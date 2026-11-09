»Zbabraná hra« | Prírodné zákonitosti a ľudská realita

Tretia interpretácia – „Prírodné zákonitosti a ľudská realita“
Zbabraná hra ukazuje vzťah medzi prírodnými zákonitosťami a ľudskými zámermi. Pod prírodnými zákonitosťami rozumiem zákonitosti fyziky, chémie, mechaniky, biológie, matematiky, logiky, a tak ďalej. V hre je ich symbolom napríklad gravitácia prejavujúca sa tým, že ak vec nie je pevne upevnená, tak spadne, biológia tým, že vypitie riedidla je nechutné, či mechanika tým, že ak sa odstráni podporný stĺp, tak plošina spadne. Súbežne s prírodnými zákonitosťami je tam postavené ľudská realita, prejavujúca sa plánmi postáv, konaním, rozhodnutiami a vykonávaním kadejakých činností. Ľudia si zaumienili niečo vykonať a očakávajú, že sa im to podarí a dostanú istý výsledok. Ale vo svojom konaní nedostatočne kalkulovali s prírodnými zákonitosťami. Následkom toho sa veci začnú kaziť. Napríklad zle odhadli ako treba pripevniť rímsu, meč bol zo slabej zliatiny či látka na nosidlách nebola dostatočne pevná. Ešte raz: veci sa nekazia preto, že „sa to náhodou stalo,“ že „to nejako nevyšlo,“ ale preto, že „ľudia nerešpektovali prírodné zákonitosti.“ Predpokladali, že ich ľudské plány sú dostatočné na vybudovanie niečoho, lenže pokiaľ ignorovali prírodné zákonitosti, tak ich zámery nemôžu byť ničím viacej než fraškou. O tom je hra: ľudské zámery musia rešpektovať zákony prírodných vied.
Nie je to len komédia o ľudskom zlyhaní. Je to aj záznam stretu medzi poriadkom prírody a očakávaniami človeka. Človek si konštruoval ontickú realitu, ktorá sa odmieta podriadiť prírodným zákonitostiam. Žil v presvedčení, že svet možno usporiadať podľa ľudských plánov a očakávaní, avšak prírodným zákonitostiam sú úplne cudzie naše predstavy o tom, ako by sme priali, aby veci fungovali, lebo autonómna prírodná realita nie je povinná sa prispôsobiť našim očakávaniam. Svet – fyzikálna realita – funguje podľa vlastných princípov. Pokiaľ tieto dve reality sú kontradiktorické, alebo aspoň nekoherentné, tak je to degeneratívne, demoralizujúce, destabilizujúce, devastačné, dezintegračné, disfunkčné (a tak ďalej).
Prírodné vedy ako fyzika, matematika, logika, chémia či biológia majú vlastné zákonitosti/zákony a tie existujú nezávisle od nášho poznania. Nemenia sa podľa čo si prajeme, nezáleží či ich akceptujeme alebo či sa nám páčia, ony fungujú a pracujú. Pokiaľ ich poznáme, tak je to dobre. Pokiaľ ich nepoznáme, tak sa dajú o sebe vedieť prostredníctvom svojich dôsledkov a takouto obraznou trstenicou (ἡ ῥάβδος) nás poučia. Nie je to tak, že pokiaľ nejakú zákonitosť nebudeme poznať alebo sa budeme tváriť, že neplatí, tak ona nebude platiť. Hra ukazuje, ako prírodné zákonitosti sú autonómne a bezmedzne ľahostajné k ľudským očakávaniam. (Charakterizáciu možno dať do súvislosti aj s metodologickým rozlíšením na nomotetické a idiografické vedy, tak ako ich opísal Wilhelm Windelband [1848–1915]; nomotetické vedy, z gr. ὁ νόμος, zákon a τίθημι, ustanovovať, klásť hľadajú „všeobecné vo forme prírodného zákona... čiastočne pozorujú nikdy sa nemeniacu formu... sú o zákonoch... učia čo je vždy“ [das Allgemeine in der Form des Naturgesetzes... sie betrachten zu einem Teil die immer sich gleichbleibende Form... Die einen sind Gesetzeswissenschaften... jene lehren, was immer ist], kdežto idiografické vedy, z gr. ἴδιος, osobitý, vlastný a γράφειν, písať, hľadajú „jednotlivé v historicky určitej podobe... pozorujú... čiastočne jednorazový, v sebe určený obsah skutočného diania... sú... o udalostiach... učia... čo raz bolo“ [das Einzelne in der geschichtlich bestimmten Gestalt... sie betrachten... zum anderen Teil den einmaligen, in sich bestimmten Inhalt des wirklichen Geschehens... sind… die anderen Ereigniswissenschaften... lehren… was einmal war], Prelúdia, kap. Dejiny a prírodné vedy, str. 526/145, por. aj str. 531/149.)
Snažíme sa poznať prírodné zákonitosti, lebo si uvedomujeme ich potrebnosť. Ale nejde nám to ani výborne, ani rýchlo. Pripomína to Pénelopino tkanie pohrebného rubáša; keď Odysseus nebol doma, tak Pénelopiny nápadníci chceli, aby sa za jedného z nich vydala; ona musela súhlasiť, avšak si dala podmienku, že najprv utká rubáš pre Láerta, svojho svokra. Ozaj ho cez deň tkala (ὕφαινε), ale v noci natkané vypárala (ἀλλύεσκεν) a tak klamala nápadníkov tri roky (Homér, Odysseia, II.85–128, XIX.137–56, por. Platón, Faidón, 84a). To isté je aj s naším rozširovaním poznania prírodných zákonitostí: voľačo síce pochopíme a objavíme, no súčasne voľačo z minulosti musíme aj odmietnuť a navyše voľačo z aktuálneho poznania je aj tak nesprávne, takže progres v prírodných vedách nie je až taký rýchly a priamočiary, ako by sme očakávali. (K alternatívnej koncepcii rozvoja vedy a filozofii vedy pozri od Thomasa S. Kuhna [1922–1996] The Structure of Scientific Revolution, najmä kap. IX, príp. aj kap. II, VI a VIII, event. aj Postcript–1969.) Neprehliadam ani, že človek nie je obmedzený iba samotnými prírodnými zákonitosťami, ale aj vlastnou schopnosťou ich poznávať, lebo ani dôkladné vedecké poznanie mu neposkytuje absolútnu istotu, že dokáže predvídať všetky dôsledky svojho konania. Skromnosť preto nespočíva iba v uznaní nadradenosti prírodného poriadku, ale aj v uvedomení si hraníc vlastného poznania, keďže musí rešpektovať nielen to, čo pozná, ale aj to, čo ešte nepozná a možno nikdy nebude schopný poznať v úplnosti.
Jeden by mohol povedať, že prírodné zákonitosti sa nám vysmievajú. Možno je to prisilné vyjadrenie, okrem toho založené na antropomorfizácii. Ony nás ignorujú, ako povedal Héraklitos z Efezu (±535–±475), „pravá prirodzenosť vecí sa rada skrýva“ (φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ; Diels, H. – Kranz, W. [eds]: Die Fragmente der Vorsokratiker [DK], 22B123), čo by som ďalej rozvinul tak, že príroda má vlastné zákonitosti, v ktorých nie je miesto pre ľudské túžby, sny, plány a svojvôľu. Prírodné zákonitosti sú voči ľudským zámerom indiferentné, čo pregnantne vyjadril židovský filozof Baruch Spinoza (1632–1677), podľa ktorého „príroda nemá nijaký vopred stanovený cieľ a že všetky účelové príčiny nie sú nič iné ako ľudské výmysly“ (naturam finem nullum sibi praefixum habere, et omnes causas finales nihil, nisi humana esse figmenta; Etika vyložená na geometrický spôsob, Prvá časť, Dodatok, str. 92). V prírodnom poriadku sa prejavuje aj princíp nutnosti, ἡ ἀνάγκη, teda zákonitosť, podľa ktorej sa určité veci nemôžu diať inak, čo poetickým jazykom vyjadril aj Parmenidés (±510–±450): „mocná Nutnosť ho [Nehybné] drží v putách hranice, ktorá ho dookola zviera“ (κρατερὴ γὰρ Ἀνάγκη πείρατος ἐν δεσμοῖσιν ἔχει, τό μιν [ἀκίνητον] ἀμφὶς ἐέργει; DK 28B830–1; por. aj Leukippov zlomok DK 67B2; Aristotelovu Fyziku, II.9.199b–200b, Etiku Níkomachovu, III.1.1110a–b a Metafyziku, V.5.1015a–b) (v tomto kontexte ponechávam stranou kvantovú mechaniku).
Predkladaný výklad ukazuje hlbokosiahlú determinovanosť človeka. Lebo prírodné zákonitosti sú mocné, nepodplatiteľné a nemožno ich zmeniť, prekričať či oklamať. Naproti tomu ľudské zákony možno zmeniť, veď ich uplatňovanie možno ovplyvňovať úplatkami, klamstvom, rečníckymi trikmi či násilím. Prírodné zákonitosti nie sú vecou dohody, nemôžeme sa dohodnúť, či vypitie vriacej vody poškodí/nepoškodí ústa a jazyk, gravitácia bude/nebude platiť, rovnako sa nemôžeme dohodnúť, že súčet uhlov v trojuholníku v euklidovskej bude/nebude z toho 180 stupňov. Naproti tomu ľudské zákony sú vecou dohody, mohli byť aj iné, napríklad šachová figúra v slovenskej terminológii volaná „strelec“ by sa mohla nazývať aj „biskup“ či „minister“ a adresa na poštovej obálke by sa mohla písať na ľavú stranu.
Človek si modeluje realitu, ergo ľudskú realitu. Pokiaľ jeho realita je nekoherentná s prírodnými zákonitosťami, tak je veľmi rýchlo znivočená. No aj keď je koherentná, ani vtedy nemá nič isté, lebo prichádzajú elementy, ktoré nemôže ovplyvniť, napríklad zmena počasia, živelná katastrofa, iný politický režim, či choroby. Ukazuje, že človek je zavše len bojaci sa, trpiaci, bitý, ľahostajne prehadzovaný, manipulovaný a subordinovaný. Zobrazuje slabosť človeka a evokuje Prométhea (Προμηθεύς) pripútaného ku skale, ktorému orol (αἰετός) každodenne požieral pečeň (ἢσθιεν ἀθάνατον, τὸ δ᾽ ἀέξετο ἶσον ἁπάντῃ), čím predstavoval obraz bytosti, ktorá napriek svojmu poznaniu a odvahe nedokáže uniknúť hraniciam vlastnej existencie a musí sa podriadiť silnejšiemu (Hésiodos, Zrodenie bohov, 520–25; por. aj Aischylos, Pripútaný Prométheus, passim a Platón, Prótagoras, 320c–322b). Obdobne aj človek v Zbabranej hre vytvára plány a pokúša sa ovládnuť skutočnosť, no napokon zisťuje, že jeho vôľa nedostatočne zodpovedá mocnejšiemu, ergo prírodným zákonitostiam.
Jediné, čo v našom svete nevyhnutne platí nezávisle od ľudských predstáv, sú prírodné zákonitosti. A práve na ich základe máme možnosť si uvedomiť našu zraniteľnosť, slabosť a bezmocnosť. Ony nikdy nezlyhávajú, zatiaľ čo my áno; ony platia za každých okolností, zatiaľ čo naše plány len niekedy, ony sú predikovateľné, zatiaľ čo my nie. Človek má svoje plány, napríklad postaviť mrakodrap, prečítať knihu, zdokonaliť v šachu a to je ľudská realita. Lenže príroda – prírodné zákonitosti – na to neberú ohľad. Nedávajú k tomu ani súhlas, ani nesúhlas, len mechanicky nasledujú svoju líniu a nachádzajú sa mimo ľudských plánov. Najmarkantnejšie sa to prejavuje na príklade choroby; tá patrí do prírodných zákonitostí, konkrétne do biológie. Choroba sa môže objaviť kedykoľvek, bez ohľadu na naše okolnosti, neberie ohľad na to, že sme si ju nezaslúžili, že ešte študujeme, že sme ešte nevychovali deti alebo že by sme si zaslúžili bezstarostný začiatok dôchodku. Choroba jednoducho príde a nehľadí na nič. Človek očakáva od sveta (= prírodných zákonitostí) určitú mieru spravodlivosti, ale samotná príroda žiadnu spravodlivosť negarantuje. Nemá povinnosť sa prispôsobovať našim predstavám o tom, ako by veci mali fungovať. Tak vzniká konflikt medzi tým, čo si človek myslí, že by mu malo patriť, a tým, čo mu realita skutočne poskytuje.
Bezpochyby človek vytvára spoločenské pravidlá, právne systémy, organizačné štruktúry a rozličné konvencie. Tieto ľudské konštrukcie nám umožňujú usporadúvať spoločnosť, koordinovať konanie a vytvárať predpoklady vzájomnej spolupráce. Ich platnosť a účinnosť sa však vzťahuje na ľudské usporiadanie a nemožno ju automaticky prenášať na prírodnú skutočnosť. Človek si môže ustanoviť pravidlá, podľa ktorých bude fungovať väčšia alebo menšia spoločnosť, nemôže však podobným spôsobom ustanovovať prírodné zákonitosti. Početné zlyhania vznikajú práve vtedy, keď ľudia nerešpektujú túto paradigmu. Myslia si, že svojvôľu, ktorú uplatňujú v ľudskej organizácii, možno preniesť aj do prírodných vied a tie ich budú poslúchať. Človek sa márne nádeja, že príroda/svet bude rešpektovať poriadok, ktorý sám vytvoril. Ľudské pravidlá nám umožňujú spolupracovať, plány nám umožňujú konať a očakávania nám pomáhajú orientovať sa v budúcnosti. Vymodelovali sme si to podľa ľubovôle a je to prospešné. Problém nastáva, pokiaľ sa hotujeme vymodelovať realitu, ktorá nezodpovedá prírodným zákonitostiam.
Takto konštruovaná interpretácia ukazuje na axiologickú kategóriu skromnosti (jedno z gréckych slov na to je ἡ ταπεινότης), ktorá je uznaním ontologickej podriadenosti človeka prírodným zákonitostiam (protipólom skromnosti by mohla byť ἡ ὕβρις, prekladaná ako spupnosť, pýcha). Človek nie je usporiadavateľom skutočnosti, ale iba jej súčasťou; jeho vôľa, predstavy a ciele nemajú výsadné postavenie v poriadku bytia. Príroda sa neriadi ľudskými predstavami o tom, čo by malo byť, ale nevyhnutnosťou vlastných zákonitostí. Byť skromným preto znamená vzdať sa antropocentrickej fantazmagórie, že prírodné zákonitosti sú povinné zodpovedať našim očakávaniam. Na druhej strane to neznamená vzdať sa konania a úsilia o poznanie, len si uvedomiť, že poznanie prírody nie je jej ovládaním v absolútnom zmysle. Človek môže zasahovať do sveta, meniť jeho podobu a využívať jeho zákonitosti, nikdy však nemôže vystúpiť mimo neho a nedokáže poprieť prírodné zákonitosti.
Predmetná Hra tiež ukazuje kontrast medzi scenárom a skutočnosťou. Scenár predstavuje ľudský poriadok, zámer, očakávanie. A javisko – vice versa – predstavuje skutočnosť, teda (prírodnú) realitu, ktorá sa nedá plne ovládnuť. Prezentujeme sa ukričanosťou, sebavedomosťou a ľahkovážnosťou, no príroda nám dáva pocítiť našu slabosť, nedostatočnosť, bezradnosť a prehru. Chceli by sme viesť súboj s prírodou, no nepodarí sa nám to, aj keď stále ju môžeme analyzovať, chápať a spolupracovať s ňou. Søren Kierkegaard (1813–55) tvrdil, že voči Bohu sme vždy v nepráve (Det Opbyggelige i den Tanke, at mod Gud have vi altid Uret; Buď – alebo, III. Ultimatum, str. 360; por. Žalm 143/142.2) a rovnako to platí aj vo vzťahu k prírodným zákonitostiam: aj voči nim sme vždy v nepráve, vždy prehrávajúci, alebo precíznejšie povedané, voči prírodným zákonitostiam sme vždy podriadení. Človek žije v presvedčení, že svet možno usporiadať podľa pravidiel, plánov a očakávaní, avšak prírodné zákonitosti nepoznajú naše zámery a nerešpektujú naše predstavy.
Mnohí veľkí filosofi, medzi nimi aj Epiktétos (±50–±135) nás učia, že „Niektoré veci sú v našej moci, iné nie sú v našej moci“ (τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ’ ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ’ ἡμῖν; Rukoväť, I.1). Napriek tomu sme sa stali priveľmi sebavedomí a v tejto bezbrehosti sa považujeme za zákonodarcov (οἱ νομοθέται) sveta-prírody, ale my nie sme žiadni zákonodarcovia, práve naopak, sme tými, ktorí musia akceptovať prírodné zákony, expresívnejšie povedané, sme sluhovia (οἱ θεράποντες) a otroci (οἱ δοῦλοι) prírodných zákonitostí a ony sú našimi neľútostnými otrokármi (οἱ ανδραποδισταί). Môžeme sa proti nim búriť, ale nebude nám to nič platné. Naopak, čím viacej sa im budeme vzpierať, tým viacej nás vytrestajú, opäť expresívnejšie vyjadrené: čím viacej budeme voči nim rebelovať, tým dlhšie budeme prikovaní ku skale-väzeniu a tým dlhšie nás bude orol-príroda mučiť nezdarmi; vyrieknuté slovami Aischyla: „úbožiak, zanechaj hnev, ktorý v sebe prechovávaš, | ... ty si sa doposiaľ nepokoril a nepoddávaš sa nešťastiu, | ale chceš si k terajším útrapám pridať ďalšie“ (αλαίπωρ’, ἃς ἔχεις ὀργὰς ἄφες, | ... σὺ δ’ οὐδέπω ταπεινὸς οὐδ’ εἴκεις κακοῖς, | πρὸς τοῖς παροῦσι δ’ ἄλλα προσλαβεῖν θέλεις (Pripútaný Prométheus, 317, 322–23). Človek nie je bezmocný voči prírode, ale nie je ani suverénom nad ňou; jeho sloboda je podmienená poznaním a rešpektovaním zákonitostí skutočnosti. Jedinou cestou je čo najlepšie porozumieť prírode, spolupracovať s ňou a rozumne ju používať. Inscenácia pomáha pochopiť človeku jeho miesto vo svete; nechce deprimovať, chce učiť, ona je tým pedagógom (ὁ παιδαγωγός), ktorý vedie človeka za poznaním. Záleží však na skutočných učiteľoch a hlavne na učiacom sa, koľko a ako sa vedomostí získa.
Zbabraná hra ukazuje, že príroda a jej zákonitosti predstavujú nezávislý poriadok univerza, ktorý sa neriadi ľudskými očakávaniami a platí bez ohľadu na to, či ho poznáme alebo rešpektujeme. Človek si naproti tomu vytvára vlastné plány, stanovuje pravidlá, formuje očakávania a sleduje zámery, prostredníctvom ktorých sa pokúša usporiadať svoju existenciu a ovplyvňovať svet. Uskutočniteľnosť a úspešnosť ľudských plánov však zostáva podmienená prírodnou realitou. Má si uvedomiť, že jeho vôľa nemá v poriadku prírodných zákonitostí nijaké výsadné postavenie, preto jeho predstavy o tom, ako by prírodná realita mala fungovať, nie sú záväzné. Inscenácia ukazuje, čo sa stane, pokiaľ ľudské úmysly nerešpektujú prírodné zákonitosti: realita nefunguje a všetko ide zle (goes wrong). Človek nemôže úspešne uskutočniť svoje ciele, pokiaľ odporujú prírodným zákonitostiam. Uvedomenie si tejto skutočnosti predstavuje podstatu skromnosti ako axiologickej kategórie: človek musí uznať, že nie je tvorcom poriadku prírody, ale iba jeho súčasťou a že kategoricky musí rešpektovať prírodné zákonitosti.
My sa smejeme z hercov, no prírodné zákonitosti sa smejú z nás.