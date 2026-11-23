Dva dni pred Martinovými meninami, 9. novembra 2026 som sa zúčastnil derniéry Plechového bubienka v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
Divadelná hra je založená na rovnomennom, nemecky písanom románe Die Blechtrommel od Güntera Grassa (1927–2015) z roku 1959. Ide o bestsellerový a kultový román, autorovo najznámejšie dielo, aj za neho získal Nobelovu cenu v roku 1999. Na filmové plátno ho priniesol Volker Schlöndorff v roku 1979 a napokon – čo je pre nás dôležitejšie – na divadelné dosky ho adaptoval Armin Petras v roku 2010.
Prešovská premiéra bola 23. mája 2025 a recenzovaná inscenácia bola uvádzaná na malej divadelnej scéne. Režíroval ju Marek Zákostelecký, text preložila Zuzana Reveszová, dramaturgiu zastrešovala Nikoleta Hvizd Tužinská, scénu a kostýmy navrhol režisér, hudbu zložil Martin Husovský a projekcie zabezpečovala spoločnosť Just Filmin’.
Peter Krivý stvárnil hlavnú postavu, Oskara. Jeho prejav bol presvedčivý, pôsobil stotožnený s rolou, dokázal vyjadriť vnútorné prežívanie svojej postavy, jej rozpoltenosť, nezakorenenosť, absurditu, do hrania vložil veľa energie a schopností. Bolo evidentné, že nad svojou rolou rozmýšľal a pochopil ju. Osvetlenie bolo jednak konvenčné zhora a bokov, jednak v strede javiska zospodu, pokiaľ sa herec postavil nad tieto reflektory, tak osvetlením vznikal bizarný, zlovestný obraz. Bol aj jediným hercom na javisku videným tvárou v tvár. Všetci ostatní herci – Slavomíra Fulinová, Gabriela Očkajová, Miroslav Bodoki, Michal Novodomský, Katarína Pustaiová, Jana Evelley, Filip Lenárth, Igor Kasala, Jakub Kuchár, Samuel Gáfrik a Michal Hajdu – vystupovali iba za pozadím scény a svetelným zdrojom sa premietali ich tiene na biele pozadie. Vyžadovalo si to perfektnú synchronizáciu, lebo herci sa navzájom nevideli. Tým, že ostatní herci nevystupovali priamo na javisku, ale sa objavovali iba ako čierne siluety na bielom plátne/papieri, predstavenie nadobúdalo surrealistické vyznenie. Takto poňatá scéna robila hru výnimočnou, ozaj kreatívnou. Počas záverečného klaňania títo herci neprišli na scénu pred bielu plochu, takže nie každému muselo byť zreteľné, že išlo o reálne prítomných hercov vytvárajúcich tieňohru, a nie iba o prednahratý záznam premietaný na plátno. Scéna bola riešená minimalisticky, bola ňou izba v liečebnom ústave, tvorila ju posteľ a stolička, tiež plechový bubienok (pomerne veľký pre 3-ročného chlapca). Hudba vhodne dopĺňala zamýšľanú dramaturgiu. Inšpíciu a sledovanie textu zabezpečovala Mária Sabolová.
Protagonistom je Oskar Matzerath. Narodil sa v roku 1924 a ako trojročný sa rozhodol, že prestane rásť. Nechcel sa stať dospelým, lebo svet dospelých vnímal ako krutý, pokrytecký a vyplnený klamstvami. Práve na tretie narodeniny dostal plechový bubienok, ktorý sa stal jeho najobľúbenejšou vecou. Bubnovaním vyjadroval svoje pocity a reagoval na udalosti okolo seba. Mal aj zvláštnu schopnosť, dokázal prenikavým krikom rozbíjať sklá. Príbeh sa odohráva v rokoch 1952–54, keď Oskar je už dospelý a nachádza sa v liečebnom ústave a tam rozpráva svoj príbeh. Predstavuje svoje prežívanie a spoznávanie krutej reality sveta, spomenul napríklad matku Agnes, otca Alfreda, spadnutie zo schodov, vojnové udalosti počas nacizmu, partnerské vzťahy (napr. jeho matka mala pomer s manželovým bratrancom, takže nie je isté, kto je jeho otcom), o svojom vzťahu k ženám, konkrétne k Márii, návšteva cirkusu s trpaslíkom a podobne. Celkovo je hra symbolicky vrstevnatá, plná absurdity, čierneho humoru a surrealizmu.
Plechový bubienok reflektuje nástup nacizmu, druhú svetovú vojnu a povojnovú spoločnosť, ale nemienim sa na tieto oblasti sústreďovať; rovnako sa nechcem zamerať na konvenčné theatrologické oblasti ako scénu, hudbu, moduláciu hlasu, pohybovú zložku, či gestikuláciu; ani na porovnávanie inscenácie s knihou. Naproti tomu predložím filosoficko-axiologickú esej oscilujúcu okolo tém dobra, slobody, morálnej zodpovednosti, manipulácie a vzťahu jedinca a spoločnosti.
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U hlavnej postavy, Oskara Matzeratha, možno nájsť trojicu fundamentálnych znakov, ktorými sa rozhodol líšiť od iných, hlavne od dospelých a väčšinovej populácie.
Prvým znakom je, že sa rozhodol prestať rásť. Takýmto viditeľným znakom sa rozhodol nepatriť do sveta dospelých, ktorý sa mu priečil. Videl tam pretvárku, lži, pokrytectvo, krutosť, podvádzanie a obdobné neprávosti, premnoho negatív. Uvedomoval si, že pokiaľ by jeho vzhľad bol totožný s dospelým človekom, tak by sa musel správať tak, ako sa správajú aj ostatní dospelí, teda klamať, využívať, mať dvojitú morálku, manipulovať, zabíjať. No takýto život sa mu nepozdával, toto nebol svet, v ktorom by chcel žiť, takže jeho odpoveďou bolo zostať malý, či dokonca maličký ako dieťa a kvôli drobnosti nevstúpiť do sveta dospelých. Zachoval si odstup od sveta dospelých, takto vizuálne voči nemu protestoval, fyziologicky sa rozhodol ukázať, že nechce byť súčasťou ich sveta a zostal vo svojom nevinnom svete, ako by sa niekto domnieval, ktorý sa ešte nepreklonil k degradovanosti. Tým spochybňuje zaužívanú ilúziu, že vek automaticky prináša múdrosť a morálku. Biologická zrelosť ešte neznamená zrelosť mravnú. Oskar ukazuje, že citlivosť a odpor voči nespravodlivosti si možno uchovať aj bez toho, aby človek prijal masku dospelosti a zostáva tak živým svedomím, ktoré ešte dokáže rozoznať skutočné dobro od toho, čo spoločnosť iba pokrytecky toleruje.
Ďalším znakom je jeho plechový červeno-biely bubienok, či skôr bubon. Nie je hračkou, jeho význam je hlbší. Je Oskarovým hlasom, spôsobom artikulácie slov a citov. Používa ho ako symbol vzdoru, protestu a rebelstva voči spoločnosti, predstavuje jeho alternatívny hlas, jeho spôsob komunikácie. Poskytuje mu slobodu vyjadrovania, no súčasne mu dáva aj imunitu, lebo nevyjadruje slovami za ktoré by mohol byť postihovaný, ale len zvukmi, tónmi a rytmom. Bubnovaním ukazuje odmietanie spoločnosti skonštruovanej dospelými, pričom neodmieta len ich spoločnosť, ale aj niečo hlbšie, konkrétne ich pravidlá. Navyše nielenže nechce zapadnúť do sveta dospelých, ale im to aj ostentatívne dáva najavo. Je hlasom človeka, ktorý nemôže komunikovať slovami, no súčasne nechce mlčať, tak komunikuje bubnovaním; je symbolom slobody, individuality a vlastných pravidiel. Bubienkom si tak vytvára vlastný priestor mimo dosahu spoločenských autorít a ich zviazaného jazyka. Vynucuje si právo byť vypočutý, hoci jeho prejav nespĺňa predstavy väčšiny. Dokazuje tým, že jednotlivec nemusí hovoriť rečou väčšiny, aby mal právo vyjadriť vlastný postoj.
No a tretím znakom je jeho krik. Je jedným z jeho nástrojov; nesúži ani tak na vyjadrenie negativity, ale na deštrukciu vecí, lebo krik je tak burácajúci, že ním dokáže ničiť predmety, konkrétne rozbíjať okná. Najsamprv vonkajší svet chápe so všetkými negatívami a následne prostredníctvom kriku vyjadruje svoj odpor. Vzhľadom na svoju fyziológiu (je malý, ba až drobnučký a teda aj slabý), nemá k dispozícií veľa možností ako zmeniť veci, a z vhodných možností je najúčinnejšia forma kriku. Predstavuje najsilnejšiu formu protestu, je otvoreným vzdorom voči svetu, ktorý sa mu nepáči. Je odmietaním spoločenského jazyka, hlasom bezmocného jednotlivca, deštrukciou ilúzie dokonalosti, prejavom frustrácie a existenciálnej úzkosti, je tiež vyjadrením osoby, ktorá sa odmieta podriadiť a mlčať. Ukazuje ním bezmocnosť a frustráciu zo sveta a je aj ilúziou zakrývajúcu vlastnú slabosť a menejcennosť. V porovnaní s bubienkom je zreteľnejšou stránkou individuality a názorov, ktorý umožňuje omnoho diferencovanejšie vyjadrovanie a komunikovanie posolstva, aj čo sa týka pozornosti, cielenosti, aj čo sa týka výsledku. Funguje narúšaním vonkajšieho pokoja a ilúzie dokonalosti sveta dospelých. Krikom do spoločnosti priamo zasahuje, no zároveň odmieta hrať podľa jej pravidiel a neprijíma jej pokrytecký jazyk.
Na základe predostretej interpretácie sa zdá, že Oskar je dobrým človekom, ktorý poukazoval na pokryteckosť, chyby a nezodpovednosť iných a tiež na zlú spoločnosť; okrem toho bol obeťou systému. Bola by to zaujímavá a pekná interpretácia, pokiaľ by nemala aj druhú stranu... Lebo Oskar nie je až taký dobrý!
Veruže nie, on ani zďaleka nie je len pozitívnou postavou! I on manipuluje, využíva iných a deštruuje.
Oskar sa rozhodol prestať rásť, teda vizuálne odmietol sa stať dospelým. No aj tak sa postupne stáva súčasťou sveta, ktorý odmietal. Lenže osoba sa nemôže pozbaviť zodpovednosti tým, že odmietne dospieť. Nemôže sa tváriť ako dieťa a tvrdiť, že za zlo vo svete môžu iba ostatní. Je mravne spustnuté vypočítavo si zachovať výzor bezbranného dieťaťa a užívať všetky výhody z toho plynúce a súčasne na druhej strane mať intelekt a vôľu dospelého človeka a užívať ich ako dospelý. Aj on mal chyby, nebol iba nevinným dieťaťom, ale nebol ani zlým človekom. Dokázal byť sebecký, vypočítavý, manipulatívny, no aj zraniteľný, zranený, súčasne aj zraňujúci. Pozor! Ak sa pokúšame interpretovať Oskarov život, tak môžeme zaľahko podľahnúť omylu, lebo on môže manipulovať aj s nami, keďže máme iba jeho interpretáciu sveta a nezdieľame nijakú inú perspektívu, než jeho. To sa prejavuje aj tým, že Oskar je jediná postava, ktorú vidíme tvárou v tvár, všetky ostatné postavy sú len obrazy, tiene a projekcie (čo môže vytvárať dojem, že sú výsledkom Oskarovej subjektívnej interpretácie, alebo dokonca iba produktom jeho vedomia).
Jeho bubienok nie je len nástrojom, ktorým sa vyjadruje, ale aj inštrumentom ktorým ovplyvňuje, ba až manipuluje iných. Vie ním vyvolať chaos, provokovať, manipulovať a narúšať iných, takže nepredstavuje inštrument bezbrannej osoby, ale aj mechanizmus pomocou ktorého získava dominanciu. Jeho použitie nie vždy je prejavom vzdoru, ale aj prejavom egoizmu, manipulácie a svojvôle. Odmieta autoritársko-mocenské prístupy iných, no bubienkom si vytvoril vlastný autoritársko-mocenský nástroj. Poskytuje mu asymetriu medzi právom konať a povinnosťou niesť následky, lenže sloboda bez zodpovednosti sa môže stať svojvôľou. Odmieta podriadenosť, no sám bubienkom podriaďuje iných. Nechce byť súčasťou sveta, no súčasne z neho nedokáže uniknúť. Natíska sa tak otázka, či odmietnutím pravidiel získava skutočnú slobodu, alebo len jej prázdnu ilúziu. Človek totiž môže systém navonok zavrhovať, no vnútorne od neho ostáva závislý. Takýto vzdor potom nie je oslobodením, ale len inou podobou pripútania k svetu, z ktorého nedokáže vystúpiť.
A je tu aj jeho krik. Kým bubienok bol nástrojom komunikácie, tak krik je nástrojom bezprostredného zásahu do sveta. Ním zastrašuje, narúša a fyzicky devastuje. Ním zneužíva vlastnú výnimočnosť. Používa ho nielen na vyjadrenie obrany vlastnej identity a vyjadrenie nesúhlasu, ale aj na presadenie vlastnej vôle na úkor slobody ostatných. Krik nie je prejavom bezmocnosti, ale prejavom moci, ktorú si uvedomuje a dokáže ju presadiť. Je formou komunikácie, ktorá nie je založená na argumentácii, vzájomnom porozumení a hľadaní kompromisu, ale na agresivite a poškodzovaní. Dôsledkom kriku je rozbíjanie skla, teda jeho verbálny prejav ukazuje, že niečo odmieta, ale žiaľ nepredkladá žiadne riešenie a bezprostredne neodstraňuje žiadne chyby, len rúca zaužívané, bez ponúkania alternatívy. Krik je aj prejavom egoizmu, upozaďovania potrieb ostatných a nedostatočnej morálnej sebareflexie. Spolu s bubienkom je prvkom, ktorý mohol prevziať z armády, lebo s každým vojskom je spájaná hlučnosť, násilné presadzovanie vlastnej vôle, ničenie, dobývanie a zabíjanie; v tomto prípade z minulosti prevzal negatívum.
Oskar sprítomňuje, že svet dospelých je absurdný, pokrytecký a zlý – a v tom má pravdu, nemožno mu nič vyčítať. Nechce byť len nečinným prijímateľom a svedkom zla, nechce nekonať, odmieta len pozorovať, lebo tým by neprevzal zodpovednosť za vlastný život. V takejto konštelácii by bol nielen obeťou, ale súčasne aj (spolu)páchateľom. Preto ide ďalej, vymedzuje sa voči svetu, ktorý odmieta, no jeho aktivity nie sú nejako úspešné. Žiaľ!
Tým, že neguje minulosť a prítomnosť, nerobí až tak veľa, no predsa len robí viacej, než mnohí iní. Berie na seba bremeno poukázať na neduhy starého sveta. Hoc’ oprávnene neuznáva predošlé a súčasné danosti, aj tak nepredostiera žiadne zmysluplné riešenia do budúcnosti. Pohŕda nedobrými ľuďmi – a je to správne, lebo v tomto ohľade vykonáva aspoň niečo, na rozdiel od ostatných –, no stále je to málo, lebo neprináša nič pozitívne. Hra ukazuje nielen Oskarovo poznanie sveta, ale aj jeho rezignáciu na nápravu. Chce mať výhody sveta dospelých, ale žiaľ, nemá záujem doňho plnohodnotne vstúpiť. Lenže svet sa nezmení tým, že z neho unikneme. Odmieta prevziať zodpovednosť, teda má negativizujúci princíp, no neponúka žiadnu konštruktívnu alternatívu.
Je nespochybniteľné, že Oskar má svoje nedostatky a ony sa dajú vyjadriť jeho rozpoltenosťou. Zavrhuje autoritu, ale chce rozhodovať o iných. Dráždi ho pokrytectvo, ale manipuluje. Pranieruje dospelých, ale nie je morálne vyspelejší. Narúša zaužívaný poriadok, ale nemá záujem vytvárať lepší. Odmieta násilie, ale má deštruktívne sklony. Túži po slobode, ale zrieka sa zodpovednosti. Popudzuje ho neistota, ale zasieva pochybnosti. Túži po uznaní vlastnej individuality, ale zdráha sa ju uznať u iných. Vidí svet dospelých, chce ho, ale len výhody z neho.
Nie je až natoľko odlišný od iných, ako si domýšľa. Zamieta ich konvenčné prostriedky, ale preberá ich mocenskú logiku. Len obmenil nástroj(e), ale nie princíp konania. Odmieta ich model, no súčasne podobný aj sám užíva. Pokiaľ nedokáže svoje presvedčenie obhájiť inak než deštrukciou, tak jeho počínanie je prejavom bezradnosti a bezvýchodiskovosti.
Bubienok a krik mali byť Oskarovým riešením, ale napokon sú mu pohrebnou rečou, ktorú si sám prednáša nad vlastným hrobom.
Svet nie je čierno-biely; nie je rozčlenený na dobrých a zlých, na nevinných a vinníkov. Je skôr sivo-sivý; práve táto zahmlenina je oblasťou, v ktorej sa stretávajú dobré úmysly, zlé skutky, obete a spoluvinníci a ktorá robí morálne rozhodovanie takým komplikovaným. Byť dobrým človekom v zlej spoločnosti je bezodne ťažké, ale práve vtedy sa ukazuje skutočný charakter človeka.
„Nie sme ako Oskar Matzerath?,“ kladiem si po zahliadnutí prešovského Plechového bubienka rétorickú otázku. „Veď len bubnujeme, kričíme a ničíme, avšak nič neriešime.“ A hneď na to sa pýtam: „Čo ak nie je možné zmeniť náš svet, tento hlboko zakorenený systém?“
Najtrpkejším zistením nie je to, že svet je zlý. Ale to, že nemáme voči nemu lepšiu alternatívu.