Hokejisti fašistického Ruska na medzinárodnú scénu nepatria

Šport má spájať, prinášať radosť a učiť nás fair-play. Aspoň taká je základná myšlienka, ktorú rady opakujú medzinárodné športové zväzy.
V debatách o návrate Ruska na medzinárodné hokejové podujatia sa však často zabúda na to, že šport nikdy nefunguje vo vzduchoprázdne. A hlavne ten ruský.
Argumenty pre návrat sa väčšinou točili okolo vety, že „Šport by sa nemal spájať s politikou.“
Autoritárske režimy však spájajú šport s politikou ako prvé. Pre ten súčasný kremeľský je vrcholový šport dlhodobo kľúčovým nástrojom štátnej propagandy a legitimizácie vlastnej moci.
1. Šport ako nástroj štátnej propagandy
V Rusku nie je reprezentácia len o hokeji. Úspechy národného tímu sa systematicky využívajú na budovanie obrazu „veľmoci“ a na vnútroštátne upevňovanie režimu Vladimíra Putina.
Hráči, ktorí si obliekajú dres s národnými symbolmi, nereprezentujú len seba a svojich fanúšikov, ale priamo posluhujú štátnej správe.
Ponúkať tomuto režimu medzinárodné pódiá znamená dobrovoľne budovať kulisy pre jeho propagandu.
2. Ticho znamená súhlas
Aj mlčanie je v tomto prípade formou postoja. Väčšina ruských hokejových hviezd, či už pôsobia v KHL (čo je celkom logické) alebo NHL, sa k agresii na Ukrajine buď vôbec nevyjadruje, alebo režim otvorene podporuje.
Ovečkin je v tomto smere "žiarivým" príkladom úplného pomýlenca. Ten pre Putina urobil až takú nadprácu, že ho podporil v prakticky rozhodnutých a hlavne nelegitímnych a zmanipulovaných voľbách.
V situácii, keď sú neďaleko našich hraníc ničené mestá a zomierajú civilisti, nie je pasívne prehliadanie reality neutrálnym postojom.
Ak športovci svojim tichým alebo aj priamo aktívnym vystupovaním podporujú lídra, ktorý nesie zodpovednosť za túto vojnu, nemali by očakávať, že ich svet bude vnímať ako „obyčajných športovcov“.
3. Otázka spravodlivosti a solidarity
Kým ruskí hokejisti budú mať možnosť súťažiť, bojovať o medaily a rozvíjať svoje kariéry, niektorí ukrajinskí športovci už túto možnosť stratili.
Prišli o život, museli vymeniť hokejky za zbrane, alebo len prišli o štadióny a zázemie, ktoré bolo zničené.
Pustiť ruský tím späť do súťaží za takýchto podmienok je výsmechom voči ukrajinským športovcom aj voči základným princípom solidarity.
4. Športové hodnoty a etika
Medzinárodné športové podujatia nie sú len o fyzickom výkone, ale aj o rešpekte k pravidlám a ľudským hodnotám.
Ak spoločenstvo národov toleruje krajinu, ktorá hrubo porušuje medzinárodné právo a základné ľudské práva, popiera tým samotné hodnoty, na ktorých medzinárodný šport stojí.
Bojkot reprezentácie by nemal byť trestom pre jednotlivcov za to, kde sa narodili, ale nevyhnutný postoj medzinárodného spoločenstva voči štátu, ktorý zneužíva šport na zakrytie svojich činov.
Kým sa nezmení postoj Ruska a neskončí sa agresia na Ukrajine, reprezentácia kremeľského režimu na medzinárodný ľad nepatrí.
Teraz je rad na jednotlivých federáciách, ako k tomu pristúpia. Treba dúfať, že sa rozhodnú správne.