapov či Evgeny Rylov na masovom propagandistickom zhromaždení na štadióne v Lužnikách v Moskve. Podujatie, ktoré organizoval režim Vladimira Putina, oslavovalo anexiu Krymu a počas tohto mítingu mali obaja na bunde pripevnené písmeno Z.
Jevgenij Pľuščenko je ďalší taký prípad dezorientovaného športovca. No v posledných týždňoch sa ako najvýraznejší podporovateľ Putina ukázal byť práve hokejista Ovečkin. To je najnepochopiteľnejšie práve vzhľadom na to, že on jediný fakticky nebol do podpory nútený vzhľadom na svoje pôsobisko.
Keď svetoznáma hokejová hviezda úplne dobrovoľne podporuje masového vraha žien a detí, Rusko by sa nemalo čudovať, že jeho hokejistov nikto na turnajoch nechce (teda okrem Slovenska, samozrejme) a odmieta proti nim nastúpiť.
A potom tu máme samotné rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru (IOC).
Keď IOC suspendoval Ruský olympijský výbor, neurobil to len „za vojnu“, ale z veľmi konkrétneho športovo-právneho dôvodu.
Ruský olympijský výbor totiž pripojil pod svoju štruktúru športové organizácie z okupovaných oblastí Ukrajiny (Doneck, Luhansk, Cherson, Záporožie), čím brutálne porušil Olympijskú chartu a územnú integritu ukrajinského športu.
K tomu sa pridáva ignorovanie Olympijského prímeria. Najmä jednoznačné prípady ruskej anexie Krymu počas paralympiády v roku 2014 a spustenie plnej invázie v roku 2022.
Tu však treba byť férový. Toto nie je výlučne ruský problém. Aj vojna v Gaze pokračovala počas OH v Paríži 2024 vrátane bombardovania v čase hier.
3. Fyzické zničenie športovej infraštruktúry
Nezabúdajme ani na samotnú podstatu športového prostredia a fair-play. Podľa údajov ukrajinského ministerstva mládeže a športu bolo do apríla 2025 poškodených alebo úplne zničených 727 objektov športovej infraštruktúry (štadióny, haly, centrá).
Ukrajinskí športovci a tréneri sú pritom mrzačení alebo rovno prichádzajú o život. Niektorí na fronte, iní priamo pri útokoch na civilnú infraštruktúru.
Vzniká tak absurdná situácia, v ktorej sa športovci napadnutej krajiny snažia prežiť a trénovať uprostred ruín, zatiaľ čo športová reprezentácia agresora sa dožaduje návratu na medzinárodnú scénu.
Dvojaký meter nie je ospravedlnením
Kritika zahraničnej politiky akejkoľvek krajiny vrátane USA či Izraela má jasné opodstatnenie. Nikto by nemal mať imunitu len preto, že je spojencom Západu.
Hádzať však všetky konflikty do jedného vreca a vytvárať falošnú rovnosť medzi tým, čo robí Rusko, a inými svetovými konfliktami je v rozpore s faktami.
Záverečné posúdenie nestojí na tom, že iné štáty nerobia chyby. Stojí na tom, že v prípade Ruska nehovoríme o bežnom geopolitickom spore.
Tu ide o štát, ktorý napadol suseda, vyhlásil jeho územia za vlastné, spochybňuje právo národa na existenciu a systematicky ničí životy jeho mužov, žien, detí a športovcov.
Rozdielny prístup k ruským, americkým a izraelským športovcom preto nie je možné považovať za dvojitý meter, ale po zvážení všetkých argumentov za úplne legitímne a presné zhodnotenie situácie.
Poznámka na záver
Som si istý, že zástancovia povolenia štartu ruským športovcom budú mať ešte ďalšie argumenty. Prípadne vytiahnu ďalšie vojny a konflikty z histórie, v ktorých majú prsty USA a Izrael alebo tiež iné krajiny.
Za mňa je však najdôležitejšie to, že aktuálne jediná krajina na svete, ktorá chce úplne zničiť inú krajinu, pričleniť ju k svojmu územiu, prepísať hranice, kompletne zlikvidovať jej kultúru, totálne ponížiť a asimilovať jej obyvateľov na svoj obraz, je Rusko.
Už len to by ho (a všetkých jeho športovcov) malo diskvalifikovať zo všetkých svetových športových súťaží.
Bez rozdielu.