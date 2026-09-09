6 argumentov, ktoré vás presvedčia, že Zem je plochá

Existujú medzi nami ľudia, ktorí tvrdia, že Zem je guľatá. Niektorí z nich dokonca vyštudovali fyziku. Iní astronómiu. Ďalší pilotujú lietadlá, nedaj Boh aj nejaké vesmírne plavidlá, navigujú lode alebo vypúšťajú satelity. Jednoducho vám pripadajú ako takí podivíni.
Nie sú to takí divnoľudia, akí sedia v každej lepšej dedinskej krčme s kriedovým nápisom Tu čapujeme Svijany na čiernej tabuľke, ale pri troche fantázie by nimi mohli byť. Tiež tým ich bláznivým rečiam bežní ľudia občas príliš nerozumejú.
No a práve preto by sme mali byť mimoriadne opatrní. Človek totiž nikdy nevie, kde sa končí odborné vzdelanie a začína celosvetové sprisahanie.
Zorientovať sa v tom naozaj nie je jednoduché. No našťastie existujú určité signály, podľa ktorých možno spoznať, že sa vás niekto pokúša presvedčiť o guľatosti Zeme. Vtedy treba zbystriť a dať si na takýchto diverzantov pekelný pozor. Vy predsa viete svoje.
1. Dávajte si pozor na príliš presvedčivé dôkazy
Toto je úplne základné a zlaté pravidlo. Ak vám niekto ukáže fotografiu Zeme z vesmíru, nepanikárte. Najprv si položte jednoduchú otázku: Kto tú fotografiu urobil?
Ak odpoveď znie NASA, situácia je jasná. To je približne rovnaké, ako keby vám mäsiar predložil dôkaz, že párky obsahujú mäso.
Fotografia môže byť krásna, ostrá, takmer akoby vyretušovaná. Môže na nej byť celá Zem a dokonca vyzerať presne ako guľa. Ale práve to je podozrivé.
Prečo by mala Zem vyzerať ako guľa? Pretože je guľatá? Čo je to za nezmysel? To je argument, ktorý môže použiť iba človek, ktorý ešte nepochopil význam slova propaganda.
Existuje síce zľudovený výrok istého nemenovaného politika, ktorý tvrdí, že keď niekto kváka ako kačka, chodí ako kačka, tak je to kačka, ibaže on ešte nikdy nepovedal nič, čo by sa aspoň trochu blížilo k pravde. Ak vám teda niekto bude tvrdiť, že Zem je guľatá, spomeňte si na kačku a neverte mu.
A ak vám niekto ukáže desať ďalších fotografií z rôznych vesmírnych misií, tým je situácia ešte horšia. To už nie je len obyčajná propaganda, to je už priama koordinácia.
2. Najnezvratnejší dôkaz
Plochozemec sa pozrie na obzor. A tam je. Úplne rovný. Človek sa môže postaviť na pláž, pozerať sa desiatky kilometrov do diaľky a stále nič. Žiadna guľa. Žiadne zakrivenie. Len voda, obloha a nepríjemne veľa dôkazov proti oficiálnej verzii.
A potom sa objaví loď. Ako sa vzďaľuje, začne sa pomaly strácať. Najprv spodná časť, potom trup a nakoniec zostane iba stožiar.
Oficiálna veda okamžite zaútočí so zakrivením Zeme. Vy, ako pravoverný Plochozemec sa však nenechajte takto hlúpo a tupo nachytať.
Pretože ak sa loď stratí za horizontom, môže to znamenať iba jedno. Je ďaleko. A keď je niečo ďaleko, vidíme toho rozhodne menej. A keď už nevidíme žiadne plavidlo, loď sa jednoducho dostala do bodu zmiznutia.
Bod zmiznutia je veľmi dôležitá fyzikálna veličina a preto silno odporúčame zapamätať si ju. Takto jednoducho funguje perspektíva.
A ak vám niekto ukáže, že spodná časť lode zmizla skôr než horná, pokojne mu pripomeňte, že more má vlny.
Ak povie, že spodná časť lode zmizla aj na pokojnej hladine a bude sa vám snažiť narvať do rúk a k očiam ďalekohľad, použite refrakciu.
Argumentujte efektmi atmosféry. Tvrďte, že hustý vzduch nad hladinou vody, vodná para a svetelný ohyb vytvárajú stenu, ktorá spodok lode jednoducho „odreže“ alebo skryje. Stojte si za svojím a buďte neoblomní.
3. Gravitácia v skutočnosti neexistuje
Gravitácia je ďalší mimoriadne podozrivý jav, ktorý nám spôsobuje problémy. Vraj nás Zem priťahuje. Prečo? Pretože je veľká, guľatá a má nejakú hmotnosť.
Odporcovia Plochozeme tvrdia, že Zem nepriťahuje len nás, ale všetky predmety. Veľmi praktické. Ale kto z nich to vlastne videl? Nikto. To, že jablko padá na zem alebo na hlavu nejakým šialeným vedcom ešte nedokazuje gravitáciu.
Plochozemská veda našťastie ponúka oveľa jednoduchšie a logickejšie riešenie. Zem sa pohybuje smerom nahor. Nie obrazne, ale naozaj.
Celá tá obrovská lajsňa, na ktorej žijeme, neustále zrýchľuje smerom hore. Vďaka tomu máme pocit, že nás niečo ťahá k zemi. Je to geniálne a praudivé.
Keď vám ráno spadne z rúk mobil, mali by ste vedieť, že on v skutočnosti nespadol. Iba sa pod ním veľmi rýchlo zjavila Zem.
Rovnako funguje aj dážď. Kvapky nevypadávajú z oblakov preto, že ich priťahuje gravitácia. Zem sa k nim jednoducho približuje.
O opilcoch ani nevraviac. Keby sa táto veľká platňa neustále nepohybovala stále nahor, opilecké pády by boli výnimočné a alkoholici by mohli piť takmer donekonečna. Ibaže ona sa ako na potvoru stále pohybuje a preto takmer neustále naráža na nejaké ožraté huby.
Ak sa vás niekto začne pýtať, kto tú dosku tlačí, prípadne na aký pohon sa vlastne pohybuje (podľa jednej úplne novej teórie za to môžu veterné elektrárne), je vhodné zostať pokojný. Takéto otázky totiž často kladú ľudia, ktorí ešte stále veria na gravitáciu.
A ak sa vás niekto následne opýta, prečo všetky predmety smerujú k Zemi aj na jej opačnej strane, urýchlene zmeňte tému.
Je dôležité vedieť, kedy vedecká diskusia prestáva byť bezpečná a mení sa na iróniu a zosmiešňovanie.
4. Pri lete lietadlom sledujte podozrivé správanie pilota
Toto je veľmi jednoduchý test. Keď nastúpite do lietadla, počas letu pozorne sledujte, ako sa správa lietadlo.
Ak by letelo ponad zakrivenú Zem, pilot by predsa musel neustále skláňať ňufák lietadla smerom nadol, aby ste aj pri lete z Bratislavy do Košíc náhodou neskončili na Mesiaci. Lenže on to nerobí.
Len tam tak sedí, pije kávu (zlé jazyky tvrdia, že dokonca stíha aj obšťastňovať letušku ktorá sa práve v tej chvíli nehrá na barmanku či predavačku drogérie a žrebov), občas vám niečo zadrie do mikrofónu.
Niečo tu nesedí a pomerne dosť smrdí.
V skutočnosti existuje komplikované fyzikálne vysvetlenie, podľa ktorého lietadlo aj jeho trajektória spolupracujú s gravitáciou, rotáciou Zeme a zakrivením povrchu.
Ale uznajte sami. Znie to oveľa menej presvedčivo ako že: „Keby bola Zem guľatá, lietadlá by museli lietať stále čumákom dolu.“ A toto je aj oveľa jednoduchšie vysvetlenie.
A vy ste určite navyše čítali Sherlocka Holmesa. Ten predsa vždy tvrdil, že to najjednoduchšie vysvetlenie je zvyčajne to správne.
No dobre, možno to nepovedal Sherlock, možno je to Occamova britva, vám to však môže byť srdečne jedno, britva ako nožík, hlavne že to potvrdzuje správnosť vašej plochozemskej teórie.
5. Antarktída nie je kontinent
Síce sa vám to snažia nahovoriť, ale vy viete, že to nie je prauda a že v skutočnosti ide o obrovský ľadový múr. Ten má jednu jedinú úlohu: zabrániť oceánom, aby jednoducho nepretiekli cez okraj Zeme.
Je to vynikajúce riešenie, poskytuje však oveľa viac otázok ako odpovedí. Ak Zem končí ľadovým múrom, čo je za ním? Ďalšie kontinenty? Ďalšie oceány?Neznáme krajiny? Možno dokonca viac svetov.
A práve preto je potrebné byť veľmi opatrný. Ak sa niekedy vyberiete na Antarktídu a za ľadový múr sa nedostanete a nič neuvidíte, neznamená to, že tam nič nie je. Znamená to iba toľko, že múr svoju prácu vykonal.
Takto má vyzerať kvalitný a moderný bezpečnostný systém. Šutaj Eštók s jeho ruskými kamerami by sa mohol od antarktického bezpečnostného múra veru kadečo priučiť.
6. Problém menom Austrália
Jedným z najväčších problémov guľatej Zeme sú Austrálčania. Podľa oficiálnej verzie žijú na opačnej strane planéty.
V naivnejších a romantických textoch niekedy aj hlavou smerom k zemi a nohami otočenými k vesmíru.
A napriek tomu tam v takomto nemožnom stave úplne normálne chodia do práce, do pohostinských zariadení a kopulujú tam ako tie ich premožené králiky.
To by ešte človek možno prehliadol. Ale tie ďalšie otázky…
Prečo im neodlietajú domy, autá, alebo napríklad aj také klokany. Prečo sa pri skákaní tie blbé vačkovce vytrvalo vracajú na zem? Prečo to všetko padá späť. To predsa nedáva žiadnu logiku.
Plochozemské vysvetlenie je pritom oveľa jednoduchšie. Austrália nie je nikde dole. Je iba ďalej na doske.
Žiadne hore nohami. Na žiadnej vymyslenej guli. Pre uvedomelého plochozemca je "dole" vlastne iba na lajsni smerom "ďalej od stredu". Oveľa ďalej.
A preto Austrálčan nikam nepadá. Jednoducho nemá kam. Nie je na druhej strane Zeme, stojí na rovnakej doske ako my, iba je od nás ďaleko.
Nedajte sa
Zapamätajte si týchto 6 bodov a použite ich kdekoľvek sa vás budú snažiť presvedčiť o tom, že Zem je guľatá a nedajte sa.
Každý dôkaz proti plochej Zemi sa dá totiž vysvetliť ďalším dôkazom pre plochú Zem.
Keď to budete tvrdiť dostatočne dlho a vytrvalo, vašim oponentom určite dôjdu argumenty a nechajú vás na pokoji.
Možno sa pri odchode budú aj nejako priblbo uškŕňať, ale vy už budete vedieť svoje.
Vyhrali ste!