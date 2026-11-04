Hádanka z dejín: Svet, ktorý stratil súvislosť

I
Pri jednej ceste po názov krajiny v roku XXXX za mnou prišiel šéf veľkej .............. strany a opýtal sa ma, ako je to možné, že sa POLITIK stal takým známym a získal toľko prívržencov. Ukázal som na časopis, ktorý ležal na stole, a povedal som, nech sa pozrie. Na prvej strane bola skoro nahá tanečnica; na druhej cvičil prápor vojakov s guľometom a pod tým bol vyobrazený vedec X. Y. v laboratóriu; na tretej strane bol vývoj bicykla od polovice 19. storočia do dneška; vedľa nejaká čínska báseň; na ďalšej strane boli gymnastické cvičenia robotníkov z továrne Y. Z. vo voľnom čase, pod tým uzlové písmo ktoréhosi juhoamerického indiánskeho kmeňa a oproti poslanec A. na letnom byte.
„Takto prijíma dnešný človek svet okolo seba,“ povedal som. „V chaose bez akejkoľvek súvislosti; to ukazuje, že aj v jeho vnútri je nesúvislý zmätok. Dnešný človek sa už nestretáva s pevnými danosťami vecí a veci už k nemu neprichádzajú každá sama za seba, on k nim napokon tiež nepristupuje nejakým osobitným aktom; k dnešnému človeku, v ktorého vnútri je nesúvislý zmätok, sa prúdom valí nesúvislý chaos zvonku. Nikto už neskúma, čo vlastne prichádza, všetci sú spokojní, že prichádza vôbec niečo, a do toho nesúvislého chaosu sa vojde všetko a každý – aj POLITIK: on je totiž tiež v ľudskom vnútri bez toho, aby si ktokoľvek všimol, ako sa tam dostal, a vôbec nezáleží na jednotlivcovi, ale na schopnosti POLITIKA, či chce vnútrom človeka len tak prejsť, alebo sa v ňom pevne uchytiť“.
Táto nesúvislosť ilustrovaného časopisu je skoro staromódna, priam remeselná v porovnaní s rádiom. Rozhlas prevzal tú strojovú produkciu nesúvislého chaosu. 6. hodina: ranná päťminútovka. 6.10: koncert z gramofónových platní. 7. hodina: správy. 8. hodina: kurz morzeovky. 9. hodina: ranná kázeň. 9.30: v kolovej osade. 10. hodina: Beethoven – sonáta pre flautu a klavír. 10.30: poľnohospodárska prednáška. 10.45: správy zo sveta. 11. hodina: predohra k opere Rienzi, a tak ďalej až po kurz španielčiny o 22.10 a okienko pre milovníkov džezu o 22.10.
Tento rozhlasový svet nielenže sám osebe je nesúvislý, on nesúvislosť priamo vytvára, od samého začiatku produkuje veci tak, že spolu nesúvisia a že sa jedno po druhom zabúda skôr, než sa skončí; od samého začiatku je všetko v oblaku zabudnutia. Tento vonkajší svet predpokladá, že vnútro človeka nie je schopné vnímať veci sveta v súvislosti – totiž tak, ako sú, ako trvajú a ako spolu vo svojej podstate súvisia; od samého začiatku operuje s vnútornou diskontinuitou, s nesúvislosťou človeka – s tým pracuje.
Skrátka, už nie je nijaký vonkajší svet, ktorý by bolo možné spoznávať, pretože ide o chaos v samom princípe – nijaké vnútro už to nie je schopné jasne rozlíšiť, pretože aj vo vnútornom svete je chaos. Preto človek nejde za objektmi nejakým vôľovým aktom, už predmety nevolí a neskúma ich: svet sa rozpustil, objekty sa bez súvislosti kĺžu okolo nesúvislého človeka. To, čo plynie, je ľahostajné, dôležité je iba to, že niečo plynie. Do tohto prúdu sa teda môže votrieť čokoľvek, aj POLITIK, a človeku je milšie, že sa objavuje aspoň POLITIK, než keby sa neobjavovalo vôbec nič. „Pozdrav“ POLITIKovi, ktorý v tom chaose nielen plynie okolo, ale tiež dbá, aby tento plynúci chaos neprestal – on, ktorý lepšie než iný poháňa túto mašinériu bežiaceho pásu udalostí a vecí.
Veľkomesto samo osebe je výrazom tejto nesúvislosti. Nesúvislosť sa mu stala stavebným kameňom, ba priam cementom. Línie domov sú ustavične pretrhávané pohybmi áut, električiek a vlakov, ktoré sú ako stroje trhajúce všetko. Postavy ľudí sa ako v nejakej zlej hre rozpadli na tmavé body rozhodené medzi múrmi domov a ulicami. Nebo tu vyzerá vzdialenejšie od povrchu zeme ako inde, ani ono už nesúvisí so sebou samým, rozťaté napoly ostrými lietadlami.
II
V tomto vonkajšom chaose sa teda POLITIK mohol ľahko votrieť do zmätku vnútorného, v tejto nesúvislosti sa mohol ukázať popri čomkoľvek, ku všetkému sa hodil: taký, aký bol, sa hodil ku všetkému vnútorne nesúvisiacemu.
A keď sa v tomto chaose stále znovu a znovu ukazoval, bol viditeľnejší než ostatné nesúvislosti, ľudia si na neho zvykli a brali ho ako zubnú pastu, ktorá sa stále znovu a znovu objavuje v spleti časopiseckých reklám. Onedlho sa javil ako jediná realita vo svete, v ktorom sa všetko ostatné objavuje len preto, aby to hneď zase zmizlo.
Sorel usudzuje, že dnes je v demokratickej krajine možné, aby hŕstka ľudí uchvátila mocenské prostriedky a zaviedla diktatúru. To sedí. Ale je to možné len preto, že dnes každý kĺže po povrchu všetkého, a preto kĺže aj po mocenských prostriedkoch štátu; kĺže po nich bez toho, aby si to všimol, nieto aby si to všimli ostatní; nepotrebuje sa nijako zvlášť namáhať, nepotrebuje o mocenské prostriedky bojovať, ľudia sa ich chopia tak, ako sa chopia čohokoľvek v tom zmätku, po ktorého povrchu sa kĺže. Odohráva sa to len náhodou v matérii politiky, v tomto svete okamihovosti a nesúvislosti by bolo možné sa namiesto politiky a demokracie chopiť čohokoľvek iného. Neexistuje teda žiadna história uchopenia moci ani žiadna teória či náuka, existuje iba teória a náuka chaosu.
POLITIK nepotreboval nič dobývať – štruktúra diskontinuity, všeobecná nesúvislosť pre neho všetko dobyla už vopred. To spôsobuje, že sa takýto diktátor snaží vynahradiť si „boj“, ktorý na získanie moci vôbec nebol potrebný: teraz, keď už moc má, usiluje sa obklopiť všetkými jej krikľavými znakmi a násilím a vraždami si dokázať, že sa stal diktátorom vlastnou akciou a nie náhodnou konšteláciou chaosu.
Iba vo svete totálnej diskontinuity sa mohlo také nič ako POLITIK stať vodcom, pretože kde je všetko nesúvislé, nie je s čím porovnávať. Pred človekom stál len jeden jediný POLITIK: v tomto svete, kde sa každým okamihom všetko mení, bol každý rád, že pred ním stojí ničotný POLITIK. V hierarchicky usporiadanom svete by sa ničotný POLITIK sám od seba ocitol v ničote, nedalo by sa teda nič vidieť. POLITIK bol exkrementom sveta démonov a poriadkom skutočného sveta by bol zmetený.
V tomto svete nesúvislosti sa už dávno pred POLITIKom stalo, že ničota či priemernosť bola vyzdvihnutá k absolútnu a že sa potom o zabsolutizovanom nič hovorilo, písalo alebo sa uverejňovali jeho fotografie, akoby bolo ťažiskom národa, okolo ktorého sa má všetko zoskupovať. Raz to bola filmová hviezda, inokedy vynálezca nejakého vetrom poháňaného motora, prezident akadémie alebo stratosférický letec či autor nejakého umelo nafúknutého bestselleru – nie inak ako neskôr POLITIK.
Nepatrné a ničotné sa teda vždy vyhlasovalo za veľké a rozhodujúce, avšak predtým, vo svete kontinuity, sa vždy za tým nepatrným a ničotným dalo vidieť niečo veľké a významné; doteraz to existovalo, len to bolo pozakrývané – lenže v POLITIKovej dobe a dlho pred ňou už nebolo vidieť nič než to ničotné, a predovšetkým: stálo tu na prvom mieste, vedľa neho už nebolo nič než prázdnota, z ktorej všetko skutočne veľké a významné bolo vyhnané.
Z citovaného textu vyplýva mrazivé varovanie pre dnešok: nebezpečenstvo neprichádza v podobe geniálneho zloducha, ktorý premôže pevnú spoločnosť. Prichádza vtedy, keď sa naša pozornosť rozpadne na tisíc fragmentov a z verejného priestoru vytlačíme skutočné hodnoty, hĺbku a odbornosť. V takej chvíli zostane prázdnota — a do nej bez akéhokoľvek odporu vstúpi podpriemernosť, ktorá sa vyhlási za absolutno. Pozrite sa na dnešný svet politiky a sociálnych sietí: koľko takýchto "zabsolutizovaných niktošov" dnes zapĺňa prázdno okolo nás?
Text pochádza z diela švajčiarskeho filozofa Maxa Picarda (Hitler v nás, 1946). Opisuje Nemecko v roku 1932, médiá ako rádio či obrázkové časopisy a osobu Adolfa Hitlera. Ukazuje, že totalita nepotrebovala premyslený plán – stačilo jej len vstúpiť do prázdnoty a nesúvislého zmätku v mysliach ľudí.