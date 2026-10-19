»Zbabraná hra« | Úvod, Východiská a Synopsa

Úvod
Niekoľkokrát som sa zúčastnil predstavenia Zbabranej hry. Napísali ju Henry Lewis, Jonathan Sayer a Henry Shields, premiéru mala 4. decembra 2012 v londýnskom Old Red Lion Theatre pod názvom The Murder Before Christmas (Vražda pred Vianocami), neskôr bola premenovaná na The Play That Goes Wrong (doslova Divadelná hra, ktorá ide zle a prirodzenejšie Divadelná hra, ktorá sa pokazí). Bola preložená do vyše 20 jazykov, uvádzali ju vo vyše 30 krajinách a získala niekoľko ocenení. Text bol priebežne vylepšovaný, na Slovensku je inscenovaný preklad štvrtej verzie.
U nás je uvádzaná pod názvom Zbabraná hra, slovenskú premiéru mala 10. mája 2019 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove (jednalo sa o 76. divadelnú sezónu a celkovo 781. premiéru), následne bola obnovená premiéra 25. marca 2026. Preložil a režíroval ju Michal Náhlik, scénu a kostýmy navrhla Anita Szőkeová, hrali Slavomíra Fulínová (Annie), Ján Ivan (Trevor), Matej Jacko (Chris), Boris Srník (Jonathan), Matej Erby (Robert), Samuel Gáfrik (Dennis), Michal Novodomský (Max) a Katarína Pustaiová (Sandra).
Východiská
Zaumienil som si nepísať typickú recenziu, ale esejisticko-filosofickú interpretáciu. A čo je ešte dôležitejšie nebude len jedna, ale hneď tri! Pri sledovaní hry som si poľahky uvedomil, že ju možno interpretovať viacerými spôsobmi; mysľou mi prešlo zo tucet interpretácií, z nich som vybral tri; prvá je nazvaná Na nesprávnom mieste, druhá Všetci sme amatéri a tretia Prírodné zákony a ľudská realita. Aj v tomto prípade platí, že mnohé dramatické, literárne, výtvarné a hudobnú diela sú polyvalentnými útvarmi umožňujúcim viaceré hodnoverné výklady, veď aj podľa Hansa-Georga Gadamera (1900–2002) „rozumenie nie je iba reproduktívnou, ale vždy tiež produktívnou činnosťou ... rozumieme inak, pokiaľ vôbec rozumieme ... jednému a tomu istému podaniu... musíme rozumieť zakaždým inak“ (Verstehen kein nur reproduktives, sondern stets auch ein produktives Verhalten ... daß man anders versteht, wenn man überhaupt versteht ... daß die Überlieferung als dieselbe... je anders verstanden werden muß; Pravda a metóda, I zv. II.II.1.c, .2.b, str. 261, 273, pozri aj I.II.1.d, .2.d, II.I.1.a.β, str. 129, 151–54, 177; II. zv. V.30, str. 401).
Hoc’ sa jedná o tri interpretácie, neznamená to, že sú protikladné; no tiež to nemusí znamenať, že sú komplementárne. Jednoducho sú tri. A hoc’ každá z interpretácií je iná, ale aj tak sú všetky rovnako hodnoverné a akceptovateľné. To, že píšem viaceré rozdielne interpretácie nie je výsledkom recesie, ale je to myslené bezozbytku seriózne, lebo chcem ukázať pluralitu interpretácií, aj to, že nejde iba o dielo, ale aj o človeka, jeho vnímanie, predporozumenie a pochopenie. Tému predstavujem čo najstručnejšie a zámerne neprechádzam k systematickej analýze z perspektívy jednotlivých literárnovedných a interpretačných škôl (ako nového kriticizmu, nového historicizmu, teórie čitateľskej odozvy, či hlbokého/dôkladného čítania).
Dielo je pre konkrétneho percipienta z hľadiska výkladu do istej miery nedousporiadaným materiálom a jeho významové možnosti sa aktualizujú v procese interpretácie. To mu umožňuje, aby si do neho v rôznej miere projektoval svoju osobnosť – hlavne problémy, očakávania, minulú skúsenosť, premýšľané témy, anticipovanú budúcnosť – a tak z neho vyvodil záver, ponaučenie, teda interpretáciu. V kontexte toho sa traktuje otázka, nakoľko význam vytvára dielo a nakoľko ho vytvára percipient. Inými slovami povedané, centrálnou otázkou je, či môže byť interpretácia osobná a zároveň aj pravdivá.
Literárna, divadelná a umelecká kritika je aj prácou na sebe, zaoberajúca sa tým, aký človek pristupuje k interpretácii, čo a ako v diele vidí, ako mu rozumie (napr. ako dokáže identifikovať emócie a previesť ich do pojmov), aké má od neho čakávania, a toto všetko mu môže pomôcť spoznať seba samého, ostatných, s ktorými interaguje, ba i celé univerzum. V tomto kontexte je moja práca nielen príspevkom k theatrológii, ale parciálne aj k bibliotherapii, theatrotherapii, hermeneutike a axiológii. (Počas premýšľania nad inscenáciou sa mi v pamäti vynárali príklad z diel filosofov a iných autorov, preto, aj keď to nie je nevyhnutné, časť z nich zahŕňam do eseje ako analógie a ilustrácie.)
Synopsa
Fabula divadelnej hry je o tom, že študenti Technickej univerzity združení v divadelnom krúžku – teda amatérski herci, to treba zdôrazniť –, sa rozhodli naštudovať a uviesť divadelnú hru Vražda na Havershamskom panstve. Ide teda o takzvanú hru v hre (play within a play, najznámejším príkladom je Shakespearov Hamlet, III.2). Začali hrať, avšak počas predstavenia im všetko kazí. Napríklad spadne rímsa nad kozubom, stúpia na ruku postave, ktorá by mala byť mŕtva, no tá prejaví reakciu ako živá; namiesto whisky omylom vypijú riedidlo; keď niekoho prenášajú na nosidlách, tak tie sa roztrhnú; spadne záves; jedna herečka omdlie, tak ju nahradia inou, no tá nepozná text, preto ho umelo číta; keď prenášajú niekoho na nosidlách, tak postava bez vedomia sa správa ako keby bola pri vedomí; omdletej herečke sa prinavráti vedomie a chce pokračovať v hraní, no zastupujúca už tiež chce hrať a nechce jej vrátiť rolu; v jednej scéne text kvôli podobnosti opakujú dookola; majú tam nejaké poschodie predstavované plošinou a to im dvakrát takmer spadne; a tak ďalej, bolo toho mnoho a permanentne. Žánrovo sa bezpochyby jedná o komédiu, niečo medzi absurdnou, slapstickovou a commedia dell’arte. Herci opakovane a zámerne narušovali hranicu medzi priestorom javiska a priestorom auditória (tzv. ignorovanie štvrtej steny), dokonca do hry zahrnuli aj jedného náhodného diváka, čím ukazovali prepojenosť medzi divadelným a nedivadelným svetom.