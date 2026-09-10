Camino - deň tretí: 30 kilometrov, ploštice, rakovina a jedna veľká otázka – kam vlastne v živote smerujeme?

Ráno som vyšiel z albergue v Palas de Rei a už som presne vedel, čo ma čaká. Zbaliť veci, skontrolovať, či som niečo nenechal pod posteľou, hodiť na chrbát desaťkilogramový batoh a vyraziť. Po dvoch dňoch už človek prestane rozmýšľať, či to zvládne. Jednoducho ide. Nohy síce vedia, že včera prešli ďalších dvadsať kilometrov, ale po prvých kilometroch sa rozchodia.
Pred sebou som mal cestu do Arzúy, po zaratáni miest, ktoré som chcel vidieť výrazne cez 30 kilometrov. Ráno mi to neprišlo nijako dramatické. Už som mal za sebou prvé dve etapy a začínal som si na denný režim zvykať. Lenže pri Caminu je jedna vec, ktorú som pochopil až počas samotnej púte. Ráno je 30 kilometrov iba číslo. Večer je to číslo, ktoré cítite v chodidlách, lýtkach aj v chrbte.
Cesta z Palas de Rei bola krásna. Veľa lesov, kamenných chodníkov, malé dedinky a domy, okolo ktorých človek prejde a ani nevie, či v nich ešte niekto býva. Postupne som si začínal všímať aj viac malých kostolov, kaplniek a krížov. Na prvý pohľad nič veľkolepé. Žiadna katedrála, kvôli ktorej by ste cestovali stovky kilometrov. Len malé stavby pri ceste, často úplne jednoduché, ale na Caminu dostávajú iný význam. Keď idete pešo, máte čas sa pri nich zastaviť.
Palas de Rei - ArzuyZobraziť galériu (5 obrázkov)
A čoraz viac som si všímal aj pečiatky. V Sarríi som riešil, kde získam prvú pečiatku do pútnického pasu. Teraz som už pochopil, že s tým nebude najmenší problém. Pečiatky boli prakticky všade. V albergue, v kostoloch, v baroch, v rôznych miestach pri trase. Každá bola trochu iná a postupne sa z toho stal taký malý rituál. Prísť, dať si pečiatku a pokračovať.
NA CAMINE SOM NAŠIEL HADA, KTORÝ PONÚKAL TAXI
Na ceste som narazil na kresbu na stene, ktorá ma pobavila a zároveň vo mne zostala. Bol na nej had a vedľa neho veľký nápis „CALL A TAXI“. Obraz pripomínal scénu z raja – hada, ktorý lákal Evu a pokúšal ju. Tu však dostal ten príbeh úplne inú podobu. Had nelákal na jablko. Lákal na taxi.
Mňa osobne tá kresba vôbec nelákala. Ani na okamih som neuvažoval, že by som si zavolal auto. Skôr som si vedel predstaviť, čo tým autor chcel povedať. Po dvadsiatich alebo tridsiatich kilometroch môže byť pre unaveného pútnika predstava, že sa na chvíľu odvezie, celkom príťažlivá. Nohy bolia, chrbát cíti batoh a človek už vie, že do cieľa ešte stále zostáva kus cesty. Vtedy nemusí byť veľkým pokušením vzdať celú púť. Stačí malé pohodlie. Malá skratka. Taxi.
A práve v tomto bol ten obrázok podľa mňa dobrý. Pokušenie nemusí vyzerať ako niečo dramatické. Niekedy má podobu úplne jednoduchej a rozumnej ponuky: uľahči si to.
Počas Caminu som mal aj ja chvíle úzkosti a chvíle, keď som mal pocit, že už naozaj nevládzem. Lenže v týchto okamihoch mi v ušiach zneli desiatky pozdravov a povzbudení, ktoré som počas cesty počúval od úplne cudzích ľudí. „Buen Camino, peregrino!“ „Ultreia!“
Človek ide, okolo prejde ďalší pútnik, usmeje sa, pozdraví a pokračuje ďalej. O chvíľu ďalší. A potom ďalší. Niekedy to bola len jedna veta, možno dve sekundy. Pre toho človeka možno úplná maličkosť. Pre mňa v tej chvíli niečo, čo malo oveľa väčšiu váhu. Na Caminu som si začal uvedomovať, akú silu môže mať obyčajné povzbudenie od človeka, ktorého vôbec nepoznáte. Nikto sa nepýta, kto ste, čo robíte, koľko máte rokov alebo prečo ste sa na Camino vybrali. Vidí pútnika s batohom a vie, že ide rovnakým smerom. Tak jednoducho pozdraví: Buen Camino. A možno práve preto mi ten had s nápisom „CALL A TAXI“ utkvel v pamäti. Na jednej strane bol symbol pokušenia, ktoré človeka láka z cesty. Na druhej strane desiatky ľudí, ktorí ho počas dňa úplne nezištne povzbudzovali, aby po tej ceste pokračoval.
Bolo v tom niečo zvláštne. Jeden obraz na stene hovoril: „Uľahči si to.“ Ľudia okolo mňa hovorili: „Buen Camino. Ultreia.“
Had zostal namaľovaný na stene. Ja som pokračoval ďalej.
PREČO JAPONCI CHODIA BEZ BATOHU
Od začiatku mi vŕtala v hlave jedna vec. Ako je možné, že niektorí Japonci a Číňania kráčajú Camino prakticky bez batoha?
Ja som sa na cestu pripravoval dva týždne. Chodil som pravidelne okolo 15-tisíc krokov denne, trénoval som s tým istým batohom a nakoniec som na chrbte nosil približne desať kilogramov. A potom som stretával ľudí, ktorí mali malú fľašu vody a možno malú taštičku.
Nechápal som to.
Až som zistil, ako to funguje. Takmer každý penzión alebo albergue ponúka službu, že za približne päť eur odvezie batožinu do nasledujúceho ubytovania. Ráno necháte batoh na recepcii alebo na určenom mieste a počas dňa kráčate iba s tým, čo potrebujete. Večer vás už čaká batožina v ďalšom ubytovaní. Takže žiadne tajomstvo. Japonci nešli s menšou záťažou preto, že by boli nejako zázračne pripravení. Jednoducho si ju nechali odviezť.
Počas dňa som stretol aj dve Angličanky. Jedna z nich mala na nohách veľké tetované kotvy. Nedali sa prehliadnuť. Boli výrazné a hneď som si ich všimol. Dali sme sa do reči a po chvíli ma pozvali na Colu. Na Camine bežné. Človek sa s niekým dá do reči, chvíľu idete spolu, niekde si sadnete a rozprávate sa. Nemusíte sa poznať. Nemusíte si vymeniť telefónne čísla. Ste jednoducho niekoľko kilometrov na jednej ceste. Postupne prišla reč aj na jej tetovanie. Jej príbeh?
Prekonala rakovinu prsníka a po liečbe začala rozmýšľať nad životom inak. Tie kotvy pre ňu znamenali hľadanie životného prístavu. Miesta, kde chce zakotviť. Kam chce svoj život nasmerovať po tom, čo si prešla niečím, čo jej úplne zmenilo pohľad na veľa vecí. Sedeli sme pri Cole a počúval som ju. A zrazu som sa na tie kotvy pozeral úplne inak. Pred chvíľou to bolo iba veľké tetovanie na nohách a zamyslenie, kto ju s nimi zamestná.
Teraz som za nimi videl príbeh ženy, ktorá sa po ťažkej chorobe snaží nájsť miesto, kde bude môcť znova pokojne zakotviť.
Takéto stretnutia som si na Caminu začínal vážiť čoraz viac. Doma človeka väčšinou stretnete v nejakej jeho úlohe. Kolega, sused, obchodný partner, známy. Na Caminu je pred vami iba človek, ktorý kráča rovnakým smerom. O jeho živote neviete nič. A potom si s ním dáte Colu a za dvadsať minút sa dozviete príbeh, ktorý by ste sa možno od niekoho doma nedozvedeli ani za niekoľko rokov. Rozlúčili sme sa a každý svojim tempom išiel ďalej.
MODLITBA ZA PÚTNIKA SO ZLOMENOU NOHOU
Počas obeda som sa zastavil a modlitba, ktorú som v ten deň venoval, bola za pútnika so zlomenou nohou. Na Caminu človek stretáva všelijakých ľudí. Niektorí kráčajú ľahko, iní už po pár kilometroch začínajú krívať. Niekto ide s obviazaným kolenom, niekto má palice, niekto sa každých pár kilometrov zastaví. Dnes som stretol pútnika so zlomenou nohou, ktorý "šlapal" o barlách. Vtedy si človek trochu uvedomí, že každý na tejto ceste nesie niečo. U niekoho je to vidieť okamžite. U iného vôbec.
Po obede som pokračoval ďalej. Pred sebou som mal ešte kus cesty do Arzúy a nohy už začínali cítiť, že dnešný deň nebude krátky. Arzúa je jedno z dôležitých miest záverečnej časti Camino Francés. Je známa aj svojím miestnym syrom a pre pútnikov je to prirodzená zastávka pred poslednými etapami do Santiaga. Keď som sa tam blížil, mal som už ten zvláštny pocit, že Santiago sa pomaly stáva reálnym miestom, nie iba cieľom niekde na mape.
Po dvoch dňoch som ešte premýšľal nad tým, ako zvládnem ďalšiu etapu. Na treťom dni som už začínal počítať, koľko mi zostáva do cieľa. A to je celkom zvláštny pocit.
Človek sa na Camino teší a potom zistí, že cesta, na ktorú sa tak dlho pripravoval, začína ubiehať oveľa rýchlejšie, ako by chcel.
VEČER, KEĎ SOM SA MUSEL SŤAHOVAŤ KVÔLI PLOŠTICIAM
Do Arzúy som dorazil po približne 40 000 krokoch a mal som jedinú predstavu. Sprcha, jedlo a posteľ. Fakt nekonečná etapa.
Ubytoval som sa v albergue, položil veci a tešil sa, že mám konečne pokoj. A potom som zistil, že v posteli sú ploštice. V tej chvíli človeka prejde únava veľmi rýchlo. Začal som kontrolovať posteľ, matrac a okolie. Nebolo nad čím rozmýšľať. V tej posteli spať nebudem.
Nasledovalo večerné sťahovanie do iného ubytovania. Po 30 kilometroch. S batohom. Večer, skoro v noci. Presne vtedy som si spomenul na tých Japoncov, ktorí si nechali batožinu za päť eur odviezť. A pochopil som ich ešte o niečo viac. Z tejto skúsenosti som si odniesol asi najpraktickejšie pravidlo celého Caminu:
Keď vojdete do albergue, vždy skontrolujte posteľ.
Nie až večer. Hneď. Zdvihnúť matrac, pozrieť švy, rohy a priestor okolo postele. Trvá to chvíľu. Ja som to predtým nerobil. Po tomto večeri už by som to urobil automaticky. Nakoniec som sa presťahoval a dostal sa do inej postele. Konečne som si ľahol a mohol som vypnúť. V hlave som si ešte raz prešiel celý deň.
Ráno Palas de Rei. Takmer tridsať kilometrov. Malé kostoly a kaplnky. Ďalšie pečiatky do pútnického pasu. Had na stene - nápis CALL A TAXI. Poľské babky, ktoré dnes zaostali. Japonci bez batohov. Dve Angličanky. Cola. Kotvy na nohách. Príbeh o rakovine a hľadaní životného prístavu. Pútnik so zlomenou nohou. A nakoniec ploštice.
Jeden deň.
Jedna cesta.
A to som ešte ráno vôbec netušil, čo všetko ma čaká. Najviac som si však z toho dňa zapamätal tie kotvy. Možno preto, že Camino je vlastne trochu podobné. Človek ide dopredu, ale zároveň hľadá, kde vlastne chce zakotviť. Niekto po chorobe, niekto po životnej zmene, niekto jednoducho preto, že potreboval na chvíľu odísť.
Ja som vtedy ešte nevedel, čo si z tejto cesty odnesiem. Vedel som iba to, že na ďalší deň musím ráno zase vstať, zbaliť svoj desaťkilový batoh a pokračovať.
A predtým ešte raz skontrolovať posteľ.