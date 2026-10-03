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3. okt 2026 o 19:08
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Kedy zomrel sv. František?

Prečo je sviatok sv. Františka 4. októbra, keď on zomrel 3. októbra?

Marian Vojtko
Marian Vojtko Bloger
Kedy zomrel sv. František?
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V 13. storočí, keď žil svätý František, ešte neexistovali hodinky. Čas sa stále ešte počítal tak, ako v staroveku - podľa slnka.
Podľa tohto počítania času, keď slnko zapadlo, skončil deň. A nocou začínal deň nový.
Keďže sv. František zomrel večer, po západe slnka, podľa vtedajšieho počítania času už bol 4. október. A tak sa tento deň jeho odchodu do večnosti stal aj jeho sviatkom.
Keď bol neskôr vynájdený hodinový stroj, čas sa dal počítať presne nielen na hodiny, ale aj minúty. A tu nastal problém: západ slnka nemal rovnakú hodinu a minútu každý deň, ale sa podľa ročného obdobia menil.
Preto bolo praktickejšie začať počítať nový deň od polnoci, ako to robíme doteraz.
A tak podľa súčasného počítania času sa uvádza, že sv. František zomrel večer - ešte 3. októbra. Ale dátum sviatku v cirkevnom kalendári zostal nezmenený.

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Miesto, kde zomrel sv. František:

Marian Vojtko

Marian Vojtko
Bloger 
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Keď bolo PMD 85 hitom, uchvátili ma počítače. Na istý čas sa mi stali profesiou... Napokon ma však uchvátil Niekto iný. Zoznam autorových rubrík:  Zo životaSvet v ktorom žijemedumkyKocúrkovo SRslovenčinaCirkev v súčasnostifinancovanie cirkviModlitbyŽivot KristaDejiny CirkviKristus a myZaujimavosti o svätých a cirkvMyjavaSpomienkyXXXLNezaradené

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