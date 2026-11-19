Dramatická situácia okolo ruského tankera, ktorý s nákladom 40 000 ton nafty niekoľko dní bezcieľne krúžil v medzinárodných vodách, má nečakané rozuzlenie.
Podľa najnovších námorných a diplomatických informácií sa pre opustené a nešťastné plavidlo napokon našiel odberateľ. Je ním Slovensko.
Loď sa dostala do patovej situácie po tom, čo bola nútená zmeniť kurz pri pobreží Spojených štátov, keďže sa pre jej náklad nepodarilo potvrdiť žiadneho amerického kupca. Vlastne nielen amerického, ale úplne žiadneho.
Plavidlo tak zostalo v Atlantiku bez jasného cieľa v čase, keď ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov opakovane ubezpečuje medzinárodné spoločenstvo o Rusku ako o absolútne spoľahlivom dodávateľovi energií, a to aj napriek rozsiahlemu požiaru, ktorý po útoku ukrajinských dronov zachvátil strategický ruský prístav Usť-Luga.
Kým západné trhy o dodávku nejavili záujem, situáciu sa rozhodla využiť Bratislava, ktorá dlhodobo deklaruje pragmatický prístup k energetickej bezpečnosti a záujem o pokračovanie odberu ruských surovín. Na základe expresnej dohody dostal kapitán tankera nové súradnice.
Podľa dostupných údajov z monitorovacích systémov plavidlo okamžite zmenilo kurz, prekonalo európske vodné cesty a momentálne už smeruje proti prúdu Dunaja.
„Po dňoch neistoty v Atlantiku je to pre posádku veľká úľava. V mapách sme síce museli narýchlo dohľadávať trasu cez vnútrozemie, ale rozkaz znie jasne. Doručiť za každú cenu.
Podmienky na rieke sú špecifické, no slovenským partnerom dopravíme náklad načas a v plnom rozsahu,“ uviedol v krátkom stanovisku kapitán plavidla Sergej Nikolajevič Naftev.
V bratislavskom nákladnom prístave v týchto chvíľach prebiehajú posledné prípravy na uvoľnenie kotviska. Očakáva sa, že tanker s 40 000 tonami nafty dorazí do hlavného mesta v najbližších hodinách.