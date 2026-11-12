Takto môže byť zo Slovenska šťastná, bohatá a prosperujúca krajina

Nová doba
Zabudnite na Štatistický úrad, Eurostat aj ekonomické modelovanie. Roky sa tu dohadujeme, či sa na Slovensku žije dobre, alebo smerujeme do
úplných sračiek chudoby.
A pritom stačilo tak málo: aby sa premiérov bratranec rozhodol zohnať si najnovší iPhone. Nezohnal. Bol vypredaný.
A týmto momentom sa oficiálne skončila akákoľvek debata o socioekonomickom stave krajiny.
Ak si totiž niekto v štáte nemôže kúpiť telefón za 1 600 eur, lebo mu ho pred nosom vyfúkli iní spoluobčania, sme na tom určite lepšie ako Švajčiarsko.
I keď Švajčiarsko je vlastne podľa HDP až 4. krajina v Európe, takže to nemusí byť zasa až taká výhra.
Na začiatok s tým však môžeme pokojne pracovať a vysvetliť si novú, našou sociálnou vládou (alebo teda jedným konkrétnym sociálnym vladárom) pripravovanú metodiku merania životnej úrovne.
Na základe nej sa dokážeme opäť pomerne rýchlo vypracovať na tigra regiónu (alebo iného dravca podľa ľubovôle). A netreba na to ani príliš veľa snahy.
Lebo v tomto konkrétnom prípade nie je ani taká dôležitá skutočnosť, podstatná je jej správna interpretácia.
Návrhy konceptu
Tí chápavejší si nesporne všimli nezvratnú a neúprosnú logiku vypredaných iPhonov a presne táto istá logika je aj základom celého nového konceptu zvyšovania životnej úrovne.
Ak je vypredaná nová elektronika, znamená to, že žijeme v luxuse. Nemusí byť ani vypredaná kompletne, úplne postačí, keď je vypredaná v jednom konkrétnom určenom kamennom obchode či e-shope. Značky a druh elektroniky sa budú priebežne meniť podľa potreby vybraných rodín.
Ak sú plné parkoviská pred obchodnými domami (hlavne vo štvrtky a iné dni, keď sa začínajú akcie), zúri u nás nevídaná prosperita.
Fakt, že 80 % tých ľudí tam ide po zlacnené maslo, salámy bez mäsa, mäso s antibiotikami a ďalšie akciové výrobky, je len nepodstatný detail.
Ak je chorvátske pobrežie plné Slovákov, naša životná úroveň je takmer na maxime. Čo si na dovolenke dovolia, kde sú ubytovaní, ako sa stravujú a koľko konzerv si doniesli z domu, sa nebude skúmať.
Kontrolu bude vykonávať najvyšší štatistický úrad reprezentovaný jedným konkrétnym (nemenovaným) vedúcim predstaviteľom vlády. Ten bude v Chorvátsku priamo ubytovaný a lietať tam bude súkromným lietadlom.
A keďže životná úroveň je takmer na maxime, všetko to pôjde na účet štátu.
A zrazu to do seba zapadá
Aký nájom? Aké vysoké ceny potravín a pohonných hmôt? Aké účty za energie či zdevastované zdravotníctvo, prosím vás?
Všetko sú to len výmysly opozície a neprispôsobivých opozičných analytikov.
Skutočným ukazovateľom blahobytu nie je predsa to, či máte na zaplatenie hypotéky, ale to, či vám operátor stihne doručiť titanium-gray verziu do najbližšieho piatka. Alebo či nájdete voľné miesto na zaparkovanie pred Kauflandom.
Prípadne, či si dokážete zabezpečiť pôžičku na jednu dovolenku ročne v apartmáne tri kilometre od mora v Chorvátsku. Alebo aspoň v Chorvátskom Grobe.
Čo keby sme takto riadili všetko?
Táto geniálna logika následne otvára dvere úplne novému spôsobu spravovania štátu, hoci sa zdá, že implementácia toho aktuálne pripravovaného konceptu v niektorých oblastiach spoločnosti už úspešne prebehla.
Zdravotníctvo
Na vyšetrenie u špecialistu sa čaká pol roka? Nevadí. To predsa znamená, že ľudia sú takí zdraví a plní vitality, že si môžu dovoliť luxus dlhého čakania! To, že si množstvo ľudí radšej priplatí, než by mali čakať, opäť svedčí o vysokej životnej úrovni a o ľudskej bolesti a zúfalstve nevypovedá absolútne nič.
Školstvo
Učitelia zarábajú málo? Aspoň u nich existuje motivácia učiť deti skromnosti a nebažiť po nejakých amerických diablových vynálezoch za 1 600 eur.
Veď už aj v Biblii sa píše, „že kde príde pýcha, príde aj hanba, no u skromných je múdrosť“. Podľa novej vládnej logiky to teda znamená, že ak chcete byť múdri, stačí, ak budete skromní.
Cesty a infraštruktúra
Výtlky na cestách nie sú zanedbaná údržba, ale spomaľovače, aby si občan v aute stihol vychutnať krásy slovenskej prírody.
Okrem toho nedostavané diaľnice nie sú chybou v programovom vyhlásení, ale zámerom, ktorý má za úlohu previesť domácich, ale aj cezpoľných po všetkých kútoch našej krásnej
socialistickej vlasti a ukázať im z nej čo najviac.
Zároveň majú oba dva zámery za úlohu priviesť ľudí k pokore a takému akémusi spomaleniu, keďže vláda si myslí, že život je príliš rýchly a bláznivý a spomalenie by malo slúžiť na zlepšenie psychického zdravia.
Štúdia, ktorá skúmala názory šoférov na túto problematiku, spadá pod utajené skutočnosti. Nezostáva nám tak nič iné, ako jej veriť.
Aký je teda výsledok?
Fínsko meria životnú úroveň kombináciou vysokého ekonomického výkonu, dostupnosti kvalitných verejných služieb a indexov kvality života či subjektívnej spokojnosti obyvateľov.
Bhután meria rozvoj krajiny prostredníctvom oficiálneho indexu Hrubého národného šťastia, ktorý nadradzuje duševné zdravie, kultúrne hodnoty, dobrú správu štátu a ochranu prírody nad samotný ekonomický rast.
Na Slovensku sa po novom bude merať životná úroveň podľa toho, či si bratranec dona Roberta má kde kúpiť najnovší iPhone za 1 600 eur.
Ak sa vám osobne zdá, že je na Slovensku drahota, zlyháva vám zdravotníctvo alebo výplata nestačí na hypotéku, iba sa zle dívate.
Všetko je to očividne len otázka nastavenia mysle a výberu tých správnych štatistických ukazovateľov.
Dnes sa mi napríklad stalo toto…
Bol som v Kauflande a išiel som okolo oddelenia pečiva. A viete, čo som tam videl? Rožky.
Plné regály rožkov. Nikto ich nekupoval. Pritom stoja len zopár centov a napriek tomu ich bolo všade plno. Ako je možné, že ich je v obchodoch také množstvo?
Usúdil som, že ich je preto tak veľa, lebo životná úroveň obyvateľov je zrejme veľmi nízka a ľudia si ich nemôžu dovoliť.
Dáva to predsa logiku. Čím viac rožkov zostáva v regáloch, tým horšie sa ľuďom žije.
Alebo sa na to tiež len zle pozerám?