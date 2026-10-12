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12. okt 2026 o 08:00
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Šachové ťah(olam)y (25)

Šachový stĺpček v jubilejnej, štvrťcentovej časti

Martin Bača
Martin Bača Prémiový bloger
Šachové ťah(olam)y (25)
Grandmajster Ľubomír Ftáčnik (nar. 30. októbra 1957 v Bratislave) počas šachovej partie. (Zdroj: Neuvedený. (Zdroj: https://my-chess.com/sachopedie/article/464))
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Už lepšie chápem, prečo

šachisti majú šachové hodiny pri partii. Čas letí rýchlo a pokiaľ by nemali časomieru, tak by si to neuvedomovali. Píšem to preto, lebo ani ja som si neuvedomil ako rýchlo ten čas beží a už je tu jubilejný, 25. šachový stĺpček so šachom. Pokiaľ by sa jednalo o vek, tak by som napísal štvrťstoročie, no tu sa nejedná o vyjadrenie veku, ale o radovú číslovku, tak hádam môžem povedať štvrťcentové výročie (z. lat. centum, sto a centēsimus, -a, -um, stý, stá, sté; snáď by sa dalo použiť aj grécke slovo ἑκατόν, sto a ἑκατοστός, -ή, -όν, stý, -á, -é; v čínštine by to bolo 百, resp. 一百, sto a 第一百, stý, -á, -é. – Mohol by som o tom  písať aj viacej, ale nechcem, aby sa zo šachového stĺpčeka stal filologický :-D).

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Dnešná úloha je orientovaná

na tých, ktorí ešte len vstupujú do šachoféry. Pripravil som kompozíciu pôsobiacu číro – kryštálovo čisto –, prehľadne a jednoducho. Zjavne je minimalistická (maximálne minimalistická – ak smiem použiť taký ὀξύμωρον, oxymoron), každá z figúr tam má svoju úlohu a žiadna tam nie je navyše, napríklad na zneistenie šachistu-riešiteľa alebo na zneprehliadnenie. Úloha znie „Biely na ťahu a matuje v dvoch ťahoch.“ Riešenie vo všetkých fázach má iba jednu alternatívu. (Kontrolná notácia: B: Ke6, Dd3, Ve5 (3); Č: Kc8 (1).)

Biely na ťahu a matuje v dvoch ťahoch (3–1)
Biely na ťahu a matuje v dvoch ťahoch (3–1) (zdroj: Martin Bača)

Neukrátim vás ani o

správne riešenie z ostatných Šachových ťah(olam)ov, jedná sa o číslo 24 a bolo publikované 23. marca 2026 a dostupné tu https://blog.sme.sk/martinbaca/nezaradene/sachove-tah-olam-y-24-dve-v-jednej. Pripomeniem, že sa jednalo o nie veľmi štandardnú úlohu, jej zadaním bolo „Biely na ťahu a matuje jedným ťahom a súčasne bez zmeny základného postavenia, Čierny na ťahu a matuje jedným ťahom.“ Pôvodná úloha bola publikovaná v Polgárovej knihe Chess ako úloha č. 21, no umožňovala iba mat Bielym, ja som ju prepracoval, doplnil som tri figúry a jednu som premiestnil o horizontálu nižšie, čím som dokázal ponúknuť aj mat Čiernemu. No a riešenie je takéto: 1 dxe8=J# a 1... cxd1=D#. (Len pre zaujímavosť, všimnite si prvý zápis – t.j. „1 dxe8=J#“ – jedná sa o veľmi dlhý zápis, obsahuje 7 znakov, typicky obsahujú 3–4 znaky...)

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Ľubomír Ftáčnik, grandmajster

je jeden z našich najvýznamnejších šachistov. Narodil sa v roku 1957 v Bratislave, pochádza z troch súrodencov (jeho starším bratom je politik Milan a dvojčaťom jadrový fyzik Ján). Pred časom poskytol rozhovor z ktorého sa dá mnoho dozvedieť o šachu a jeho živote, napríklad, že so šachom začal vážne v 13-tich rokov, grandmajstrom sa stal ako 23-ročný, v poradí ako druhý Slovák (po nedávno zosnulom Jánovi Plachetkovi; nekrológ nájdete tu: https://blog.sme.sk/martinbaca/kultura/jan-plachetka), jeho najvyššie ELO bolo 2.618 a bol 18.–19. najlepším šachistom sveta. V rozhovore uviedol čo si myslí o Bobbym Fischerovi, Garrim Kasparovovi, Judith Polgárovej, Magnusovi Carlsenovi či Gukeshovi Dommarajuovi. Pomerne široko sa venuje aj vzťahu šachu a počítačov, napríklad ohľadom popularity, dostupnosti informácií a možnosti podvádzania. Tiež uvádza, že šach mal v Československu za totality výbornú úroveň (aj keď ja dodávam, že nie vďaka komunistom, ale napriek nim). Osobitne za zapamätanie stojí, že by chcel napísať knihu kde by sa s nami podelil s tými najdôležitejšími radami, z ktorých niektoré ešte ani nie sú uvedené v knihách. Z nešachových záležitostí sa dozvedáme, že rád varí. Viacej v článku dostupnom na tomto linku: https://sportnet.sme.sk/spravy/sach-lubomir-ftacnik-rozhovor-podcast-vykroc/

Martin Bača

Martin Bača
Bloger 
  • Počet článkov:  96
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  • Páči sa:  626x

Som uhranutý Platónovou vetou ἐξαίφνης κατόψεταί τι θαυμαστὸν τὴν φύσιν καλόν... οὗ δὴ ἕνεκεν καὶ οἱ ἔμπροσθεν πάντες πόνοι ἦσαν (Συμπόσιον, 210e4-6) a preto upínajúc’ sa k ideám a prezentujúc’ hodnoty by som zavše chcel písať o filosofii, literatúre, kultúre, šachu, numizmatike a hórológii. Zoznam autorových rubrík:  ŠachShakespeareHistóriaKultúraNezaradenéSúkromné

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