Čo si všímať, aby ste odhalili svetové sprisahanie. 6 znamení, ktoré by ste nemali ignorovať

Ako zachrániť svet a seba pred tajným sprisahaním?
Nie je to jednoduché. Svet je totiž plný ľudí, ktorí sa tvária, že žijú úplne obyčajný život. Chodia do práce, nakupujú, platia účty, pozerajú televízne noviny a občas si dokonca dajú pivo.
Sú medzi nimi politici, podnikatelia, vedci, umelci, ale možno aj váš sused, ktorý vám každú druhú sobotu požičiava vedome kosačku a nevedome manželku.
Človek by na prvý pohľad povedal, že ide o celkom normálnych ľudí. Lenže práve v tom môže byť problém a celkovo sa na to nedá príliš spoľahnúť. Lebo doba je taká; dnes sa nemôžete spoľahnúť takmer na nič a nikoho.
Podľa viacerých konšpiračných teórií svet už celé stáročia ovládajú tajné spolky. Najčastejšie sa spomínajú slobodomurári a ilumináti.
V závislosti od konkrétnej teórie sa k nim pridávajú aj bankári, politici, rôzne medzinárodné združenia a ďalšie tajné organizácie, o ktorých sme zatiaľ nepočuli. Lebo v tom je pointa tajných organizácií. Nemalo by byť o nich počuť.
Niektorí dokonca tvrdia, že za všetkými stojí jedna obrovská entita, ktorá má pod kontrolou prakticky všetko. Ich plány pritom môžu siahať od svetovej ekonomiky až po počasie. Ak vám teda v júli prší na dovolenke, nemusí ísť o nešťastnú náhodu.
Pripravili sme pre vás niekoľko praktických rád. Ak chcete odhaliť tajné sprisahania, musíte sa naučiť pozerať na svet trochu inými očami a vidieť to, čo si ostatní nevšimnú. Toto je úplný základ.
1. Všímajte si podozrivé geometrické tvary
Napríklad taký trojuholník. To je mimoriadne podozrivý geometrický útvar. Má tri strany, tri vrcholy a podľa niektorých odborníkov aj veľmi úzke väzby na slobodomurárov a iluminátov.
Ak ho nájdete na budove, v logu nejakej firmy alebo na obale výrobku, určite spozornite. A ak je v jeho strede ešte aj oko, máte prakticky vyhraté. Zrejme ste našli, čo ste hľadali.
Samozrejme, nie každý trojuholník musí automaticky znamenať sprisahanie. Presne tak, ako každý kosoštvorec tiež nemusí nutne poukazovať na Renault, všakže.
Niekedy môže ísť o obyčajnú strechu, dopravnú značku alebo logo výrobcu pracích práškov.
Lenže práve takto to celé funguje. Tajné organizácie predsa nemôžu svoje symboly umiestňovať iba na miesta, kde ich každý okamžite spozná.
Musia ich ukrývať aj tam, kde by ich nikto nehľadal. A kde nikto nehľadá? Samozrejme na miestach, ktoré sú najviditeľnejšie. Lebo pod lampou je najväčšia tma.
No ak náhodou objavíte trojuholník a následne zistíte, že ide skutočne iba o trojuholník, nezúfajte, na svete je toľko ďalších trojuholníkov, že jeden z nich bude určite ten, ktorý hľadáte.
2. Americký dolár je oveľa viac než obyčajné platidlo
Ak existuje jeden predmet, ktorý by mal mať každý správny
konšpirátor záchranca sveta dôkladne preskúmaný, je to americká jednodolárová bankovka.
Na jej zadnej strane sa totiž nachádza pyramída s okom. A to už predsa nemôže byť náhoda.
Oficiálne vysvetlenie hovorí, že ide o symboly americkej štátnej pečate. Pyramída má predstavovať silu a trvácnosť Spojených štátov, zatiaľ čo oko symbolizuje Božiu prozreteľnosť.
Veľmi pekné. Takmer dojímavé. Lenže prečo práve pyramída? A prečo oko? A prečo je tá pyramída nedokončená? Človek nemusí byť historik ani odborník na symboliku, aby pochopil, že tu niečo nesedí.
Navyše sa na bankovke nachádza latinský nápis Novus Ordo Seclorum. V preklade približne nový poriadok vekov. A to už znie oveľa menej nevinne.
Samozrejme, oficiálne sa tvrdí, že ide o odkaz na novú éru amerických dejín. Ale čo ak je to v skutočnosti odkaz na nový svetový poriadok?
Možno sa to nikdy nedozvieme. Ale jedno je isté. Ak vám niekto podá jednodolárovú bankovku, nemusíte ju hneď minúť. Najprv si ju dôkladne prezrite.
A ak na nej nájdete oko, rozhodne sa nepozerajte doň príliš dlho. Nikdy neviete, kto sa práve cezeň pozerá na vás.
Ak by ste to predsa len chceli vedieť, skúste kontaktovať Mariána Kotlebu. Ten patrí medzi najväčších znalcov bankoviek.
Na eurobankovkách sa mu podarilo nájsť Satana, možno by vám vedel poradiť aj s americkou jednodolárovkou.
3. Ak sa niekto stretáva za zatvorenými dverami, určite niečo plánuje
Tajné spolky majú jednu nepríjemnú vlastnosť. Svoje stretnutia zvyčajne neorganizujú na námestí, pred mestským úradom alebo v čakárni u zubára.
Radšej sa stretávajú za zatvorenými dverami a to je, samozrejme, veľmi podozrivé.
Človek, ktorý nemá čo skrývať, predsa nemá dôvod zatvárať dvere. Môže sa pokojne stretnúť s priateľmi v reštaurácii, na verejnom priestranstve alebo na parkovisku pred obchodným centrom a debatovať napríklad o počasí, prípadne cenách benzínu.
Lenže slobodomurári majú svoje lóže. V nich sa združujú, rozprávajú, vykonávajú rôzne obrady a údajne diskutujú aj o záležitostiach, o ktorých by sa bežní smrteľníci nemali nikdy dozvedieť.
Robia všetko iné, než to čo majú v názve. Slobodomurára nikdy neuvidíte slobodne murovať. Oni totiž musia mať na všetko plány.
Slobodomurár nie je len taký nejaký klasický dedinský murár, ktorý vám bez problémov postaví dom a stačí mu k tomu iba basa piva. Priam sa tu až natíska otázka, kto z nich je vlastne ten slobodnejší.
Je vhodné preto venovať pozornosť každému, kto sa pravidelne stretáva s rovnakou skupinou ľudí a nechce vám prezradiť, o čom sa rozprávali.
A ak vám povie, že išlo o súkromné stretnutie, máte ďalší dôkaz. Veď načo by niekto potreboval súkromie, keby nemal čo skrývať?
Urobte si test s dverami:
Ak by ste mali podozrenie, že váš gynekológ, urológ či zubár je členom slobodomurárskej lóže, poproste ho, aby nechal pri vašom vyšetrení otvorené dvere do čakárne. Ak odmietne, máte dôkaz.
4. Myslite na to, že ilumináti zrejme nikdy nezanikli
Toto je mimoriadne dôležitá informácia, ktorú by mal poznať každý človek, ktorý sa chce orientovať v problematike svetových sprisahaní.
Ilumináti totiž skutočne existovali. Išlo o tajnú spoločnosť, ktorá propagovala myšlienky osvietenstva a chcela obmedziť vplyv náboženských a politických autorít.
Podľa oficiálnej verzie však zanikli. Ich organizácia sa rozpadla a jej členovia sa rozišli. Lenže ako môžeme vedieť, že naozaj skončili?
Ak boli takí tajní, že o nich bežní ľudia takmer nič nevedeli, mohli sa predsa pokojne stiahnuť do úzadia. Zmeniť názov, spôsob fungovania alebo dokonca celý organizačný systém.
A možno to aj urobili. Čo ak sa dnes stretávajú v úplne iných priestoroch, používajú úplne iné symboly a majú úplne iné mená? Možno už ani sami nevedia, že sú ilumináti.
To by vysvetľovalo mnohé. Napríklad aj to, prečo sa o nich tak málo hovorí.
Ak vám teda niekto bude tvrdiť, že už dávno neexistujú, pokojne sa ho opýtajte, ako to môže vedieť. A ak vám odpovie, že na to existujú historické dokumenty, pripomeňte mu, že dokumenty mohli byť:
sfalšované,
zničené,
alebo nikdy ani nemuseli existovať.
Ukázal vám ich? Nie? Tak všetky tri možnosti môžu byť rovnako zaujímavé.
5. Ak vám niekto tvrdí, že žiadne sprisahanie neexistuje, môže to byť aj jasný dôkaz sprisahania
Toto je azda najdôležitejšie pravidlo zo všetkých. Pri odhaľovaní tajných spolkov totiž môžete naraziť na ľudí, ktorí sa vám budú snažiť vaše zistenia vyvrátiť a tvrdiť, že žiadne tajné spolky neexistujú.
Neznamená to, že vás chcú hneď oklamať, iba nemusia mať presné informácie a rozšírené vedomie.
Aby ste ich dokázali umlátiť argumentmi, máme pre vás zoznam niekoľkých organizácií, ktoré si musíte zapamätať. A popri tom sa mať na pozore a byť všímaví.
Slobodomurári. Hľadajte kružidlo, uholník, zástery. Ide o jediný tajný spolok, ktorého členov spoznáte podľa oblečenia.
Ilumináti. Vznikli v Bavorsku v roku 1776, o pár rokov ich zakázali. Odvtedy sa vraj skrývajú, čo sa im darí skvele, keďže ich nikto nikdy nevidel. A to je presne ten najlepší dôkaz tajnej organizácie.
Templári. Rád bol rozpustený v roku 1312. Dôkaz, že sa im podarilo prežiť, je v tom, že sa o nich dnes ešte stále píše.
Trilaterálna komisia a Rímsky klub. Zoskupenia z roku 1973 a 1968. V oboch prípadoch išlo o diskusie, ale kto by veril, že sa vplyvní ľudia stretávajú len diskutovať.
Davos, teda Svetové ekonomické fórum. Každý rok v januári sa tam zíde pár tisíc ľudí, ktorí tvrdia, že riešia problémy sveta. Podľa internetu ich spôsobujú.
Rotary a Lions kluby. Zbierajú peniaze na dobročinnosť. Je to tak dobrá maskovacia stratégia, že nikto nepochybuje.
Reptiliáni. Nie sú organizáciou, ale vedú ju. Nemajú stránku, pretože nepotrebujú. Namiesto toho majú Soňu Pekovú.
Samozrejme, nie je vylúčené, že sa medzi ľuďmi, ktorí tvrdia, že žiadne sprisahania nejestvujú, nájdu aj celkom obyčajní skeptici. Skeptikov je mnoho, dokonca existujú aj takí, ktorí tvrdia, že neexistuje ani žiadny Boh.
Ale ani to nemusí byť náhoda…
Možno sú platení, prípadne môžu byť zmanipulovaní, a čo by bolo úplne najhoršie, mohli by byť dokonca súčasťou celého systému.
V každom prípade je dôležité, aby ste si zachovali zdravú mieru nedôvery. Najmä voči ľuďom, ktorí vám tvrdia, že sa nemáte čoho báť. Určitá miera obáv je vždy potrebná. Udržiava vás v strehu.
A čo ak má celé sprisahanie ešte oveľa väčší rozmer?
Všetky uvedené rady vám môžu pomôcť odhaliť základné prejavy tajných spolkov. Treba však myslieť aj na to, že jednotlivé teórie sa môžu navzájom prelínať.
Slobodomurári môžu spolupracovať s iluminátmi. Tí zasa s bankármi, bankári s politikmi a politici s médiami.
Kto potom riadi koho, je už trochu komplikovanejšia otázka.
Ibaže by bolo všetko inak…
6. Nezabúdajte na Sorosa. Ten je totiž úplne všade.
Ak ste teraz ostali zmätení, a neviete si vybrať či svet ovládajú slobodomurári, ilumináti, reptiliáni alebo niekto z vyššie spomínaného zoznamu, máme pre vás nakoniec skvelú správu.
V skutočnosti to môže byť oveľa jednoduchšie. Všetko totiž poukazuje na to, že svetový poriadok riadi jeden jediný človek.
A za toto veľké odhalenie vďačíme práve slovenskému politikovi, ktorého meno sa nevyslovuje. A keďže sme Slováci, mali by sme byť naňho nesmierne hrdí a pociťovať neutíchajúcu vďačnosť.
Vďaka nemu Slovensko nie je žiadna diera, ale ukázalo sa ako vyspelá krajina so schopnosťou odhaľovať sprisahania, nenechať sa ovládať cudzími mocnosťami, tajnými spolkami, mimovládkami ani svetovými inštitúciami ako sú OSN, WHO či EÚ.
A kto je ten človek, ktorý riadi celý svet? Áno, správne, George Soros.
Miliardár, filantrop, investor a podľa niektorých mimoriadne dobre informovaných zdrojov aj hlavný architekt prakticky všetkého, čo sa na svete deje.
Jeho možnosti sú zrejme neobmedzené. Dokáže ovplyvňovať vlády, financovať mimovládne organizácie, organizovať protesty, meniť politické pomery a, ak treba, pravdepodobne aj zariadiť, aby vám v nedeľu nešiel internet, vyschla vám tráva a zdochla koza (posledné dve veci sa nemusia nutne stať v nedeľu).
Najzaujímavejšie na tom celom je, že nemusíte mať žiadne dôkazy. Stačí, ak sa niekde stane niečo, čo sa vám nepáči, a Soros je okamžite jedným z možných vysvetlení.
Vyjde niekoľko ľudí do ulíc protestovať proti vláde?
Novinár napíše článok, ktorý sa vám nepáči?
Mladí ľudia majú iné názory ako ich rodičia?
Jasné, za všetkým je kamoš George. Napokon, ak by naozaj nič neriadil, prečo by o ňom toľko ľudí hovorilo?
Samozrejme, nie je celkom jasné, ako to všetko stíha. Veď len koordinácia všetkých týchto aktivít by musela byť práca na plný úväzok.
Možno má veľmi dobrých asistentov, k dispozícii nejaký mimoriadne výkonný počítač. Prípadne jednoducho len takú veľkú moc, že sa naňho vzťahujú úplne iné pravidlá než na nás ostatných.
Ak sa čudujete, ako môže jeden človek ovládať toľko vecí naraz, nezabúdajte, že práve preto, lebo je miliardár. A miliardár je práve preto, lebo dokáže ovládať toľko vecí naraz. Kruh sa uzavrel.
Mimochodom, neviete niekto, čoho a koho symbolom je kruh? Nezdá sa vám podozrivé, že má taký dokonalý tvar?