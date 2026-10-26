»Zbabraná hra« | Na nesprávnom mieste

Prvá interpretácia – „Na nesprávnom mieste“
Zbabraná hra ukazuje študentov, teda tých, ktorí nie sú hercami, a navyše študentov Technickej univerzity, teda takých, ktorí sú intelektuálne a hodnotovo mimoriadne ďaleko od herectva a obdobných umelecko-estetických záležitostí. Napriek tomu, že mali k herectvu ďaleko, sa rozhodli nacvičiť a predviesť divadelné predstavenie nazvané Vražda na Havershamskom panstve. Je zreteľné, že sa snažili a urobili pre predstavenie maximum, ale nedarí sa im. Ich vlohy a schopnosti neboli dostatočné na primerané inscenovanie hry a to viedlo od jedného zlyhania k ďalšiemu, vlastne celá hra – keďže sa na divadelníctvo absolútne nehodili – bola zlyhaním, respektíve permanentnou sériou zlyhaní.
Na prvý pohľad je to komédia založená na systematickom rozpadaní sa divadelného predstavenia. V pozadí komickej deštrukcie však možno nájsť aj inú rovinu, ktorá signifikantne presahuje samotnú zábavu. Je to hra o role človeka, chybách a reakciách na chyby ostatných. Teatrologickými prostriedkami sa zaoberá ľudskou prirodzenosťou, konvertibilitou osobnosti, limitmi jej flexibility, významom predurčeného a toho, čo nemožno zmeniť. Divadelná hra predvádzaná amatérskymi hercami je metaforou života, každý má v nej istú rolu. Otvárajú sa tu ontické otázky: „Čo sa stane, pokiaľ nesprávny človek obsadí istú rolu?“ alebo z druhej strany: „Čo sa stane, pokiaľ je istý človek dosadený do nesprávnej roly?“ Sú to dotazy transcendujúce primárnu komickú situáciu. Možné odpovede znejú: „Jedna chyba môže vyvolávať ďalšie a ďalšie chyby a celé predstavenie sa zdegraduje, ba až zničí,“ či povedané metaforickejšie: „Začne sa rúcať celý svet.“
Každý človek má isté prirodzené vlastnosti a schopnosti, ktoré ho predurčujú vykonávať nejakú činnosť. Má nejakú rolu, ktorá je preňho viac-menej najvhodnejšia, pregnantne to vyjadril Platón (±427–347): „každý sa má zaberať iba jednou prácou pre obec, konkrétne tou, ku ktorej je jeho prirodzené založenie najspôsobilejšie ... a nepliesť sa do cudzích vecí je spravodlivosť (ἕνα ἕκαστον ἕν δέοι ἐπιτηδεύειν τῶν περὶ τὴν πόλιν, εἰς ὃ αὐτοῦ ἡ φύσις ἐπιτηδειοτάτη πεφυκυῖα εἴη ... μὴ πολυπραγμονεῖν δικαιοσύνη ἐστί; Ústava, IV.433a). Zbabraná hra túto zásadu obracia naruby a opisuje situáciu, keď sa človek ocitá v role, ktorá je nekoherentná s jeho povahou alebo schopnosťami, a tak vzniká nesúlad. Ten sa prejavuje od ledva badateľných disproporcií, až po fatálne narušenie celého systému. Ukazuje, čo sa stane, pokiaľ nesprávni ľudia obsadia nejakú rolu a snažia sa ju za každú cenu udržať. Javiskovou odpoveďou je, že sa začne rúcať svet, na ktorom participujú.
Človek často nechce priznať, že sa ocitol v role, ktorá nezodpovedá jeho schopnostiam. Takéto priznanie totiž môže znamenať nielen uznanie vlastných hraníc, ale aj stratu prestíže, postavenia či predstavy, ktorú si o sebe vytvoril. Navyše môže byť emocionálne nepríjemné, ba až rozjatrujúce. Preto v danej role zotrváva aj vtedy, keď sa jeho zlyhanie stáva čoraz zjavnejším. Snaha zachovať si pôvodnú pozíciu napokon môže napáchať viac škody než samotná neschopnosť. V tomto zmysle Zbabraná hra naznačuje, že problémom nemusí byť iba to, že človek niečo nezvláda, ale aj jeho neochota túto skutočnosť prijať. Tým divadelná hra predstavuje alternatívu voči súčasným mainstreamovým popularizačným publikáciám. Lebo motivačná literatúra učí: „Nevzdávaj sa! Ty to zmeníš! Premôžeš to a zvíťazíš!“ Naproti tomu posolstvo divadelnej hry je iné: „Vytrvalosť nemusí byť cnosť. Niekedy je vhodnejšie odísť. Nie každá rola je pre každého človeka.“ Lebo nie každé zlyhanie vzniká preto, že človek sa málo snaží, niekedy vzniká preto, že sa človek poberá do nesprávnej veci.
Rola je metaforou života. Tematizuje problém, ako sa niekto dostáva do roly života a vyberá si ju. Niekto si vybral rolu-život preto, lebo hodnoverne predpokladal, že sa práve na toto hodí. Iný si rolu-život vybral preto, lebo má z roly zištný motív, ako finančný prospech či prestíž. Môže tu byť i tretí prípad, jednoducho iní mu vybrali istú rolu-život, alebo dokonca mu to nanútili.
Problém obsadzovania rolí nevhodnými ľuďmi poznal aj Platón, ten k tomu uviedol: „odvracajú sa od filosofie tí, ktorým má byť najbližšia“ a následne k nej „prichádzajú iní nehodní nápadníci, zneuctievajú ju“ a „s chuťou sa vrhajú... zo svojich remesiel na filosofiu,“ pričom sú „nedostatoční už samou prirodzenosťou... s dušami ubitými a otlčenými všednými prácami“ (Οὗτοι μὲν δὴ οὕτως ἐκπίπτοντες, οἷς μάλιστα προσήκει... ἄλλοι ἐπεισελθόντες ἀνάξιοι ᾔσχυνάν τε καὶ ὀνείδη τεριῆψαν ... ἅσμενοι... ἐκ τῶν τεχνῶν ἐκπηδῶσιν εἰς τὴν φιλοσοφίαν... ἀτελεῖς μὲν τὰς φύσεις... τὰς ψυχὰς συγκεκλασμένοι τε καὶ ἀποτεθρυμμένοι διὰ τὰς βαναυσίας τυγχάνουσιν; Ústava, VI.495b–e). Antikvárny opis možno zozúčastniť Martinom Heideggerom (1889–1976), z ktorého možno prebrať pojem „neautenticity“ (die Uneigentlichkeit) a následne to prehĺbiť poukázaním, že človek zotrváva vo svojej role nie preto, že je preňho vhodná, ale preto, že ju od neho očakáva anonymné „‚ono sa‘“ (das Man) (Bytie a čas, §§ 9 a 27).
Zbabraná hra ukazuje gradualitu chýb, menovite malígnosť nárastu chýb. Najprv je to len jedna malá chyba, ktorú sa rozhodli prehliadnuť a tvárili sa, že všetko je v poriadku. Potom prišla druhá chyba a tu tiež sa snažili ignorovať. Potom ďalšia a ešte ďalšia a nasledovala ani neviem koľká ďalšia chyba v poradí. Hoci percipovali, že veci idú zle (goes wrong), aj tak zarputilo pokračovali a tvárili sa, že je všetko v poriadku. Z pokračovania sa stala reťazová reakcia a záverom bolo, že temer všetko bolo chybou. Kumulácia jednotlivých pochybení napokon spôsobila destabilizáciu systému, ktorý postupne stráca schopnosť udržať vlastný poriadok.
Chyby nie sú jediným problémom. Ďalším je prehliadanie, akceptovanie a nepriznanie chýb; inými slovami povedané, zúčastnení sa správali tak, akoby všetko bolo v poriadku. Herci si postupne zreteľne uvedomujú, že predstavenie sa im rozpadá, ale napriek tomu sa ho nesnažia prerušiť, ale zarputilo v ňom pokračujú. Práve tu podľa mňa vzniká ďalšia, hlbšia rovina komiky: problémom už nie je len samotné zlyhanie, ale aj neschopnosť si priznať, že zlyhanie nastalo. V tomto zmysle možno hru percipovať aj ako metaforu ľudského konania: človek môže urobiť chybu; katastrofa začína vtedy, keď odmietne priznať, že ju urobil.
Inscenácia zreteľne naznačuje aj úvahu o problémoch slobodnej voľby. Človek si môže vybrať takmer čokoľvek, no súčasne platí, že každá voľba má svoje nescudziteľné konzekvencie, lebo nie každá slobodná voľba je súčasne aj správnou. Teda z normatívneho hľadiska slobodná voľba sa posudzuje aj podľa svojej správnosti. Ak túto úvahu zasadím do kontextu presahujúci rámec hry, tak z filosofických koncepcií (aj napriek nedostatočnej synonymnosti), poukazujem na Aristotelov (384–322) termín ἡ προαίρεσις, označujúci uváženú voľbu, aj keď jej správnosť nie je automaticky zaručená samotným uvažovaním (Etika Níkomachova, III.2.1110b–III.7.1114b). Tematizovať príčiny nesprávneho konania možno aj prostredníctvom pojmov ako ἡ ἀκρασία, slabosť vôle, ἡ ἀπροαιρεσία, neuvážená voľba, ἡ μοχθηρία, zlý charakter a ἡ τύχη, náhoda (Ibidem, VII.1.1145a–VII.11.1152b, V.3.1129b, I.10.1099b). Podľa hry správnej voľbe sú následne podriadené otázky disproporcie, nesúladu, ba až chaosu (trebárs aj v archaickejšom význame ako τὸ χάος); ak by som vychádzal z pomerne archaického slova chaos, tak on podľa hry nie je prirodzeným stavom sveta, ale dôsledkom destabilizácie určitého poriadku, konkrétne neuváženou či zlou voľbou. Ak by bolo menej nevhodných rozhodnutí ľudí, bolo aj by menej chaosu.
Zbabraná hra kladie návštevníkom otázky: „Hodím sa do svojej roly?,“ „Čo ak si ani neuvedomujem, aký som flagrantne nevhodný?“ a dokonca „Nebolo by lepšie odísť?“ Avšak nezostáva iba pri pýtajúcom, ale ukazuje na ostatných a na systém, kde tematizuje otázky: „Zvládajú svoju rolu tí, ktorí sú okolo mňa?,“ „Je systém dobrý?,“ „Nie je to tak, že si uvedomujem, že systém je zlý, no aj tak sa tvárim, že je dobrý?“
Každý človek občas neúmyselne urobí nejakú tú drobnú chybu. Toto nie je problém. Skutočný problém nastáva vtedy, keď sa človek nachádza v role, do ktorej sa nehodí. Dôsledkom je nesúlad medzi prirodzenosťou človeka a jeho rolou, ktorý sa začne prejavovať množstvom vážnych chýb. Ešte väčší problém však nastáva vtedy, keď sa ostatní začnú tváriť, že tieto chyby nejestvujú alebo sú akceptovateľné.
Táto komédia má veľmi smutné posolstvo.