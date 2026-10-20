Zlaté Moravce – najzadlženejšie mesto, kde svojich úradníkov platia dvojmo

INEKO zaradilo Zlaté Moravce za rok 2025 opäť na úplný chvost rebríčka hospodárenia miest. Už tretíkrát za posledných päť rokov sme tak skončili ako najmenej hospodárne mesto na Slovensku. V rebríčku zadlženosti sa dlhodobo držíme v top trojke – tentoraz nás predbehli iba bratislavský magistrát a Spišské Vlachy.
Keď sa prechádzate po meste, pri mnohých budovách máte pocit, akoby sa tu zastavil čas. Najväčšia pamiatka celého regiónu, Župný dom, chátra už celé desaťročia. Mesto dodnes nezabezpečilo projektovú dokumentáciu, bez ktorej sa o peniaze na jeho obnovu nemôže ani uchádzať.
V mnohých mestách majú pred voľbami upratané aspoň centrá, v Moravciach je však stále neporiadok. Ten sa nedrží iba v uliciach, ale aj na magistráte.
Pokazené auto aj 1,5-miliónová dotácia
V marci som informovala, že mesto prišlo o už schválenú 1,5-miliónovú dotáciu z regionálnych eurofondov (tzv. IÚI fondov) na obnovu Kaštieľa Migazzi pre banálne pochybenie. Ani po viac ako pol roku od tejto udalosti nedošlo k vyvodeniu žiadnej zodpovednosti. Zodpovednej vedúcej zamestnankyni bol odvtedy dokonca zvýšený plat.
V júni som sa na zastupiteľstve zase pýtala vedenia mesta, prečo opravu služobného vozidla poškodeného nesprávnym tankovaním primátora hradili občania z verejného rozpočtu. Odpoveď neprišla. Po mediálnom tlaku však primátor údajne náklady na opravu uhradil sám.
Úradníci platení dvojmo
Magistrát v Zlatých Moravciach trpí štandardnými problémami slovenských úradov – od obrovskej prezamestnanosti a zamestnávania po známosti až po neadekvátne vysoké finančné ohodnotenie vybraných zamestnancov.
Okrem toho však máme aj ďalšiu slovenskú raritu. Viacerých úradníkov platíme dvojmo. Popri plate, osobných príplatkoch a odmenách dostávajú peniaze aj cez dohody o vykonaní práce či pracovnej činnosti.
Napríklad za „pomocné účtovnícke práce“ alebo „prípravu podkladov k vymáhaniu pohľadávok“ – teda za činnosti, ktoré patria do ich bežnej pracovnej agendy v trvalom pracovnom pomere (TPP). Časť pracovnej agendy bola dokonca účelovo vyradená z TPP niektorých zamestnancov, aby im následne mohla byť rovnaká činnosť fakturovaná na dohody.
Astronomické sumy pre vlastných
16 868 € za montáž a presun nábytku, ktoré trvali 1 686 hodín.
18 388 € za stavebný dozor referentovi stavebného úradu – hoci išlo o konflikt záujmov. O 1 800 € mesačne si ten istý zamestnanec prilepšil ako záskok za kolegyňu na PN a počas štyroch mesiacov tak poberal dva celé platy.
Vedúcej oddelenia investičnej výstavby mesto vyplatilo z dohôd 6 555 € za administratívnu činnosť a koordináciu investičných projektov, hoci to spadá pod jej bežnú náplň práce.
Vedúca oddelenia strategických činností dostala 3 019 € za manažment eurofondového projektu, aj keď prípravu projektov EÚ má jej oddelenie priamo medzi svojimi úlohami.
Rovnako je to aj pri referentovi IT, ktorý dostal 4 011 € ako „správca informačného systému“, hoci činnosti uvedené v dohode podľa kontrolóra tvorili jadro jeho TPP.
Vedúci oddelenia vnútornej správy zase dostal za „customizáciu systému Open Data“ 3 705 €. Počas vykazovania 12-hodinových pracovných zmien na dohodu pritom čerpal dovolenku. Samotné zapojenie vedúceho organizačno-právneho útvaru do špecializovaných IT činností kontrolór označil za otázne. Ako „správca siete“ si zase prilepšil o ďalších 2 705 €.
Vedúca ekonomického oddelenia si zase ako manažérka projektov prilepšila o 8 170 €. Internému zamestnancovi mesto vypláca za „kúrenie“ navyše k bežnému platu 600 € mesačne.
A to je len zlomok zo všetkých dojednaných dohôd.
Eurofondy ako ďalšie prilepšenie k platu
Mesto nehospodárne nenakladá len s vlastným rozpočtom, ale rovnako arbitrárne udeľuje aj prostriedky získané z európskych zdrojov. Dvaja manažéri kybernetickej bezpečnosti dostali spolu takmer 19 tisíc €, UX dizajnérovi bolo vyplatených 10 091 €.
Za rovnaký projekt dátový špecialista dostal 8 740 € a kľúčový špecialista 5 520 € (dĺžka trvania tejto dohody bola približne mesiac, takže zamestnanec by popri TPP musel na dohode pracovať v priemere približne 8 hodín denne).
Všetky tieto peniaze putovali interným zamestnancom magistrátu. Mestský úrad však nezamestnáva nikoho s potrebnou kvalifikáciou na všetky tieto činnosti – magistrát má iba jedného IT zamestnanca. Kto všetko a za akú činnosť tieto financie dostal? To už sa zrejme nedozvieme.
Svetlo na konci tunela?
Už v túto sobotu sa konajú komunálne voľby a pre mnohé mestá to znamená aj šancu na nový začiatok. Snáď ani Moravce nebudú výnimkou. Ktokoľvek sa stane primátorom a bude mu skutočne záležať na rozvoji mesta, čakajú ho neľahké štyri roky.
Rozvrátená mestská kasa, vysoké dlhy, prehraté súdne spory aj zmluvy, z ktorých ťažko hľadať úniku. A rokmi betónovaný prospechársky systém aktuálneho vedenia, ktorý zmenám naproti s otvorenou náručou nepôjde. Držme si palce.
(autorka je poslankyňa MsZ Zlatých Moraviec a NSK)