Slovenská popová speváčka Adéla Jergová úspešne prerazila v americkom hudobnom priemysle.
O dianí v americkom hudobnom priemysle síce mnoho Slovákov nemá ani potuchy, to im však nijako nebráni vyjadrovať sa k nemu.
O Adéle mnohí Slováci netušia tiež nič, ale ani to ich nedokáže zastaviť.
Najčastejšie jej vytýkajú:
Že spieva a tancuje takmer nahá.
Že spieva, tancuje a je úspešná iba vďaka oteckovým peniazom.
Že nemá talent. A v podstate aj to, že vôbec spieva. (Čo si to dovoľuje?!)
Ibaže aktuálne tu máme Peťu Vlhovú a jej prerušené účinkovanie vo Svetovom pohári.
A reakcie na to sú napríklad takéto (v pôvodnom znení s chybami):
Ona už NIKDY nebude poriadne lyžovať. Doteraz robila čo, keď nemá svalovú hmotu? Jáj, natáčala konské reklamy.
Nech to ukončí lebo takto sa iba strápňuje.
Mne sa to nezdá, celý čas si Petra spomínala, aké je dôležité zostať v pretekovom MODE a zrazu čo sa deje??? Som z toho smutný. Čo si sa pohádala s bratom?
Tu niečo nehrá. Pravda je úplne niekde inde. Ale to vie len ona najlepšie. Čas ukáže. (A pozor, tu sa nám objavuje dokonca hejt spojený s konšpiráciou.)
Nech je ako chce, ale mne sa to už zdá byť trocha alibistické. Na druhej strane vždy lepšie rozhodnutie aké robia naši platení turisti Žampovci. (Keď kopnutie iba do Peti nestačí.)
Len pripomeniem, že Peťa má malý krištáľový glóbus, veľký krištáľový glóbus, titul majsterky sveta a titul olympijskej víťazky.
Na rozdiel od Adély lyžuje zásadne oblečená.
Na rozdiel od Adély nemala (až takých) bohatých rodičov. Jej otec si musel na financovanie Petinej kariéry vziať úver. A obetovať veľa času. A čas sú peniaze, ako všetci vieme.
Aby dosiahla všetky tie víťazstvá a tituly a aby zviditeľnila Slovensko na mape zimných športov, musela dlhé roky pekelne tvrdo makať. (Tým, samozrejme, nechcem nijako znižovať snahu a drinu Adély.)
Aj keby Peťa rovno definitívne ukončila svoju kariéru, nikto by jej nemohol nič vytýkať a vôbec sa tomu čudovať. Nedlhuje nikomu nič.
No tu, samozrejme, nejde ani o Adélu, ani o Peťu.
Nejde o to, či je niekto nahý či oblečený, bohatý alebo chudobný.
Namiesto týchto dvoch úspešných žien by sme si tu mohli dosadiť kohokoľvek (aj muža), kto dosiahne nejaký úspech. Akýkoľvek a v čomkoľvek.
Niekto, do koho sa dá kopnúť, pretože vlastnými schopnosťami, vedomosťami, skúsenosťami, snahou, odhodlaním či vytrvalosťou naňho jednoducho nemáme.
Kopnúť si je totiž oveľa jednoduchšie ako pomôcť alebo aspoň obyčajným gestom prejaviť podporu.
A je úplne jedno, či ide o športovca, vedca alebo umelca.
Lebo úspech sa na Slovensku nielenže nenosí, ale ani neodpúšťa.
Tak čo myslíte, koho si dobroprajní Slováci podajú nabudúce?