»Zbabraná hra« | Všetci sme amatéri

Druhá interpretácia – „Všetci sme amatéri“
Účinkujúci predvádzajúci Vraždu na Havershamskom panstve nie sú žiadni profesionálni herci. Ide o študentov Technickej univerzity, teda jednak sú to iba študenti, jednak študujú technický odbor, čiže ich predmet ani minimálne nekorešponduje s umeleckými alebo humanitnými odbormi. Inými slovami povedané, sú to amatéri, so všetkým, čo s tým súvisí, hlavne ohľadom kompetencií, schopností, prístupu a výsledku.
V predstavení sme videli hercov-amatérov, od ktorých sa očakávalo, že budú hrať ako profesionáli. Podľa výsledku je evidentné, že nikto ich divadelníctvu poriadne nenaučil. Je to rovnako ako so životom: sme do neho hodení, musíme v ňom žiť a musíme v ňom podať výkon. V kontexte prezentovaného možno použiť termín „vrhnutosť“ (Geworfenheit) od Martina Heideggera, ktorým vyjadruje, že každý sa nevyhnutne nachádza vo svete a v podmienkach, ktoré si nezvolil, je vrhnutý do svojho „tu“ (Da) a nemôže to jednoducho poprieť či zrušiť (Bytie a čas, §§ 29, 38). Hercom slúži ku cti, že si uvedomovali, že predstavenie neprebieha tak, ako by podľa scenára malo prebiehať, ale napriek všetkému ho dohrali, vydržali až do konca; presne tak ako navrhoval Sókratés (±470–399): „na ktoré miesto sa kto postaví, pokladajúc’ ho za najlepšie, alebo kam je postavený od vládcu, tam má podľa mojej mienky zotrvať a podstupovať nebezpečenstvo“ (οὗ ἄν τις ἑαυτὸν τάξῃ ἡγησάμενος βέλτιστον εἶναι ἢ ὑπ’ ἄρχοντος ταχθῇ, ἐνταῦθα δεῖ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, μένοντα κινδυνεύειν; Obrana Sókrata, 28d6-8).
Ako deklamoval William Shakespeare (1564–1616), v našich životoch sme tiež hercami: „Celý svet je javisko | a všetci ľudia na ňom iba herci“ a nanešťastie, náš život je „zlý herec | čo chvíľu kričí na javisku sveta | ... Pustý žvást | idiota je to“ (All the world’s a stage, | and all the men and women merely players; & poor player | that struts and frets his hour upon the stage | ... told by an idiot; Ako sa vám páči, II.7.139–40 & Macbeth, V.5.23–6). Ani divadelná hra, tam sa jednalo o detektívku, nestojí za veľa, aj keď v našom prípade by sa podľa Platóna skôr jednalo o súčasne „tragédiu a komédiu života“ (presnejšie povedané τῇ τοῦ βίου συμπάσῃ τραγῳδίᾳ καὶ κομῳδίᾳ; Filébos, 50b3). Takže pokiaľ by sa nejaká mimozemská civilizácia pozerala ako hráme divadelnú hru s názvom Život musela by sa riadne zabávať ako na komédii a plakať ako na tragédii; bez ohľadu na to, čo by si zvolila, naša hra by nebola dobrá, ale aj tak by bola tým najlepším, čo sme schopní predviesť! V živote nám to nefunguje to, nejde nám to, zlyhávame. Na druhej strane – a to je dôležité – nemáme nič lepšie. Ak zaprieme svoj zlyhávajúci život, tak nebudem mať žiaden iný život, preto musíme hrať/žiť aj napriek tomu, že to ide zle (goes wrong).
Aj v našich životoch sme všetci hercami-amatérmi. Chybujeme, improvizujeme a márne dúfame, že sa život bude riadiť scenárom, ktorý očakávame. Keď urobíme chybu, spravidla nemáme čas zastaviť predstavenie, vrátiť sa na začiatok a zahrať scénu nanovo. Sotva sa pokúsime napraviť jeden omyl, prichádza ďalší; jednu chybu prekrývame druhou a snažíme sa udržať predstavenie pokope. Ideálne by bolo nerobiť chyby, ale taký ideál zostáva nedosiahnuteľný. Preto sa musíme naučiť prijímať vlastnú nedokonalosť. Nie je cieľom odohrať život bez jedinej chyby, ale pokračovať aj vtedy, keď sa nám nedarí. Sme amatéri, ktorí sa snažia pôsobiť profesionálne: učíme sa pravidlá až vtedy, keď predstavenie už prebieha, hľadáme vhodné slová v situácii, keď je už neskoro, zachraňujeme vlastné predstavy vtedy, keď sa skutočnosť uberá iným smerom. A predsa každé ráno vstávame a pokračujeme. Azda zo zvyku, ktorý si ani neuvedomujeme, azda zo strachu, aby sme neprišli aj o to málo, čo máme, či azda kvôli viere, že dnešná scéna bude lepšia než predchádzajúca. Napokon, predstavenie musíme dohrať až do posledného zatvorenia opony, do posledného dychu.
Život berieme vážne a usilujeme sa ho konštruovať ako neustály progres smerom k čoraz lepšiemu a dokonalejšiemu. Nezúčastnení pozorovatelia však neraz vidia niečo iné: namiesto očakávaného vzostupu pozorujú jedno zlyhanie za druhým. Možno sa však mýlime, keď tieto zlyhania považujeme za odchýlky od správneho priebehu života. Možno nie sú iba neželanými prerušeniami jeho ideálneho scenára, ale neoddeliteľnou súčasťou samotného existovania. Nie sme dokonalé bytosti, ktoré by dokázali všetko predvídať, správne rozhodnúť a bezchybne uskutočniť; keby sme takými boli, boli by sme bohmi. Nemáme úplnú kontrolu nad vlastným životom, okolnosti sa menia, naše plány sa rozpadajú a skutočnosť sa uberá iným smerom, než sme očakávali. Možno ani neexistuje jediný správny spôsob, ako zahrať svoju životnú rolu. Všetci sme teda amatérmi v niečom, čo musíme robiť naostro ako profesionáli.
V živote sa nás nikto nepýtal, či sme dostatočne pripravení. Nemali sme skúšky, ba ani jednu-jedinú. Život sa nezačal generálkou. Začal sa predstavením samotným. Učíme sa za pochodu, priamo na javisku, často až vtedy, keď už niet času premýšľať nad správnym riešením. Naše chyby sa stávajú súčasťou hry: v lepšom prípade nás učia, v horšom ničia.
Herci do hry dostali scenár-text, my do života dostávame niečo iné. Našim „scenárom“ je výchova v rodine a škole, vrátane imitácie morálnych kódexov osvojených od rodičov a svojho okolia. Herci dostali svoj scenár pred predstavením, my svoj životný scenár spoznávame až počas hry. Navyše funguje hlavne v ideálnych prípadoch, avšak v živote „ideálny prípad“ nenastáva často a práve preto vznikajú chyby, takže scenár je po istej chvíli málo platný. Všetko sa rozpadá. Máme predstavu, ako by veci mali fungovať, ako by sa ľudia mali správať a čo by malo nastať, ale napriek všetkému je to inak. Môžeme sa snažiť zvládať našu rolu perfektne, no aj tak sú tu okolnosti, ktoré sú mimo našej kontroly. Takže improvizujeme a hráme v inej situácii, než očakávanej a následkom toho už hráme zle.
Naše amatérstvo nie je prejavom chýbania schopnosti. Je to základná a neopomenuteľná vlastnosť našej existencie, lebo nie sme bohovia, ale ľudia. Rozhodujeme sa, konáme, máme isté očakávania, no nemáme garanciu, že veci dopadnú tak, ako predpokladáme, ak vôbec niečo predpokladáme. Neriadime svoj život dostatočne, lebo sú tu iní ľudia a okolnosti, ktoré nedokážeme zmeniť a oni vstupujú do nášho života-scenára a signifikantne ho menia; vhodné verše o tom zanechal Hésiodos (VIII.–VII. stor.), v nich jastrab ulovil slávika, ten začal nariekať, na čo mu jastrab povedal: „Blázonko, načo ten nárek? Je silnejší ten, kto ťa drží. | Pôjdeš kamkoľvek ťa ja ponesiem, hoci si pevec! | Ak budem chcieť, budeš pre mňa potravou – a možno ťa pustím“ (δαιμονίη, τί λέληκας; ἔχει νύ σε πολλὸν ἀρείων· | τῇ δ’ εἶς, ᾗ σ’ ἂν ἐγώ περ ἄγω καὶ ἀοιδὸν ἐοῦσαν· | δεῖπνον δ’, αἴ κ’ ἐθέλω, ποιήσομαι ἠὲ μεθήσω; Práce a dni, 207–9).
Zdráhame sa priznať, že sme amatéri. Akiste preto, že amatérstvo si zamieňame s nespôsobilosťou, ako keby priznať si, že niečo nevieme, znamenalo deklarovať, že sme zlyhali. Bojíme sa, že deklarovanie zlyhania ovplyvní našu sociálnu autoprezentáciu. Ale čo ak imperatív že „všetko musíme zvládať“ je iba ďalšou rolou, ktorú sme bez prijali bez toho, aby sme sa zamysleli nad jej zmyslom? Veď nemusíme byť dokonalými hercami, aby sme mali právo stáť na javisku života. Prijať vlastné amatérstvo neznamená rezignovať na úsilie. Znamená prijať vedomie, že toto je jediná alternatíva, ktorú máme. A pokračovať v hre-živote najlepšie ako vieme. Môžeme sa zlepšovať, ale nikdy nedosiahneme stav, v ktorom by sme o sebe už nemuseli pochybovať, lebo stále budeme robiť chyby, veď ako povedal Sókratés, „ľudská múdrosť má len malú cenu, ba skôr žiadnu ... múdrosť nemá ozaj žiadnej ceny“ (ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη σοφία ὀλίγου τινὸς ἀξία ἐστὶν καὶ οὐδενός ... ὅτι οὐδενὸς ἄξιός ἐστι τῇ ἀληθείᾳ πρὸς σοφίαν; Obrana Sókrata, 23a6–b4; por. Popper, K. R.: Hľadanie lepšieho sveta, kap. 1, str. 12, kap. 3, str. 54–5, kap. 5, str. 68). Môže to byť deprimujúce, ale nie je to žiaden omyl alebo defekt, je to život. Skutočný, reálny život. A iný nejestvuje.
Jestvuje predstava, že pokiaľ sa človek dostatočne snaží, tak dokáže dostať veci pod kontrolu, ďalej že usilovnosť vedie k úspechu, že správne rozhodnutia zabezpečia želaný výsledok a vytrvalosť prinesie odmenu. Ale život nie je matematickou rovnicou! Nie vždy existuje proporcia medzi tým, koľko úsilia vložíme do nejakej veci a tým koľko z nej napokon získame. Môžeme konať najlepšie ako len dokážeme a predsa sa niečo nepodarí: môžeme chcieť napísať hlbokomyseľnú esej, no podarí sa nám priemerný text, môžeme niekoho milovať, a predsa byť zradený, môžeme sa snažiť v práci, a aj tak nebyť povýšený. Veci sa nemusia dariť. To však neznamená, že naše konanie nemá zmysel. Znamená len, že zmysel nášho konania nemožno utilitárne merať výsledkom, ktorý dosiahneme. Môže to byť nespravodlivé, ale súčasne je to hlboko oslobodzujúce.
Zbabraná hra je pregnantnou metaforou: postavy sa neustále snažia zachovať ilúziu, že všetko je v poriadku, no divák vidí niečo iné; percipuje rozpor medzi tým, čo sa má odohrávať a tým, čo sa skutočne odohráva. Možno ten rozpor je prítomný aj v našich životoch. Medzi tým, kým si myslíme, že by sme mali byť a tým, kým v skutočnosti sme; medzi životom, ktorý sme si predstavovali a tým, ktorí žijeme; medzi emóciami, ktoré by sme chceli ukázať a tými, ktoré v skutočnosti ukazujeme. Akú hru hráme? Smejú sa aj na nás?
Predstavenie sa hercom-amatérom rozpadalo, ale oni zarputilo stále pokračovali ďalej, až do samého konca, dokonca som mal dojem, že čím viac sa predstavenie rozpadalo, tým viac sa ho snažili udržať pokope; snáď samotnou vytrvalosťou chceli presvedčiť realitu, aby sa im prispôsobila. Tým ukázali nezdolnosť (hardiness/resilience) človeka; mohli sa vzdať, no vytrvali. Vedeli, že sa to od nich očakáva; ich voľbou nebolo vzdať sa versus pokračovať, ich voľbou bolo nájsť spôsob, ako za každú cenu pokračovať ďalej. Ako keby sa domnievali, že musia hrať, že je ich povinnosťou vytrvať do konca; pri dôraze povinnosti možno exploatovať názor Immanuela Kanta (1724–1804), podľa ktorého „povinnosť je nevyhnutnosť konať z úcty k zákonu ... povinnosti musí ustúpiť každá iná pohnútka, pretože ona je podmienkou vôle dobrej osebe, ktorej hodnota všetko presahuje“, pričom mali by sme konať nie „v súlade s povinnosťou,“ ale „z povinnosti“ (Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz ... die Pflicht ausmacht, der jeder andere Bewegungsgrund weichen muss, weil sie die Bedingung eines an sich guten Willens ist, dessen Wert über alles geht ... zwar pflichtmäßig ... aus Pflicht; Základy metafyziky mravov, Prvá kapitola, str. 24, 28, 21, v orig. časť kurzívou). Tak pre nás vzniká otázka: „čo robíme, keď zistíme, že nad naším životom nemáme takú kontrolu, ako by sme predpokladali?“
Niektoré zlyhania nás posunú vpred a v konečnom dôsledku sú pre nás ziskom, v tomto zmysle platí Aischylovo (±525–456) tvrdenie, že dochádzame „utrpením k poznaniu“ (πάθει μάθος; Agamemnón, 175; por. Platón, Symposion, 210e, Ústava, X.619d). Ale je to aj naopak, niektoré zlyhania sú stratou. Žiaľ, aj to sa stáva. Avšak stále máme možnosť zaujať postoj k tomu, čo sa stalo. Nemáme moc rozhodovať o tom, čo sa nám stane, ale stále máme možnosť rozhodovať o tom, ako sa zachováme k tomu, čo sa nám stalo, lebo podľa Viktora E. Frankla (1905–1997) „človeku... možno zobrať všetko, okrem jedného: okrem poslednej ľudskej slobody, ktorá mu dovoľuje zaujať k daným pomerom taký alebo onaký postoj“ (dem Menschen... alles nehmen kann, nur nicht: die letzte menschliche Freiheit, sich zu den gegebenen Verhältnissen so oder so einzustellen; A napriek všetkému povedať životu áno: Psychológ prežíva koncentračný tábor, Druhá fáza: Život v lágri, kap. Vnútorná sloboda, str. 77, v orig. kurzíva; por. aj str. 78–9, 89–90, 97).
Naša príprava na život je biedna a situácie, do ktorých vstupujeme sú variabilné. Robíme chyby, pokúšame sa ich naprávať, tvárime sa, že žiadne chyby nerobíme, skrývame ich pod naučené frázy, pózy a sebavedomé vyhlásenia. Niekedy vytrváme, inokedy musíme zmeniť smer, preto nemáme záruku, že sa nám podarí odohrať život tak, ako sme si predstavovali. Amatérstvo v našich životoch je vpísané do nášho najfundamentálnejšieho jadra, lebo sme ľudia, nie bohovia. Napriek tomu sa musíme naučiť rozpoznávať naše nedokonalosti, žiť s nimi, budovať si nezdolnosť, spracovať ich a zúžitkovať ich vo svoj budúci prospech. Je to biedny osud, ale nič lepšie neexistuje. Možno však práve v tom spočíva jeho pozitívna správa: nemusíme byť dokonalými hercami, aby malo zmysel vystúpiť na javisko; nemusíme vedieť všetko, aby sme mohli konať; nemusíme uspieť vo všetkom, aby naše úsilie malo hodnotu. Život nemôžeme najprv dokonale nacvičiť a až potom začať žiť. Musíme ho žiť taký, aký je, aj so všetkým, čo sa nám podarí, aj s tým, čo zbabreme.
Táto hra má veľmi utešujúce posolstvo.