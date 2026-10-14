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14. okt 2026 o 21:12
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Čo by som vylepšil vo volebnom zákone

Na základe toho, ako sledujem dianie v našom štáte, by som (keby som mohol) vo volebnom zákone a iných súvisiacich zákonoch zmenil:

Marian Vojtko
Marian Vojtko Bloger
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1.
Členovia vlády (premiér, ministri, štátni tajomníci) a členovia predsedníctva NR SR (predseda, podpredsedovia) počas výkonu svojho úradu nemôžu kandidovať vo voľbách na post prezidenta, predsedu VÚC, primátora a starostu.

2.
Zvolení poslanci NR SR, ktorí neprevzali v riadnom termíne mandát, alebo ho po prevzatí prestali vykonávať (napr. z dôvodu prevzatia inej štátnej funkcie), už ho znovu naspäť získať nemôžu. Nastupujúci náhradník sa stáva riadnym poslancom až do konca volebného obdobia.
Výnimkou je prerušenie výkonu mandátu poslankyne z dôvodu pôrodu a s ním súvisiacich materských povinností. Vtedy jej mandát nezaniká, a keď jej to materské povinnosti umožnia, môže sa vrátiť k výkonu svojho poslaneckého mandátu. Náhradník, ktorý vykonával mandát miesto nej sa stáva znovu čakajúcim náhradníkom v prvej pozícii, ako bol aj predtým.

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3.
O potrestaní poslanca, ktorý porušil svoje povinnosti vo výkone poslaneckého mandátu, by nemal rozhodovať predseda NR SR, ale prezident SR.
Návrh na potrestanie poslanca môže prezidentovi podať predsedníctvo NR SR, alebo mandátový a imunitný výbor, a tiež aspoň tridsiati poslanci NR SR.
Ak prezident SR rozhodne o potrestaní poslanca, ten môže o preskúmanie tohto rozhodnutia požiadať Ústavný súd SR, ktorý vydá záväzné rozhodnutie do 30 dní.
Ak prezident zamietne návrh na potrestanie poslanca, alebo nariadený trest je neprimerane mierny vzhľadom na závažnosť previnenia, rovnako sa na Ústavný súd môžu obrátiť tí, čo podali návrh na potrestanie poslanca.

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4.
Ak porušil práva poslanca pri výkone jeho mandátu počas rokovania NR SR predseda alebo podpredseda NR SR, ktorý viedol rokovanie parlamentu, rovnako môže podať sťažnosť prezidentovi 30 poslancov, pričom trestom v prípade závažného porušenia práv poslanca, môže byť aj pozbavenie funkcie predsedu alebo podpredsedu NR SR. Takto potrestaný poslanec sa už v tom istom volebnom období nemôže opätovne stať členom predsedníctva NR SR. Plénum NR SR na uvoľnené miesto zvolí iného poslanca.

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Súhlasili by ste s takýmito úpravami?

Ešte mám nejaké nápady o elektronickej forme volieb, ale to inokedy.

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Marian Vojtko

Marian Vojtko
Bloger 
  • Počet článkov:  312
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  • Páči sa:  1 049x

Keď bolo PMD 85 hitom, uchvátili ma počítače. Na istý čas sa mi stali profesiou... Napokon ma však uchvátil Niekto iný. Zoznam autorových rubrík:  Zo životaSvet v ktorom žijemedumkyKocúrkovo SRslovenčinaCirkev v súčasnostifinancovanie cirkviModlitbyŽivot KristaDejiny CirkviKristus a myZaujimavosti o svätých a cirkvMyjavaSpomienkyXXXLNezaradené

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