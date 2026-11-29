Maroško má o štyri roky viac ako jeden europoslanec, ktorého meno sa nevyslovuje. Vie teda, že nemenovaný europoslanec zažil socializmus maximálne do desiatich rokov a celkom mu verí (keďže to europoslanec sám tvrdí), že mal krásne detstvo.
Lebo to mal aj Maroško. Mal milujúcich rodičov, ktorí sa oňho starali najlepšie ako vedeli a on je im za to doteraz veľmi vďačný.
Obaja rodičia patrili do robotníckej triedy, ich plat bol typicky socialistický, čiže nemali veľa, ale mali všetko, čo potrebovali. A s tým všetkým sa delili aj s Maroškom a jeho bratom. Nechýbalo im absolútne nič.
Hodnotiť sám seba je trošku divné, napriek tomu si Maroško myslí, že z neho vychovali dobrého a slušného človeka s veľkým zmyslom a citom pre spravodlivosť.
Počítače, tablety ani notebooky neboli, autá po cestách v jeho rodnej koncovej obci chodili raz za čas a preto bol Maroško celý deň vonku bez obáv, že ho môže postihnúť niečo zlé a nečakané.
(Samozrejme, ak sa niekde niekedy samostatne nedolámal pri páde zo stromu či hraní futbalu, nezlámal si väzy pri skoku do potoka, v ktorom bolo vody len toľko, aby sa doň dala skočiť z plota rodinného domu šípka a vynoriť sa s oškretým pupkom alebo si nenechal od bojovníka zo znepriatelenej partie vystreliť oko gumipuškou. Inak to bola fakt pohoda. Nesmierna.)
Maroškovi rodičia chodili aj na dovolenky. Často do Maďarska a raz do Bulharska. Na tie časy spomína s mimoriadnou nostalgiou, lebo o bývaní v stane, varení jedál (Trenčiansky párok s fazuľou bol pre neho najväčšia mňamka) na plynovom variči, celodňovom vyvaľovaní sa na slnku, hraní a kúpaní sa v Balatone niektorí jeho kamaráti a spolužiaci mohli iba snívať.
Maroško na Balatone zažil mnoho zaujímavých vecí, ktoré na Slovensku v tých časoch nemal možnosť vidieť.
Objavovali sa tam ľudia rôznej farby pleti, z rôznych národov a národností, ženy sa opaľovali hore bez.
Maroško si preto teraz rád nahovára, že práve aj tieto skúsenosti v ňom vyformovali toleranciu voči všetkým ľuďom a naučili ho akceptovať nahotu bez nejakého zbytočného pohoršovania sa, prirodzenosť a inakosť.
Po Maďarsku v tých časoch jazdili západniarske autá, ktoré Škodovky, Trabanty, Wartburgy, Moskviče a Dacie pripomínali len kolesami a počtom dverí.
A potom aj motorky ako Kawasaki, Yamaha, Suzuki a Hondy, ktoré síce Javy a Pioniere pripomínali počtom kolies tiež, ale inak už naozaj absolútne ničím.
Čiže áno, Maroško mal presne tak, ako nemenovaný europoslanec naozaj krásne a zaujímavé, takmer až čarovné detstvo.
Ibaže potom prišla Nežná revolúcia a on aj nemenovaný europoslanec dospeli a ich názory na socializmus sa z nejakého dôvodu začali rozchádzať. Nie na detstvo, ale na samotný socializmus.
Možno to bolo tým, že Maroškovi rodičia ho neučili milovať Sovietsky zväz, ako to poslanca naučili jeho rodičia. Lebo veď čo iné sa dá milovať viac než nejaký štát, však?
Rodičov? Deti? Priateľov? Pravdu? Spravodlivosť? Pche, všetko také malichernosti. Nad to sa treba povzniesť.
Možno to bolo aj tým, že Maroško si spomenul na dovolenky v Maďarsku. Tam videl a pochopil (samozrejme až keď skutočne dospel, začal cestovať a vďaka vlastným skúsenostiam sa presvedčil, o čom je skutočný svet), že v tých časoch niekde na západe existoval aj trochu iný život, než ten v jeho rodnej krajine. Taký spokojnejší, veselší a uvoľnenejší.
A zrejme to bolo aj tým, že Maroško čítal iné knihy, pozeral iné filmy a dokumenty, ako europoslanec.
Lebo na rozdiel od europoslanca, ktorý tvrdí, že socializmus bol super, Maroško (pokiaľ má správne informácie) si myslí, že až tak perfektne sa v ňom ľuďom nežilo.
Cestovať mimo socialistického bloku sa nedalo bez pasu, cestovnej doložky a devízového prísľubu. Normálny človek sa dostal najďalej do spriatelených socialistických krajín.
Hranice so západnou Európou boli obohnané ostnatým drôtom a prísne strážené. Stovky ľudí pri pokuse o útek na Západ zastrelili pohraničníci.
Sloboda slova neexistovala. Všetky noviny, televízia, rozhlas, knihy aj filmy podliehali cenzúre.
Viera nebola oficiálne zakázaná, štát cirkev prísne kontroloval, kňazi museli mať štátny súhlas a aktívni veriaci mali sťažený kariérny postup alebo sa ich deti nedostali na vysokú školu.
Podnikať sa príliš nedalo a všetko bolo znárodnené.
A čo bolo úplne najhoršie, v krajinách socialistického bloku, a teda aj na Slovensku, existovala Štátna bezpečnosť a hnusné udavačstvo. Režim udržiaval kontrolu cez tajnú políciu a sieť informátorov.
Ľudia si museli dávať pozor, čo a pred kým hovoria, pretože za kritiku režimu hrozilo vyhodenie z práce, zákaz štúdia pre deti alebo väzenie. Sused si musel dávať pozor pred susedom, kolega pred kolegom.
Maroško chápe, že nostalgia za detstvom je krásna vec. Aj jemu by sa občas hodilo zasnívať sa a vrátiť sa do tých bezstarostných čias.
Čo však už nechápe, to je nostalgia za socializmom od niekoho, kto mal v tých časoch 5 rokov, pomočoval sa do postele, po dvore ťahal káčera, a teraz si užíva všetky výhody kapitalizmu, berie parádny plat od nenávideného Západu, kritizuje všetkých, lebo môže a nehrozí mu za to žiadna basa.
Ale Maroško si vraví, že nemusí chápať úplne všetko. Človek môže byť napríklad autentický debil alebo autentický milovník Sovietskeho zväzu (čo Maroško považuje za úplne rovnaké) alebo môže natoľko milovať peniaze, že je za ne schopný a ochotný zapredať svoju vlasť.
Maroško nevie, čo z toho je presne prípad spomínaného europoslanca, ale na základe tých pár útržkov z detstva, cestovateľských zážitkov z dospelosti a informácií, ktoré sám za svoj život získal, je mu jasné, že jemu za socializmom ľúto nie je ani trochu.
A keďže Maroško je fakt dobráčisko, tak ten socializmus by každému, kto po ňom túži, zo srdca doprial.
Napríklad niekde v tom milovanom Rusku.
Alebo Severnej Kórei.
Nech si to užije.