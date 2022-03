Ako sa vrátiť na Marshallove ostrovy 2. Naokolo bližšie?

Čo robíme, prečo sme sa rozhodli žiť na Marshallovych ostrovoch a ako sme sa sem dostali som písal v predošlom blogu.

Po krátkej prestávke sme sa ocitli na Marshallovych ostrovoch znova. V zvláštnych covid časoch nebol návrat vôbec jednoduchý. Dobrodružstvo na seba nenechalo dlho čakať. Kto ma pozná vie, že od dobrodružstva ruku neodtiahnem. A tak tomu bolo aj teraz.

Vydať sa na cestu späť celým svetom si v týchto časoch zmien vyžadovalo každodenné sledovanie meniacich sa pravidiel vstupov, podmienok tranzitov, očkovaní a testovaní v každej krajine. Avšak všetko sa menilo za pochodu, dokonca už aj pri odchode zo Slovenska. Niekedy to chcelo skutočne trpezlivosť. Noc pred odletom (rozumej pár hodín) nám zvestovali, že rezervované miesto v karanténe padlo z dôvodu prerušenia programu návratu repatriantov na Marshallove ostrovy. A to sme už boli úplne zbalení a ready to go! Hneď začiatok nasvedčoval, že to bude zaujímavé...

Pre koho sú Marshallove ostrovy otvorené

Momentálne sa vie na Marshallove ostrovy dostať iba občan ostrovov a kritická infraštruktúra potrebná na chod krajiny, do ktorej zahrnuli aj zahraničných odborníkov a lektorov. Teda, oficiálne sú ostrovy stále zatvorené. Krajina financuje program návratu repatriantov zo zahraničia a zriadila vcelku účinný systém ako udržať covid mimo ostrovov. Dostať sa na zoznam je náročné. My sme čakali zopár mesiacov. Podmienkou vstupu na Marshallove ostrovy je 2-týždňová karanténa v Honolulu na Hawaii a následne ďalšie 2-týždne na Marshallovych ostrovoch (buď priamo na hlavnom atole Majuro alebo vzdialenom Kwajaleine). Jeden pozitívny test a všetkému je koniec, game over! Časom sa 2 týždne na Hawaii zredukovali pre zaočkovaných na jeden, čo nám príjemne skrátilo karanténu. Hoci na Hawaii by sme radi strávili aj mesiace. Kto by pohrdol výhľadom na Honolulu priamo na Waikiki, no nie?

Výhľad na Waikiki z balkóna počas karantény v Honolulu na Hawaii. V pozadí za mrakodrapmi ikonický sopečný kopec Diamond Head. (zdroj: MG)

Tak poďme na to 2

Plní odhodlania sme podnikli „útok“ na covidové opatrenia o mesiac neskôr kedy sa USA pomaly otvárali svetu. Dovtedy sme pred vstupom do USA mali v pláne pobudnúť 14 dní mimo Schengenu. Takto Európania cestovali do USA cez Mexiko a podobné vychytené destinácie. Pacifik v tom čase ešte len zvažoval podmienky vstupov. Keďže naše karanténne miesto na Hawaii nebolo isté, za pochodu z toho vznikla zaujímavá destinácia karantény pred vstupom na Marshallove ostrovy: Fidži! V momente mi zaiskrili oči šťastím. Síce šlo len o karanténu, no každý prílet alebo tranzit cez milované Fidži sa ráta. Nasledoval kopec byrokracie a vybavovačiek. Slovo dalo slovo a fidžianskí kolegovia z univerzity nám vybavili karanténne miesto na Fidži. „OK, super! Prečo nie?“ Cesta naokolo je niekedy bližšie. Určite by som aj obletel planétu, ak by mi to niekto ponúkol. Do Pacifiku sa dá dostať približne narovnako východnou aj západnou stranou, takže je to v podstate jedno. A nám cestovateľom sa to len ráta a pridá na zážitkoch a spomienkach. Veď samotná cesta je cieľ.

Ďalšie presmerovanie

Cestou sme museli absolvovať množstvo testov a plány sa menili zo dňa na deň. V Los Angeles, noc pred odletom na Fidži, prišla ďalšia nečakaná správa - Ministerstvo zdravotníctva Fidži nám nepovolilo vstup a karanténu na Fidži! Ako moja babka zvykla hovoriť – „Vidziš synku, mal ši šedzic doma na rici!“ (v preklade „Vidíš synku, mal si sedieť doma na riti!“). Zvyknutí na zmeny na poslednú chvíľu sme to už ani veľmi neriešili a užívali si viac dobrodružstvo ako vznikajúce komplikácie. Veď, koniec koncov, problémy sú na to, aby sa riešili. Znova známy kolobeh danej doby – letenky zrušiť, prebookovať, požiadať o voucher, zarezervovať nové... avšak kam?! Na chvíle neistoty nám dalo zabudnúť LA a magické, ba až kultové kulisy mesta, kde sme neplánovane pobudli zopár dní navyše. Prečo nie?! Aspoň ten trek na Mount Hollywood nad Griffith observatóriom stál za to!

Panoramatický výhľad na Los Angeles z Mount Hollywood nad Griffith observatóriom s LA downtown v pozadí (zdroj: MG)

Pri výstupe na Mt. Hollywood na nás z diaľky pozerali hollywoodske hviezdy. (zdroj: MG)

Ani sme sa nenazdali, a riešenie mi zacinkalo v mobile – keďže sme už boli v USA, na druhý pokus sa Hawaii predsa len podarí! Na výber destinácie ako z turistického katalógu. A hoci len pre karanténu, no ak nám ponúkli Hawaii namiesto Fidži, nešomrali sme a do dvoch dní dvíhali kotvy. Znova známy kolobeh cestovateľského denníka danej doby – nájsť podmienky vstupu, vyplniť milión formulárov, získať QR kód a snáď na nič nezabudnúť. Priznám sa, niekedy som už strácal prehľad v tom byrokratickom mori vyplňovačiek, ľúšťoviek a rôznych osemsmeroviek na milión spôsobov. Ale dali sme to! Najlepšie na tom všetkom je, že nakoniec to dosť často už ani nikto nekontroluje (utešujem sa, že už to majú v systéme a „vidia nás“). Whatever! Sme tam!

Hawaii nás prijal suprovo! Od radosti sme nevedeli čo so sebou! Pred karanténou sme si ešte stihli užiť „slobody“. Viete aké to je byť na Hawaii, mať obmedzený čas pred karanténou a ty chceš stihnúť všetko. Aj to nestihnuteľné! Preto lietaš ako my... Keďže sme tam neboli prvýkrát, už sme vedeli cca kam ísť a kde čo hľadať. Aj tak sme nestihli všetko. Čo už, asi sa tam jednoducho musíme ešte vrátiť... One day!

Pohostinná karanténa

Prekrásny výhľad z karanténneho okna na Waikiki bol sýtený nemožnosťou opustenia hotela. Skrátka, lízali sme zabalené lízatko v pozlátku. No aspoň oči sa nabažili a mali sme sa fajn. All-inclusive strava trikrát denne. Džízs! Vďaka Marshallove ostrovy! Po týždni sme sa prežratí letecky presunuli na Marshalove ostrovy. Tam to všetko pokračovalo. Waikiki výhľad vystriedal ešte luxusnejší výhľad priamo na pláži s palmami a kokosmi. Obžerstvo sme zmiernili zmenou na vegetariánsku stravu – rozumej, konečne aj zemiaky a namiesto mäsa už len párky... veď sú to „múčniky“, no nie?!

Výhľad v karanténe na Marshallovych ostrovoch - dokázal by som si na to zvyknúť aj dlhšie ako 2 týždne. (zdroj: MG)

Pri dlhej karanténe sme nepodliehali panike a „držali sa nad vodou“. Obzvlášť keď je jej za oknami plný oceán. Našťastie pracujeme hlavne online a ponorka sa nedostavila. Online meetingy, školenia, vyučovanie a rôzne webináre vyplnili covid dieru. Vedieť prežiť týždne s jednou osobou uzavretý v hotelovej izbe je tiež na obdiv. Stále utešujem ženu tým, čo by robila, keby jej pridelili cudziu spolubývajúcu. Aby človek nepodľahol stereotypu, je dôležité nezblbnúť rutinou a vymýšľať si stále nové aktivity a cvičiť. Sorry, susedia, ak sme dupali ako kone.

Aj takto sa dá zabiť čas v karanténe - nakreslené pohybovaním sa s GPS v aplikácii Strava (zdroj: https://www.strava.com/activities/6405480275)

Tri týždne karantény zmizli ako zemiakový šalát od mamy a ani sme sa nenazdali a dobrodružstvo bolo na konci. Aby mohlo začať nové...

P.S. Vianoce sme stihli natesno, dva dni pred. A posledná výzva, ktorá nás čakala bol „zemiakový šalát“.

Začali sme kapitolu Marshallove ostrovy 2!