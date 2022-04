V Šanghaji počas lockdownu rozdávajú pivo zadarmo.

Momentálna situácia v Číne nie je najpriaznivejšia a vďaka politike nulovej tolerancie covidu je približne 23 veľkých miest uzavretých v lockdowne. Šanghaj, najväčšie mesto Číny, už niekoľko týždňov čelí tvrdému uzavretiu a jeho obyvatelia nemôžu dokonca opustiť ani svoje príbytky. Našinec si povie, „OK, to by celkom šlo, aspoň nie je lockdown v celej krajine.” Avšak v čínskych pomeroch to znamená vyše 193 miliónov ľudí, čo je približne 14 % čínskej populácie.

K napísaniu tohto blogu ma inšpirovala debata s mojím študentom, pánom Gangom. Ganga doučujem anglický jazyk vyše dva roky. Za dané obdobie spravil tento čiperný štyridsiatnik veľké pokroky. Momentálne pracuje pre japonskú pivársku spoločnosť s riaditeľstvom v Tokiu na pozícii vyššieho manažmentu pre finančné operácie. V jeho domovskom Šanghaji riadi čínsku pobočku pivného giganta.

Vášnivý študent angličtiny

Ako sám priznáva, „znalosť a potreba anglického jazyka na tejto pozícii je viac ako nevyhnutná. Vďaka angličtine viem efektívne komunikovať s kolegami v našich pobočkách v Taliansku a Českej republike.”

Zároveň plynule rozpráva aj japonsky, avšak konštatuje, že ani tu sa nevyhne chybám a občas aj tento cudzí jazyk mu spôsobuje problémy - „Učiť sa japonsky je zo začiatku jednoduché, avšak štúdium sa postupne stáva náročnejším.” Preto si myslí, že „angličtina je oveľa ľahšia ako japončina.”

Gang so synom, ktorý študuje v Japonsku (zdroj: GL)

Situácia so zásobovaním v Šanghaji je podľa jeho slov „uspokojivá, ak niečo potrebujeme, vieme si to objednať online, či už individuálne alebo skupinovo. Nedostatok potravín aktuálne nepociťujeme.” Spočiatku bol problémom tzv. „panic shopping”. Ľudia zo strachu z vyhlásenia dlhého lockdownu začali všetko skupovať.

Na voľný pohyb môžu dočasne zabudnúť, pretože „vonku z obytného komplexu vyjsť nemôžeme. Všetko je prísne strážené. Ak potrebujeme niekde súrne ísť, musíme žiadať oficiálne povolenie. Tak ako posledný víkend, keď som musel náhle navštíviť nemocnicu. Bolo príjemné vyjsť z karantény po niekoľkých týždňoch. Avšak ešte to zďaleka nekončí.”

Potravinové reťazce v Šanghaji čelia zaťažkávacím skúškam. Spoločnosti podnikajúce s potravinami v zásobovacom priemysle dodávajú ľuďom akúkoľvek pomoc. Síce pivná spoločnosť má vo svojom portfóliu v Japonsku nealko produkty a potraviny dennej potreby, avšak to sa netýka jej čínskej pobočky. Gang pridáva úsmevnú príhodu, keď v ťažkých časoch „chceli priložiť ruku k dielu. Preto sme ľuďom dodali 300 prepraviek piva úplne zadarmo.” Kto by sa nepotešil osviežujúcemu darčeku v ťažkých časoch?!

Stále optimisticky naladený a pripravený na ďalšie výzvy

Od 1.apríla, keď v Šanghaji pre zlú covidovú situáciu zaviedli lockdown, trávi čas doma na home office. Avšak ani táto skutočnosť ho nedemotivuje a zostáva pozitívne naladený. Konštatuje, „Aspoň nemusím strácať čas cestovaním do práce a tak môžem byť viac online, telefonovať a manažovať naše dcérske pobočky v Taliansku a Českej republike. Takto som v neustálom kontakte s anglicky hovoriacimi klientmi a kolegami. Jednoznačne mi to pomáha zlepšiť plynulosť angličtiny a pri rozprávaní sa cítim sebavedomejšie.”

Gang efektívne využíva lockdown a home office - učením sa angličtiny (zdroj: app.gooddayenglish.com)

Gang taktiež čelí rôznym negatívam. „Najväčšou výzvou je pre mňa momentálne moja lenivosť počas lockdownu. Na druhej strane, situácia, keď nikam nemusíme chodiť, prináša aj nové príležitosti. Okrem toho mám teraz kopec voľného času.” Taktiež ako amatér sa horlivo venuje tenisu. Jedinečný prístup k zápasom ho úspešne poháňa nielen v športe, ale aj pri učení anglického jazyka. Bohužiaľ, tenis si v týchto časoch vonku zahrať nemôže, no našťastie učeniu angličtiny online nič nebráni. Sám hovorí, „iba ak zostaneme pozitívne naladení, môžeme prekonať všetky negatíva tejto doby.”

Prechodný domov v práci

Gang priznáva, „Patrím k jedným z tých šťastnejších, pretože môžem pracovať z domu. Tisíce zamestnancov v Šanghaji je doslova uväznených vo svojich kanceláriách, v ktorých sa dobrovoľne rozhodli zostať počas lockdownu.” Podľa spravodajského portálu CNN , „zamestnanci si radšej z vlastnej vôle priniesli do práce výbavu potrebnú pre každodenný život, aby mohli pracovať a spať vo svojich kanceláriách. Momentálne je ich prechodným domovom pracovisko.” Tento mimoriadny prístup k práci nie je v Číne ničím nezvyčajným. Šanghaj ako svetové finančné centrum si nemôže dovoliť zaspať. Avšak, čím dlhšie lockdown trvá, tým to bude mať horší vplyv na ekonomiku.

Zamestnanci dobrovoľne pracujú a spia vo svojich kanceláriách (zdroj: cnn.com)

Pán Gang si to plne uvedomuje a jedným dychom dodáva, „naša spoločnosť neprerušila svoju činnosť a dodávky, avšak tržby nám poklesli, lebo ľudia nemôžu piť pivo v baroch a reštauráciách.” Gang, pivný guru, ako ho familiárne voláme, rád spomína na rôzne príbehy, ktoré zažil pri cestovaní po svete s kamarátmi. Z jeho rozprávania sa dozvedáme, že dokonca aj v Číne je vplyvná pivná kultúra, predovšetkým v Šanghaji. „Všetko závisí od počasia a obdobia. Nanešťastie, hoci sa u nás blíži jar a počasie sa otepľuje, stále máme lockdown a s akýmikoľvek aktivitami vonku a celkovým marketingom musíme ešte počkať.”

Prázdne ulice Šanghaja. V súčasnosti sa po ľudoprázdnych uliciach potulujú iba psy. (zdroj: weibo.com)